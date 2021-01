Newsweek a été bombardé de dérision après avoir reconnu avoir prétendu à tort qu’un haut responsable géorgien n’avait pas de frère, dans un article se moquant des accusations portées contre le frère par Donald Trump.

L’erreur de signalement s’est produite après que le président américain a pris pour cible le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pour ne pas avoir poursuivi les allégations de fraude électorale et a affirmé que le frère du responsable « Fonctionne pour la Chine. »

«Ils ne veulent certainement pas de« Trump ». Tellement dégoûtant! il a écrit à la fin de la diatribe Twitter.

… Le décret de consentement signé par le «secrétaire», avec le consentement de Kemp, est peut-être encore plus mal négocié que l’accord que John Kerry a conclu avec l’Iran. Maintenant, il s’avère que le frère de Brad R travaille pour la Chine, et ils ne veulent certainement pas de «Trump». Tellement dégoûtant! #MAGA – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 décembre 2020

Les allégations incendiaires ont incité certains médias américains, qui ont rejeté les théories de fraude électorale de Trump comme de la désinformation dangereuse, à passer à l’offensive.

« Donald Trump attaque le frère de Brad Raffensperger – Il n’en a pas », lit-on dans un article de Newsweek démystifiant les propos du président. Le point de vente a déclaré qu’il n’y avait aucune base factuelle à l’affirmation selon laquelle Raffensperger est le frère d’un dirigeant d’une filiale de Huawei qui partage le même nom de famille. Pour faire ressortir le point, Newsweek a triomphalement déclaré que « Comme de nombreux utilisateurs de réseaux sociaux l’ont rapidement souligné », le fonctionnaire géorgien n’a pas de frère.

Le journal a cité Stephen Fowler, un journaliste politique de GPB News, la station géorgienne NPR et PBS, qui a insisté sur le fait que Raffensperger avait deux sœurs mais pas de frères et sœurs masculins. L’affilié de NPR a par la suite mis à jour son rapport, notant que le secrétaire d’État a en fait deux frères et sœurs supplémentaires, une autre sœur et un frère.



MISE À JOUR IMPORTANTE: le secrétaire d’État géorgien a un frère – qui est un simple citoyen et qui n’a pas beaucoup discuté. Il a aussi des sœurs. Aucun d’entre eux ne s’appelle Ron, ne travaille pour la Chine ou n’a à voir avec des vendeurs de machines à voter. Plus de détails ci-dessous. #gapolhttps://t.co/ucUmXJ7xCj – Stephen Fowler couvre l’élection de la Géorgie! (@stphnfwlr) 30 décembre 2020

« GPB News a confirmé via des documents publics et des dossiers que Raffensperger a quatre frères et sœurs, dont un frère, mais aucun d’eux ne s’appelle Ron, aucun ne travaille pour les entreprises technologiques chinoises » a écrit la station d’information locale, ajoutant que Trump était «Diriger un mouvement de désinformation» dans le pays.

Cela a mis Newsweek dans une situation délicate, qui avait concentré son Trump-dunking sur l’hypothèse erronée que Raffensperger n’avait même pas de frère.

«Correction: cette histoire disait à l’origine, à tort, que Brad Raffensperger n’avait pas de frère. Newsweek regrette l’erreur, » l’agence de presse a écrit dans une mise à jour publiée sur Twitter.

Correction: Cette histoire disait à l’origine, à tort, que Brad Raffensperger n’avait pas de frère. Newsweek regrette l’erreur. pic.twitter.com/2hg0s4fSkl – Newsweek (@Newsweek) 30 décembre 2020

Sans surprise, la correction a attiré l’attention des partisans de Trump.

Le commentateur conservateur Mark Dice a été l’un des nombreux à déclarer cette erreur comme un cas classique de «fake news».

Nous ne vous appelons pas les fausses nouvelles pour rien! 😆 – Mark Dice (@MarkDice) 30 décembre 2020

«Il est étonnant de voir à quel point les journalistes modernes publieront une histoire sans aucune vérification des faits de quelque nature que ce soit, puis agiront comme si quiconque les interroge est un fasciste», opina un autre observateur peu impressionné.

Incroyable de voir comment les journalistes modernes publieront une histoire sans aucune vérification des faits de quelque nature que ce soit, puis agiront comme quiconque les interroge dans un fasciste – (insérez gimmick ici) (@alt_dont) 30 décembre 2020

D’autres ont exprimé leur gratitude que Newsweek ait corrigé l’erreur, mais ont émis l’hypothèse qu’elle aurait pu laisser l’erreur intacte si elle n’avait pas été une partie aussi centrale de l’histoire.

Bon pour la rétractation, mais cela semble être un fait très facile à vérifier avant d’écrire l’histoire. Considérant que c’est une partie cruciale de l’histoire. Attendez … est-ce la seule raison pour laquelle vous l’avez rétracté? – Bill (Bammer) George (@Bammer_BAMF) 30 décembre 2020

Pourtant, certains ont souligné qu’il y avait beaucoup de blâme à faire, arguant que Trump répandait des mensonges, que Raffensperger ait ou non un frère.

Pourquoi Trump a-t-il tweeté sur quelqu’un qui n’était même pas lié à Brad, en premier lieu? Il aurait dû vérifier les faits avant de tweeter avec colère. – Kate Sanford (@ 127kates) 30 décembre 2020

Ça n’a pas d’importance. Il a un frère mais son nom n’est toujours pas Ron et ne travaille toujours pour aucune entreprise chinoise et est un citoyen privé ….. alors ce que Trumpo a dit reste un MENSONGE🙄 – Kat Rey (@Glitterbeauties) 30 décembre 2020

À l’instar de nombreux médias américains, Newsweek s’est efforcé de « Vérification des faits » Les déclarations polarisantes de Trump sur l’élection et d’autres questions litigieuses. L’erreur de rapport sera probablement utilisée comme munition dans les guerres apparemment interminables des «fausses nouvelles».

La Géorgie faisait partie d’une poignée d’États du champ de bataille remportés par le démocrate Joe Biden après que Trump ait perdu les premières têtes. Le président a insisté sur le fait que sa perte était due à des irrégularités et des fraudes électorales à grande échelle, et a accusé le gouverneur républicain de Géorgie de fermer les yeux sur les preuves de manigances dans son État. Les poursuites contestant les résultats en Géorgie et ailleurs ont été rejetées, mais certains législateurs républicains ont promis de compliquer la procédure du 6 janvier lorsque le Congrès approuvera les votes du collège électoral certifiant la victoire de Biden.

