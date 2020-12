LOS ANGELES: Cam Newton peut comprendre ce que Justin Herbert traverse au cours de sa saison recrue avec les Chargers de Los Angeles.

Le signaleur de la Nouvelle-Angleterre a établi plusieurs jalons de recrue lorsqu’il était le premier choix des Panthers de la Caroline en 2011. étaient 3-8 à leurs 11 premiers matchs. C’est la même caractéristique que les Chargers entreront dans le match de dimanche contre les Patriots au SoFi Stadium.

Je me souviens simplement qu’en tant que jeune joueur, je ne connaissais vraiment pas les nuances de la façon de gagner », a déclaré Newton, qui a lancé pour un record de recrue de 4 051 verges.

«Je savais que j’avais du talent, mais il y a encore certaines choses qui entrent en jeu lorsque je joue au football au corps à corps. Jeu offensif aux côtés de la défense, jeu de défense aux côtés des équipes spéciales et vice-versa. Ce jeu passe tellement du niveau collégial au niveau professionnel et c’est une façon de jouer. Au collège, vous avez si souvent la chance de gagner ou de perdre pour ainsi dire. Mais dans la NFL, cela se résume en quelque sorte à trois à cinq jeux que vous savez que vous pouvez souligner et dire que c’est à ce moment-là que le match a été gagné.

Herbert a perdu beaucoup lors de sa première saison dans l’Oregon, ce qui, selon lui, l’a aidé à traverser les vallées de cette année.

Je l’ai déjà vécu, et je l’ai vu un peu. Et vous savez, aller de l’avant n’est jamais facile. Ce n’est jamais amusant pour personne, mais vous devez vous y tenir et rester avec vos garçons et prendre le contrôle de ce vestiaire et le diriger dans la bonne direction, a-t-il déclaré.

Herbert compte en moyenne 301,5 verges par match, ce qui est troisième de la NFL et a rejoint Patrick Mahomes de Kansas City la semaine dernière en tant que seuls joueurs à atteindre 3000 verges lors de leurs 10 premiers départs. Herbert a égalé le point de recrue d’Andrew Luck avec six matchs de 300 verges et a besoin de cinq touchés pour passer la première année de 27 de Baker Mayfield avec Cleveland en 2018.

Herbert a eu du mal avec les équipes de l’AFC Est mais fait face à une défense de la Nouvelle-Angleterre qui autorise 7,6 verges par tentative de passe, ce qui est la deuxième plus haute de la ligue.

Il n’a vraiment aucune faiblesse. Il est jeune et a un long chemin à parcourir, mais vous pouvez voir le talent et l’amélioration », a déclaré l’entraîneur des Patriots Bill Belichick.

Les verges par la passe de Newton en 1984 sont classées 23e de la ligue, mais il a cinq matchs avec 10 courses de plus et trois courses multi-TD.

Il a un pistolet avec ses jambes et son bras. Donc, peu importe ce qu’il faut pour déplacer le ballon sur le terrain, ils sont l’une des meilleures équipes de la ligue avec le moins de trois et plus. Ils ont donc compris comment déplacer le ballon, rester sur le terrain et manger cette horloge, a déclaré l’entraîneur des Chargers Anthony Lynn.

Toujours dedans

Sans revenir à 0,500, les Patriots (5-6) ont gardé leurs espoirs de décision vivants grâce à leur victoire de dernière seconde sur les Cardinals la semaine dernière.

La Nouvelle-Angleterre s’est qualifiée pour les séries éliminatoires au cours de chacune des onze dernières saisons, se qualifiant pour les séries éliminatoires seulement trois fois depuis la première saison de Belichicks en 2000.

Selon l’histoire récente, les Patriots ont encore une chance d’étendre leur séquence actuelle. Au cours de 14 des 16 dernières saisons, au moins une équipe avec un dossier perdant en 11 matchs s’est qualifiée pour les séries éliminatoires.

ACCROCHER AUTOUR

Les Patriots disputeront des matchs consécutifs au SoFi Stadium lorsqu’ils affronteront les Rams le 10 décembre.

LE RETOUR D’EKELER

L’offensive de Los Angeles a reçu un coup de pouce la semaine dernière avec le retour d’Austin Ekeler, qui a mené l’AFC dans les yards de mêlée avant de subir une blessure aux ischio-jambiers début octobre qui l’a laissé hors-jeu pendant six matchs.

Ekeler a récolté 129 verges de mêlée lors de la défaite de dimanche dernier contre Buffalo. Cependant, les chargeurs ont eu une course irrégulière au cours des trois dernières semaines et ont été maintenus en dessous de 100 mètres.

MISE À LA TERRE

La Nouvelle-Angleterre a la sixième plus grande attaque de la ligue, avec une moyenne de 149,6 verges par match. Damien Harris est devenu le meneur arrière, avec une moyenne de 5,1 verges par course. James White a marqué ses deux premiers touchés hâtifs de la saison la semaine dernière et Sony Michel est de retour d’une blessure au genou.

ÉQUIPE D’ÉPAVE À UN HOMME

Interrogé sur le défi de la défense des Chargers cette semaine, Joey Bosa a dominé la liste des Belichicks.

La Nouvelle-Angleterre n’a vu le côté défensif des Chargers que deux fois depuis son entrée dans la compétition en 2016. Mais ce que Belichick a vu dans ces matchs et sur le film était plus que suffisant pour qu’il qualifie le joueur de 25 ans de propriétaire unique. troupe de sauvetage.

Les Patriots ont fait du bon travail pour protéger Newton cette saison, ce qui ne lui a valu que 18 licenciements. Mais Bosas était l’un des défenseurs les plus perturbateurs de la ligue. Il est à égalité au neuvième rang de la NFL avec 7 sacs et à égalité au troisième avec 15 plaqués pour une défaite.

REGISTRE

Belichick sera l’entraîneur de son 455e match dans la NFL dimanche, dépassant Tom Landry pour le troisième plus grand nombre de matchs de l’histoire de la ligue. Don Shula ouvre la voie avec 526, suivi du 506 de George Halas.

Belichick est à 39 victoires du plus haut point de Shula avec 347 victoires. Halas est en deuxième position avec 324. C’est la première fois que Belichick entraîne un match à Los Angeles depuis 1993, lorsque Cleveland affronte les Raiders de Los Angeles.

___

Le rédacteur AP Sports Kyle Hightower de Boston a contribué.

___

Plus de couverture AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL