NewsTribune briefings sportifs du vendredi 18 août 2023 – Shaw Local

L’IVCC comptait 23 athlètes et trois équipes reconnues par la NJCAA pour leurs performances en classe.

Colin Hart (soccer), Claire Morrow (softball), Taylor Wetsel (volleyball, softball), Isabella Lambert (soccer), Emma Stumpf (tennis) et Olivia Woods (tennis) ont été nommées première équipe NJCAA Academic All-America pour avoir remporté un GPA de 4.0. Les six athlètes de l’IVCC qui ont remporté la première équipe étaient le total le plus élevé de l’école au cours des cinq dernières années.

Les honneurs de la deuxième équipe, pour les athlètes avec des GPA de 3,8 à 3,99, sont allés à Elizabeth Browder (basketball, softball), Wes Ruppert (basketball), Holly Shriber (volleyball, softball), Lasavior Summers (basketball), Maddy Klicker (softball), Kendall Schmidt (football, basketball), Emily Strehl (tennis) et Drake Weber (baseball).

Les athlètes nommés dans la troisième équipe avec un GPA de 3,6 à 3,79 étaient Marissa Boehm (softball), Adam Currie (baseball), Madison McGunnigal (tennis), Brayden Roe (baseball), Brianna Strehl (tennis), Logan Brandner (tennis), Lyan Gonzalez (football), Justus Mason (baseball) et Leah Smudzinski (basketball).

Les équipes de softball, de tennis féminin et de volleyball féminin de l’IVCC ont été reconnues par la NJCAA pour avoir maintenu une moyenne cumulative d’équipe de 3,0 ou plus.

« Jouer à l’athlétisme intercollégial est un engagement de temps énorme, et beaucoup de nos athlètes concourent dans plusieurs sports, ont des emplois et appartiennent à d’autres organisations collégiales et communautaires », a déclaré le directeur sportif et entraîneur de softball de l’IVCC, Cory Tomasson, dans un communiqué de presse. « Le degré d’implication et de motivation de plusieurs de ces athlètes est vraiment incroyable et ils contribuent tellement au collège.

« L’IVCC est fière de la performance académique de ses étudiants-athlètes et nous avons de nombreuses stratégies pour encourager, surveiller et aider à leur réussite scolaire. L’un des plus importants est l’attention et l’assistance de leurs instructeurs. Les instructeurs fournissent un enseignement hautement qualifié, une attention personnelle et des conseils académiques à tous les étudiants, mais le soutien qu’ils fournissent aux étudiants-athlètes est crucial pour atteindre un niveau d’éligibilité et de transfert aussi élevé.

L’IVCC a également inscrit 47 athlètes sur la liste des honneurs d’excellence académique de la conférence Arrowhead pour avoir maintenu un GPA de 3,0 ou plus.

Le lanceur Pistol Shrimp gagne plus d’honneurs: Le lanceur de l’Illinois Valley Pistol Shrimp, Sebastian Gonzalez, a ajouté deux autres honneurs à son curriculum vitae en étant nommé dans la Prospect League. ArmCare.com Lanceur de l’année et a été élu dans l’équipe d’étoiles de la Conférence de l’Ouest.

Gonzalez, un gaucher de l’Université d’Hawaï, a déjà été nommé Roland Hemond Pro Prospect of the Year et Galen Woods Fireman of the Year, qui est décerné au meilleur lanceur de relève de la ligue.

Gonzalez est apparu dans 21 matchs, allant 2-2 avec sept arrêts. Il avait une MPM de 2,22 et a retiré 86 frappeurs avec 18 buts sur balles en 56 2/3 de manches.

Il a terminé premier de la Prospect League pour les retraits au bâton et deuxième de l’ERA, des arrêts et des manches lancées.