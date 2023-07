L’agence d’espionnage dirige les efforts américains pour aider Kiev, mais affirme qu’elle ne peut pas prédire les actions de Zelensky

La Central Intelligence Agency est présente sur le terrain en Ukraine et exploite un réseau d’approvisionnement clandestin pour aider le gouvernement de Kiev à combattre la Russie, a rapporté mercredi Newsweek, citant des sources anonymes au sein du gouvernement américain.

« La CIA était au cœur de la guerre avant même qu’elle ne commence », réclamé l’article, écrit par William Arkin. Son directeur, William Burns, s’est rendu à Moscou en janvier 2022 et, bien qu’il n’ait pas réussi à persuader la Russie de ne pas « envahir, » il a obtenu que le Kremlin nous accepte « règles » – du moins selon Arkin et ses sources.

Soi-disant articulé par le président américain Joe Biden, le « règles » déclarer que Washington et Kiev « n’entreprendra aucune action qui pourrait menacer la Russie elle-même ou la survie de l’État russe. » En retour, Moscou « n’intensifiera pas la guerre au-delà de l’Ukraine ou ne recourra pas à l’utilisation d’armes nucléaires. »

Il « incombe aux États-Unis de faire respecter ces promesses », un haut responsable du renseignement de la défense a déclaré à Newsweek sous couvert d’anonymat. Arkin a déclaré avoir parlé avec « plus d’une douzaine » fonctionnaires et experts du renseignement au cours d’une enquête de trois mois. Aucune source nommée n’apparaît dans l’article.

Les sources d’Arkin ont admis que la CIA mène une campagne de soutien à l’Ukraine basée en Pologne, y compris un « flotte grise » d’avions commerciaux transportant des armes et d’autres matériels à travers l’Europe centrale et orientale. Les agents de la CIA aussi « est entré et sorti d’Ukraine pour des missions secrètes, pour aider aux opérations de nouvelles armes et systèmes », mais toujours essayé de « éviter une confrontation directe avec les troupes russes. »

« La CIA est-elle sur le terrain en Ukraine ? Oui, mais ce n’est pas non plus néfaste », a déclaré un autre officier supérieur du renseignement, qui l’a présenté dans le cadre d’un effort de l’administration Biden pour « Gardez les Américains hors de danger et rassurez la Russie sur le fait qu’elle n’a pas besoin d’escalader. »

Le problème semble être que l’Ukraine ne suit pas Biden « règles, » cependant. Newsweek blâme Kiev pour l’attaque des pipelines Nord Stream, l’attentat à la bombe du pont de Kertch et les attaques de drones contre les bases aériennes russes et le Kremlin. Ces attaques ont « questions posées » si la CIA en sait assez sur les plans ukrainiens « à la fois pour les influencer et pour adhérer à leur accord secret avec Moscou. »

L’agence est maintenant « aussi incertain quant à la pensée et aux intentions de Vladimir Zelensky qu’à propos de [Russian President] de Vladimir Poutine », prétend l’article.

« La CIA a appris avec l’attaque du pont de Crimée que Zelensky n’avait pas le contrôle total de sa propre armée ou ne voulait pas être au courant de certaines actions », a-t-il ajouté. selon le responsable anonyme du renseignement militaire.

Pendant ce temps, Zelensky lui-même a directement contredit l’article d’Arkin deux jours avant sa publication. « Nous n’avons aucun secret pour la CIA » a-t-il déclaré lundi à CNN, commentant une récente visite à Kiev du directeur de l’agence.