Newsom va lever des fonds pour Harris à New York avec des stars hollywoodiennes

Le gouverneur Gavin Newsom se dirige vers l’est pour participer à une collecte de fonds spectaculaire et coûteuse pour la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris à New York avant le premier débat du vice-président avec l’ancien président Trump mardi à Philadelphie, auquel il assistera probablement.

Le gouverneur fera la promotion de Harris et du candidat à la vice-présidence Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, de dimanche à mercredi, selon un membre de l’équipe politique de Newsom, faisant des apparitions dans les médias et participant à des collectes de fonds à New York et faisant campagne pour le ticket démocrate dans l’État clé de Pennsylvanie.

Newsom se remet à faire campagne pour le candidat démocrate après s’être largement fait discret dans les semaines qui ont suivi la prise de fonction de Harris, qui a remplacé le président Biden à la tête du ticket. Newsom a été un important porte-parole de Biden, l’ayant soutenu dans tout le pays et l’ayant défendu après sa piètre performance lors du débat de juin, qui a finalement conduit le président sortant à se retirer de sa campagne de réélection.

Mais son rôle dans la campagne de Harris n’était pas clair. Les responsables de la campagne de Harris ont déclaré samedi que Newsom était l’un des dirigeants du comité national de campagne de Harris, le même rôle qu’il occupait dans la campagne de Biden.

Harris et Newsom ont une longue histoire, ayant évolué dans les mêmes cercles politiques à San Francisco avant de prêter serment ensemble le même jour en 2004, Newsom en tant que maire et Harris en tant que procureur de district.

La vice-présidente s’est souvenue de leur amitié lors de sa première collecte de fonds dans la région de la Baie de San Francisco après être devenue la candidate présumée démocrate à la présidence en août.

« Je connais Gavin comme ami et collègue depuis de très nombreuses années », a-t-elle déclaré. « Je tiens à vous remercier devant tous nos amis qui sont ici pour avoir été un dirigeant extraordinaire de la Californie et de la nation. »

Cependant, une certaine rivalité a marqué leur relation pendant de nombreuses années, car tous deux étaient considérés comme des étoiles montantes du Parti démocrate. Cela a été particulièrement notable lors de la Convention nationale démocrate le mois dernier : Newsom y a assisté, mais sans jouer un rôle officiel important.

Le gouverneur, qui recherche habituellement la célébrité, n’a eu droit qu’à un bref instant devant la caméra lors du programme officiel, lorsqu’il a annoncé le vote des délégués californiens en faveur de Harris. Il a déclaré avoir refusé de prendre la parole lors de la soirée d’ouverture de la convention parce qu’il assistait à une séance d’orientation scolaire pour ses enfants et qu’il n’avait pas pu arriver à Chicago à temps.

Newsom a déclaré au Times dans une interview pendant la convention qu’il attendait une mission de la campagne Harris et qu’il était conscient de la façon dont le reste de la nation perçoit San Francisco et la Californie.

« J’en suis profondément conscient, c’est pourquoi je n’affirme rien », a-t-il déclaré. « Je suis heureux. Je n’ai besoin de rien ni ne veux rien. Je veux juste être utile et non blessant. »

Newsom apporte son aide en collectant des fonds. Une invitation à la collecte de fonds de dimanche à New York demande aux donateurs de contribuer jusqu’à 100 000 dollars pour assister à l’événement auquel participeront Newsom, l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi de San Francisco et le chef de la minorité à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries de New York. Parmi les hôtes figurent la productrice Shonda Rhimes et les acteurs Tony Goldwyn, Robert De Niro, Leslie Lloyd Odom Jr. et Amber Tamblyn.

La levée de fonds a lieu alors que les révélations de la campagne montrent que Harris a une avance financière considérable sur Trump. L’équipe de campagne du candidat démocrate a annoncé vendredi qu’elle, Walz et leurs comités alliés avaient récolté 361 millions de dollars en août, le montant le plus élevé du cycle électoral actuel, et disposaient de 404 millions de dollars en espèces.

Selon les républicains, Trump, son colistier JD Vance et leurs comités alliés ont récolté 130 millions de dollars en août et disposaient de 295 millions de dollars en banque. L’ancien président républicain devrait retourner en Californie cette semaine pour deux levées de fonds de grande envergure, l’une notamment organisée par des proches de l’épouse de Newsom, selon les invitations obtenues par le Times.

Après New York, Newsom doit se rendre en Pennsylvanie. Mardi, Harris débattra avec Trump au National Constitution Center de Philadelphie. Ses conseillers ont renvoyé les questions sur sa présence au débat à l’équipe de campagne de Harris, qui n’a pas répondu à la question du Times.

Une source au courant des plans, bien que non autorisée à en parler publiquement, a déclaré que Newsom était largement « attendu » pour assister à la confrontation en tant que substitut qui promeut vocalement Harris dans sa course historique contre Trump.