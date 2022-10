NewsTribune Capsules de football de préparation de la semaine 7 – Shaw Local

La Salle-Pérou (4-2, 2-1) à Ottawa (4-2, 1-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 28-0 PL (automne 2021)

A propos des cavaliers : LP a remporté les sept rencontres avec Ottawa depuis que Jose Medina est devenu entraîneur-chef. … LP vient de remporter une victoire 24-0 sur Woodstock. C’était le premier jeu blanc des Cavs depuis qu’ils ont blanchi les Pirates lors de la semaine 3 la saison dernière. … LP accorde 18,8 points par match et a accordé 16 points ou moins dans quatre des six matchs. … Dans ses quatre victoires, LP affiche une moyenne de 232,5 verges au sol et 30,8 points contre 102 verges au sol et 7,5 points dans ses deux défaites. … Les Cavs se sont fortement appuyés sur le jeu au sol, ne tentant que deux passes au cours de chacune des trois dernières semaines pour un total combiné de 70 verges. … LP sera sans le joueur de ligne offensive Nik Belski, qui a reçu des offres des écoles NCAA FCS et Division II, après avoir été expulsé la semaine dernière. … QB Brendan Boudreau (317 verges au sol, cinq touchés) ne jouera pas après avoir quitté le match de la semaine dernière en raison du protocole de commotion cérébrale. Mason Lynch a remplacé QB la semaine dernière, exécutant le ballon deux fois, une fois pour 24 verges et une fois pour un TD de 26 verges. … Maalik Madrigal (210 yards, 2 TDs) et Peyton Ellermeyer (226 yards, 2 TDs) ont joué un rôle clé dans l’attaque précipitée.

A propos des pirates : Ottawa a besoin d’une victoire de plus pour devenir éligible aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2012. Depuis, les Pirates ont remporté deux victoires ou moins en sept saisons. La meilleure saison d’Ottawa depuis 2012 a été une marque de 4-5 en 2015. … Ottawa a remporté sa quatrième victoire la semaine dernière avec une victoire de 33-12 sur Woodstock North. … Ryder Miller a couru pour trois touchés et a marqué sur une passe swing de 70 verges la semaine dernière. … Les Pirates ont forcé trois revirements – des interceptions par Levi Sheehan et Weston Averkamp et un échappé récupéré par Alex Perez – et ont capitalisé sur un mauvais botté de dégagement récupéré sur la ligne de 13 verges de Woodstock North. … Colby Mortenson a complété 8 passes sur 13 pour 134 verges et deux touchés, tandis que Sheehan a capté un touché de 12 verges. … Ottawa a limité le Thunder à 34 verges d’attaque en première demie.

Choix du Friday Night Drive : La Salle-Pérou

St Bede (6-0, 3-0) à Princeton (6-0, 4-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 47-20 Princeton (automne 2021)

À propos des Bruins : St. Bede a une fiche de 6-0 pour la première fois depuis 1986, qui est également la dernière fois que les Bruins ont commencé 7-0. … Le quart-arrière John Brady a complété 64 passes sur 122 pour un record de 927 verges et 11 touchés avec deux interceptions, tout en se précipitant pour 59 verges et neuf touchés. … Ben Wallace (26 réceptions, 364 yards, 5 TDs cette saison), Conor Brown (10 rec., 207 yards, 2 TDs) et Tom Makransky (15 rec., 129 yards, 2 TDs) ont été les principales cibles de Brady. … Les Bruins ont forcé 16 revirements avec huit interceptions et huit récupérations d’échappés, dont un retour d’échappé de 18 verges par Callan Hueneburg la semaine dernière. … Les Bruins accordent 16,4 points par match et ont limité chaque adversaire à 20 points ou moins. … St. Bede est sur une courte semaine après avoir joué son match de retour annuel le samedi. Les Bruins ont une fiche de 2-4 dans le match après leur retour sous la direction de l’entraîneur Jim Eustice.

A propos des Tigres : Princeton a forcé 18 revirements cette saison – 12 interceptions et six récupérations d’échappés – dont trois la semaine dernière lors d’une victoire 36-0 à Newman. Les Tigers ont renvoyé quatre interceptions et un échappé pour des touchés. … Les 36 points de Princeton la semaine dernière ont été sa plus faible production de la saison. Les Tigers marquent en moyenne 53 points par match. … Le quart-arrière Teegan Davis a complété 46 passes sur 76 pour 894 verges et 11 touchés sans interceptions tout en courant pour 590 verges et neuf touchés. … Augie Christiansen a été le meilleur porteur de ballon de Princeton, se précipitant pour 424 verges et huit touchés. Il a également deux réceptions TD. … Noah LaPorte a capté 22 passes pour 441 verges et cinq touchés tout en interceptant quatre passes et en renvoyant deux pour des touchés. … Princeton a remporté quatre matchs de suite contre St. Bede.

Choix FND : Princeton

Newman (3-3, 1-2) à Hall (3-3, 2-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 43-0 Newman (automne 2021)

À propos des comètes : Newman a perdu 36-0 contre Princeton la semaine dernière. C’était la deuxième année consécutive que les Comètes étaient neutralisées par les Tigres. … Newman marque en moyenne 13 points par match. Les Comets ont marqué huit points ou moins trois fois cette saison. … Newman a été limité à 57 verges au sol et 10 verges par la passe la semaine dernière. … Carter Rude était le meilleur rusher de Newman contre Princeton, terminant avec 29 verges au sol avec 21 de ces verges sur un jeu. … Les Comets accordent 20,3 points par match.

A propos des Diables Rouges : Hall a remporté des matchs consécutifs pour la première fois depuis 2019 après une victoire 26-15 contre Kewanee la semaine dernière. … Mac Resetich a porté les Red Devils, se précipitant pour un record de 1 324 verges – soit plus que cinq des six autres équipes de 11 joueurs de la région cette saison – et 18 touchés en tête de la région. Il a également lancé trois touchés, dont un de 81 verges la semaine dernière à Braden Curran. … Les Red Devils ont réalisé leur meilleure performance défensive de la saison la semaine dernière. Avant d’accorder 15 points à Kewanee, les Red Devils avaient accordé 40,8 points par match en cinq matchs.

Choix FND : Homme nouveau

Kewanee (2-4, 1-3) à Mendota (3-3, 1-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 56-7 Kewanee (automne 2021)

A propos des Chaudronniers : Kewanee a perdu deux matchs de suite après une défaite 26-15 contre Hall la semaine dernière. … Les Boilermakers ont cédé 421 verges au total – 340 au sol et 81 à la passe – contre Hall, dont 306 verges au sol par Mac Resetich. … Kewanee a abandonné quatre longs jeux marquants contre Hall, des courses de 20, 46 et 85 verges et une passe de 81 verges. … Kewanee a accumulé 432 verges la semaine dernière avec 263 courses et 169 passes. … Kewanee QB Brady Clark a lancé pour 169 verges et un TD contre Hall et a couru pour 75 verges, tandis que Garret Pettit a couru pour 85 verges et Alex Duarte a ajouté 68 verges et un TD au sol.

À propos des chevaux de Troie : Mendota a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives avec une victoire de 49-35 à Sherrard la semaine dernière. … Les Troyens se sont précipités pour 375 verges la saison dernière et ont une moyenne de 233,8 verges au sol par match. … La semaine dernière, Isaac Smith a couru pour 185 verges et deux touchés en 15 courses, tandis qu’Anthony Childs s’est précipité pour 176 verges et deux touchés en 30 tentatives. … Mendota QB Justin Randolph a lancé pour 94 verges et un TD la semaine dernière. C’était la première fois cette saison qu’il lançait à moins de 150 verges. … Braiden Freeman a capté 20 passes pour 330 verges et deux touchés cette saison. … Mendota a accordé 49,6 points et 298,2 verges au sol par match.

Choix FND : Mendota

Bureau Valley (1-5) à Érié-Prophetstown (3-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : 35-12 EP (automne 2021)

À propos de la tempête : Bureau Valley vient de connaître l’une de ses meilleures performances de la saison la semaine dernière dans une défaite de 31-20 contre St. Bede. … Le Storm a couru pour un sommet de la saison de 205 verges avec Robert Novak en tête avec 82 verges et deux touchés en 23 courses. … Le Storm a récupéré une paire d’échappés, capitalisant sur un terrain court avec un TD de 2 verges par Novak pour tirer à moins de 16-14 au deuxième quart. … Le Storm accorde 32,3 points par match. … Bureau Valley a marqué 20 points la semaine dernière après avoir marqué sept points combinés lors des deux matchs précédents.

A propos des Panthères : EP a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives avec une victoire 19-6 sans conférence contre Harvard la semaine dernière. … Les Panthers ont une fiche de 1-1 dans les matchs croisés du TRC cette saison avec une victoire sur Mendota (54-34) et une défaite contre St. Bede (41-20). … EP a réalisé sa meilleure performance défensive de la saison la semaine dernière en accordant six points. Les Panthers avaient accordé 27 points ou plus dans tous les autres matchs cette saison.

Choix FND : Érié-Prophetstown

Coop Amboy (5-1) à Bushnell-Prairie City (2-4)

Lorsque: 14h samedi

Dernier match : Première rencontre à 8

À propos des Clippers : Amboy a remporté ses deux derniers matchs, dont 26-12 la semaine dernière contre Hiawatha, après avoir subi une défaite lors de la semaine 4. … Le quart-arrière senior Tucker Lindenmeyer a raté les deux derniers matchs en raison de blessures. Sophomore Eddie Jones a remplacé le quart-arrière avec Brennan Blaine prenant également quelques clichés. Blaine joue généralement le rôle de receveur et mène la région avec neuf réceptions TD cette saison. … Landon Whelchel (429 verges, cinq touchés cette saison) et Quinton Leffelman (305 verges, six touchés) mènent l’attaque précipitée des Clippers.

A propos des Spartiates : Bushnell-Prairie City a accordé 28 points au premier quart dans une défaite de 48-6 contre Polo la semaine dernière. Amboy a battu Polo 28-12. … Les six points des Spartans la semaine dernière ont été leur plus faible rendement de la saison. Bushnell a récolté en moyenne 38,6 points par match au cours des cinq premières semaines. … Les Spartans accordent 38,7 points par match. Bushnell a accordé 40 points ou plus à quatre reprises cette saison.

Choix FND : Amboy

Fieldcrest (1-5) à Stockton (2-4)

Lorsque: 14h samedi

Dernier match : 63-6 Stockton (automne 2021)

A propos des chevaliers : Fieldcrest a perdu 41-0 contre Tri-Valley la semaine dernière. C’était la troisième fois cette saison que les Knights étaient exclus. Fieldcrest n’a pas marqué plus de 14 points dans un match cette saison. … Fieldcrest accorde 35,8 points par match. … QB Brady Ruestman a complété 38 passes sur 94 pour 509 verges et un touché cette saison. Il est aussi en course pour un TD. … Eddie Lorton s’est précipité pour 169 verges et un touché en 77 courses cette saison, tandis que Joziah Johnson a réussi neuf attrapés pour 245 verges et un touché.

À propos des Blackhawks : Stockton vient de subir une défaite de 44-6 à Fulton. … Les Blackhawks marquent en moyenne 23 points par match tout en allouant 29,3 points par match. … Stockton a autorisé des touchés par précipitation, passe, récupération de échappés, retour de coup de pied et interception la semaine dernière. … Jace Phillips a marqué sur une course de 12 verges avec 1:07 à jouer en première demie pour les seuls points des Blackhawks contre Fulton.

Choix FND : Stockton