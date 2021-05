Le magazine américain Newsweek a suscité la controverse après avoir publié un article «déshumanisant» qui comparait les membres du groupe militant du Hamas en Palestine à des «puces» qui doivent être «détruites».

Dans un éditorial de mercredi, au milieu du conflit continu entre Israël et la Palestine, le professeur émérite de l’Université de Cincinnati, Abraham Miller, a appelé Israël «Ignorer la communauté internationale» et «Donnez une chance à la guerre.»

Après s’être plaint de «Arabes» qui «Refuser de reconnaître la revendication juive légitime de la propriété» ils vivent dans le quartier de Sheik Jarrah, Miller a comparé le Hamas à des puces et Israël à un chien infesté.





«Un ennemi insoluble doit être détruit. Le coût de la guerre doit être si élevé que le Hamas ne sera pas en mesure de répéter son incursion périodique de violence, sa mobilisation continue des guerres d’usure ». Miller déclara, concluant, «Si le chien doit survivre, les puces doivent être détruites dès leurs premiers stades.»

On ne sait pas si Miller faisait référence aux enfants palestiniens ou simplement aux premières étapes d’une opération militaire lorsqu’il a écrit sur la destruction des puces dans leur « Le plus tôt » étape, mais quelle que soit son intention, son article a déclenché un contrecoup massif sur les médias sociaux. Les critiques l’ont appelé « fou, » «Génocidaire», et «Nazi-esque.»

« Si le chien doit survivre, alors les puces doivent être détruites. » @Newsweek vient de publier une diatribe génocidaire insensée appelant à un massacre en Palestine. 🇵🇸🇮🇱 pic.twitter.com/lFfiFCAvva – Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) 20 mai 2021

C’est une rhétorique nazie pure et simple avec une base de conneries absolues. – Steve W (@ StevenW69808657) 20 mai 2021

«Pourquoi Newsweek publierait-il même cet appel pour un massacre de« puces »palestiniennes par ce maniaque du génocide israélien?» interrogé une personne.

«Ils doivent rétracter cette pièce. Quelqu’un a-t-il déposé une plainte officielle si personne ne l’a fait, je le dois? « une autre a écrit.

L’article était décrit par un autre utilisateur Twitter en tant que «Indication accablante de la gravité de la déshumanisation des Palestiniens dans le discours public américain.»

Dans une tournure ironique, le rédacteur en chef de Newsweek, Josh Hammer – qui était probablement responsable d’avoir donné le feu vert à l’article de Miller – a déjà fait face à une controverse similaire lui-même pour avoir donné son feu vert à un article qui se demandait si la vice-présidente Kamala Harris était éligible à son poste. être l’enfant d’immigrants.

L’article a été largement condamné, mais Hammer a défendu sa publication dans une note éditoriale, qui a également été critiquée.

Hammer – un fervent partisan d’Israël – avait déjà été accusé d’antisémitisme après avoir décrit le sénateur Bernie Sanders (I-VT) comme étant uniquement «Nominalement» Juif et un «Haineux de soi» pour avoir critiqué les politiques du gouvernement israélien. En 2020, Hammer a été accusé de racisme après avoir tweeté « Votre $$$ qatari au travail » chez Mehdi Hasan, un journaliste musulman anglo-américain. Hasan a répondu qu’il n’était pas qatari et qu’il serait «Correctement viré» s’il a tweeté la même chose à Hammer à propos de «Israélien $$$» au travail.

En 2019, Hammer a également été condamné pour avoir tweeté, «La haine des juifs est inhérente à l’ADN européen.» Le message a été bientôt supprimé.





