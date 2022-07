Newsom veut que les démocrates combattent le feu par le feu, en commençant par un projet de loi sur les armes à feu

De plus, M. Schnur a déclaré: “Il se présente à la présidence.”

M. Newsom a déclaré qu’il avait un “intérêt inférieur à zéro” pour la Maison Blanche. “Mais le simple fait d’être vu comme un joueur sur la scène nationale le sert, même s’il ne court jamais”, a déclaré M. Schnur. “Mario Cuomo a joué à ce jeu pendant des années.”

Les lois californiennes sur les armes à feu sont parmi les plus strictes d’Amérique, aidant l’État à offrir l’un des taux de décès par arme à feu les plus bas du pays. En 2020, le taux de mortalité par arme à feu de l’État était d’environ 40 % inférieur à la moyenne nationale, selon les Centers for Disease Control and Prevention, et le Public Policy Institute of California a déterminé que les Californiens sont environ 25 % moins susceptibles de mourir en masse. fusillades, par rapport aux résidents d’autres États.

La politique californienne en matière d’armes à feu, cependant, a été tendue alors que les juges fédéraux conservateurs, dont beaucoup sont nommés par l’administration Trump, ont adopté une ligne de plus en plus dure sur les droits du deuxième amendement.

La loi californienne sur les primes d’armes à feu devrait faire face à des contestations judiciaires qui pourraient finalement atterrir devant la Cour suprême. La mesure n’entrera en vigueur que l’année prochaine et comprend un déclencheur légal qui l’invalidera automatiquement si les tribunaux annulent ses fondements texans. La National Rifle Association et d’autres défenseurs des armes à feu ont fait valoir que la loi actuelle de l’État offre déjà des recours contre les activités illégales des fabricants et des revendeurs d’armes à feu en Californie.