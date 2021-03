Après que les écoles publiques de Buffalo, New York, aient été appelées à blâmer «tous les Blancs» pour avoir perpétré le racisme systématique, les «fact-checkers» ont tenté de le réfuter – pour se retrouver dans le rouge face à des preuves.

Le journaliste Chris Rufo a été justifié après que des vérificateurs de faits l’aient accusé d’avoir mal déclaré le contenu d’un programme sur le thème de Black Lives Matter utilisé dans les écoles publiques de Buffalo (BPS) le mois dernier. Le magazine a tranquillement confirmé que BPS apprenait en fait à ses étudiants à blâmer tous les Blancs pour la souffrance des autres.

Alors que Rufo a montré que le programme a affirmé que «tous les blancs jouent un rôle dans la perpétuation du racisme systémique», Citant des plans de cours et du matériel pédagogique reçus d’un dénonciateur dans les écoles du comté d’Erie, Newsweek a fait valoir que ses affirmations n’étaient que«à moitié vrai, « Parce que BPS était »ne pas organiser de plans de cours autour de cette phrase, qui est réservée aux élèves du collège, et ils ne poussent pas non plus la recherche comme des faits concrets et rapides. »

Vendredi, Newsweek a évalué mon histoire sur les écoles publiques de Buffalo comme "à moitié vrai." J’ai donc vérifié les faits et les ai forcés à revenir sur leur jugement et à le changer en "vrai." Rappelez-vous: la plupart des vérificateurs de faits sont des hacks partisans semi-alphabètes. Traitez-les en conséquence. pic.twitter.com/gmhMvEVaVS – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 1 mars 2021

Cependant, Rufo n’a pas tardé à répondre, fournissant vraisemblablement plus de la matière de la leçon qu’il avait été glissé par son contact intérieur, et lundi avait « forcé»Les vérificateurs de faits de Newsweek rétractent leur jugement et attribuent à son histoire une note« vraie ». En effet, selon les documents que Rufo a obtenus du lanceur d’alerte, les leçons destinées aux jeunes enfants sont encore plus controversées et controversées.

Des élèves aussi jeunes que la maternelle ont vu une vidéo montrant des enfants noirs morts, par exemple, soi-disant dans le but d’avertir les enfants de quatre à six ans de « police raciste et violence sanctionnée par l’État« Et découvrez le »maladie»De la société américaine. Les élèves de quatrième et de cinquième année ont également été encouragés à adopter «la perturbation de la dynamique des familles nucléaires occidentales » pour « retour au « village collectif » qui prend soin les uns des autres, « Et terminez la cinquième année avec un essai explorant »une société sans « unités familiales distinctes et nucléaires. ‘»

Des enfants de dix ans ont également appris que leur pays organisait un «pipeline école-tombe»Pour les enfants noirs.

C’est seulement une fois qu’ils ont atteint le collège et le lycée que les enfants ont été instruits.racisme systémique», A enseigné la très importante leçon d’auto-flagellation selon laquelle la société américaine elle-même a été conçue pour le«appauvrissement des personnes de couleur et enrichissement des blancs. » Le tissu même du système social américain repose sur «inégalité économique raciste», Ont affirmé les documents, affirmant que l’inégalité économique moderne est«le résultat de l’esclavage noir, qui a créé une richesse injuste pour les Blancs. »

Et après avoir été complètement endoctrinés depuis l’âge de quatre ans, les lycéens se sont enfin vu présenter la déclaration du programme BLM selon laquelle «tous les blancs jouent un rôle dans la perpétuation du racisme systémique, « Une déclaration accompagnée de »souvent inconsciemment, les élites blanches s’efforcent de perpétuer le racisme à travers la politique, le droit, l’éducation et les médias. »

Equipé de tels matraques idéologiques (qui, contrairement aux protestations du BPS, semblent être autant mis en avant »faits concrets et rapides« ), Les élèves doivent se mettre au travail pour résoudre le problème dont ils sont nés coupables, »confronter la blancheur dans [their] salles de classe, « Expiatoire pour leur »privilège blanc, » et « nous[ing] leurs voix”Faire une croisade pour l’antiracisme.

Les enfants ne sont pas non plus le seul groupe à être radicalement rééduqué dans le cadre du programme – un enseignant a déclaré au City Journal que les réunions avec l’auteur du programme, la surintendante associée des initiatives culturelles et linguistiques, Fatima Morrell, se sont transformées en «grondements, voyages de culpabilité et demandes de se rabaisser simplement pour donner à un autre le sentiment d’être « responsabilisé »»,« Avec les enseignants obligés de jouer ces «jeux d’esprit manipulateurs”De peur que Morrell ne riposte contre eux professionnellement. Le programme n’est en place que depuis l’année dernière, mais les nouvelles de son contenu ont voyagé très loin, scandalisant les parents dans tout le pays.

