Newswatch a été immédiatement désactivé pour rendre le studio sûr contre les coronavirus

Newswatch a été immédiatement retiré des ondes pendant que la BBC s’efforce de sécuriser le studio contre les coronavirus.

L’émission BBC News, qui examine en profondeur l’opinion publique sur l’actualité, ne sera pas diffusée pendant les deux prochaines semaines.

Samira Ahmed, l’animatrice de Newswatch, a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter vendredi après-midi, affirmant qu’elle espérait revenir à l’émission « dès que possible ».

Elle a tweeté: « Je suis vraiment désolée d’annoncer que @newswatchbbc a été retirée des ondes cette semaine et la prochaine pendant que la direction de BBC News examine la situation de travail sécuritaire de Covid 19 à New Broadcasting House.







« Le rédacteur en chef John Neal et moi-même pressons de revenir le plus tôt possible. »

La nouvelle a déconcerté ses partisans.

L’un d’eux a tweeté: «Qu’est-ce que la direction a fait ces six derniers mois?







« Première question pour le prochain programme? »

La pandémie de coronavirus a fait des ravages à la télévision et dans l’industrie du divertissement.

Des savons comme EastEnders et Coronation Street ont considérablement réduit leurs épisodes hebdomadaires dans le but de les rationner lorsque le tournage a été interrompu.







Mais tous les savons sont autorisés à continuer le tournage pendant le verrouillage,

Oliver Dowden, le secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et au sport, a confirmé que toutes les émissions de télévision peuvent se poursuivre dans un tweet.

Il a écrit: « Pour les secteurs des arts et de la création, cela signifie que vous devez travailler à domicile, sauf si vous ne pouvez pas – les exemptions comprennent la formation et la répétition de spectacles, les studios d’enregistrement et la production cinématographique et télévisuelle. »