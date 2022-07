Newsom veut des explications de l’UCLA sur le passage au Big Ten

LOS ANGELES (AP) – Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, demande une explication aux responsables de l’UCLA au sujet de leur passage à la conférence Big Ten.

Newsom a assisté à la réunion du Board of Regents de l’UC mercredi à San Francisco. La réunion à huis clos était la première depuis que l’UCLA et la Californie du Sud ont annoncé le 30 juin que les écoles quitteraient la conférence Pac-12 pour le Big Ten en 2024. L’USC est une institution privée et ne fait pas partie du système UC.

Newsom – un membre ex officio du Board of Regents – demande entre autres comment le déménagement bénéficiera à tous les étudiants-athlètes, ainsi que comment atténuer les effets financiers qu’il causera à UC Berkeley, l’autre université publique de Californie dans le Pac 12 .

UCLA et UC Berkeley s’affrontent dans le football depuis 1923.

“Le premier devoir de chaque université publique est envers les gens – en particulier les étudiants”, a déclaré Newsom dans un communiqué. “UCLA doit clairement expliquer au public comment cet accord améliorera l’expérience de tous ses étudiants-athlètes, honorera son partenariat centenaire avec UC Berkeley et préservera les histoires, les rivalités et les traditions qui enrichissent nos communautés.”

Le conseil d’administration de l’UC ne peut pas forcer l’UCLA à annuler la décision. En 1991, les chanceliers de campus ont été délégués par le bureau du président de l’UC pour exécuter leurs propres contrats, y compris les accords sportifs intercollégiaux.

Les régents pourraient cependant exiger que l’UCLA paie à l’UC Berkeley des frais de sortie pour avoir quitté le Pac-12 ou partager les revenus de la télévision qu’ils gagneront d’un déménagement dans le Big Ten.

Le directeur sportif de l’UCLA, Martin Jarmond, a déclaré lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press le 30 juin que des changements dans le paysage de l’athlétisme collégial avaient motivé cette décision. Le département des sports de l’UCLA, qui parraine 23 sports, fait face à un déficit de 102,8 millions de dollars, dont la majeure partie a été enregistrée au cours des deux dernières années.

“Ils vont concourir au plus haut niveau dans une conférence d’élite majeure dans différents fuseaux horaires, UCLA est toujours nationale. Mais maintenant, nous avons la possibilité pour les étudiants-athlètes de montrer leur talent à travers le pays », a déclaré Jarmond. “J’apprécie le Pac-12. Cela dit, je me concentre avant tout sur nos étudiants-athlètes et sur ce qui est le mieux pour nos étudiants-athlètes. Et quand vous regardez le paysage et à quel point la dynamique change, le Big Ten était le bon choix au bon moment pour nous.

