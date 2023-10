Newsom s’oppose au plafonnement des prix de l’insuline et fait progresser les soins de santé universels – Twitchy

Il y a quelques semaines, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a choqué de nombreuses personnes en opposant son veto à un projet de loi controversé sur les droits des trans.

Hier, il a opposé son veto à un autre projet de loi qui lui a valu des critiques. Plus précisément, un projet de loi qui plafonnerait les prix de l’insuline.

Le gouverneur Gavin Newsom a opposé son veto à un projet de loi qui aurait empêché les compagnies d’assurance de facturer plus de 35 $ pour l’insuline. https://t.co/IypyttQ5Jq – NEWSMAX (@NEWSMAX) 9 octobre 2023

Newsmax rapporte :

Le projet de loi aurait interdit aux régimes de santé et aux polices d’assurance invalidité d’imposer des dépenses personnelles pour les médicaments à base d’insuline sur ordonnance dépassant 35 dollars pour un approvisionnement de 30 jours. Cela aurait inclus les franchises et les co-paiements. Newsom, un démocrate, a déclaré plus tôt cette année que la Californie commencerait bientôt à fabriquer sa propre marque d’insuline. L’État a signé un contrat de 50 millions de dollars avec la société pharmaceutique à but non lucratif Civica Rx pour fabriquer de l’insuline sous la marque CalRx. L’État vendrait un flacon d’insuline de 10 millilitres pour 30 dollars.

Et maintenant, il attire le feu pour cela. Y compris du parrain du projet de loi, le sénateur de l’État de Californie, Scott Wiener :

Le gouverneur a opposé son veto à notre projet de loi visant à plafonner la quote-part pour l’insuline à 35 $/mois (SB 90). Les gens choisissent entre payer pour l’insuline et acheter de la nourriture. Ce veto est une occasion manquée de garantir que les gens puissent se permettre d’acheter leurs médicaments. – Sénateur Scott Wiener (@Scott_Wiener) 7 octobre 2023

Newsom a fait valoir que l’État de Californie travaillait avec une société pharmaceutique pour créer un flacon d’insuline de 30 dollars, d’où le veto. Les gens n’étaient toujours pas impressionnés :

Combien de dollars est-il payé pour opposer son veto à ce projet de loi à lui seul ? https://t.co/RsbHoFpLZZ – Debbie Cook (@DebbieCook86679) 9 octobre 2023

Newsom est fiable de gauche, et ce n’est toujours pas suffisant.

La leçon à retenir ici est que le gouvernement est une plaisanterie et n’a pas à se mêler des prix de quoi que ce soit.

En une seule journée, Newsom a opposé son veto à des projets de loi qui : -Légaliser les psychédéliques

– Interdire la discrimination de caste

-Cap insuline co-payant à 35 $

-Créer un programme public de logements sociaux Il est rapidement devenu l’un des principaux prétendants au poste de pire gouverneur démocrate du pays. https://t.co/VfpxNLarJd – M. Philadelphie 🌹 (Maintenant sur Bluesky) (@ThePhillyOne) 7 octobre 2023

Le pire gouverneur démocrate du pays parce qu’il a opposé son veto à des projets de loi qui auraient placé le gouvernement dans encore plus d’aspects de nos vies ?

Quand ils vous disent qui ils sont, croyez-les.

Ça s’empire. Il a également opposé son veto au plafonnement des prix de l’insuline aujourd’hui. Newsom est définitivement mort pour moi – il n’obtiendra jamais mon vote. https://t.co/p9yGRH4V0V – Brooklyn Cybèle (@brooklyncybele) 8 octobre 2023

Ils sont fous.

C’est notre théorie.

Newsom mérite d’être loin de la nomination du Parti démocrate à la présidence en 2028. https://t.co/i0clne90XL — 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🌹🎃👻🍁Jackie adore Spooky Season (@KaoticLeftist) 8 octobre 2023

Il y va peut-être pour 2024.

Et un autre.

Ce projet de loi a été adopté par 39 voix contre 0 au Sénat et 79 contre 0 à l’Assemblée.

Je n’ai jamais obtenu un seul vote non en commission ou dans l’une ou l’autre des chambres.

Allez outrepasser le veto !!! https://t.co/LVdFqEBiW2 –David Dayen (@ddayen) 7 octobre 2023

Je ne voterai jamais, en AUCUNE circonstance, pour Gavin Newsom. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher les autres de faire de même. J’utiliserai toute mon influence contre lui lors d’une élection présidentielle, quel que soit son adversaire. À bientôt en 2028, Gav. https://t.co/XvfWgeHlk3 – ☠️ Ce Phil condamné ☠️ (@ThatDangPhil) 8 octobre 2023

Nous savons tous qu’ils voteront pour lui s’il est le candidat. Surtout pour le président.

Le pouvoir législatif dispose des voix nécessaires pour annuler certains de ces vetos. La Californie n’a pas annulé son veto depuis des années, mais cela semble être un bon projet de loi pour l’essayer. https://t.co/pcTJiMyKF6 – Matthieu Chapman (@fawfulfan) 8 octobre 2023

Allez-y.

Il semble que les démocrates californiens n’aient pas outrepassé leur veto depuis des décennies :

Ils ont une majorité sans veto, mais la Californie n’a pas outrepassé un veto depuis 1980. Rappelez-vous que lorsqu’ils blâment Newsome, mais n’ignorez pas cela. https://t.co/h7CosyzuP6 — 🩸 Rouge sangScarlet 🧛‍♀️🎃🇵🇸 (@RedScarlet_Red) 8 octobre 2023

43 ans.

Vous savez que les Démocrates peuvent annuler les veto en Californie, mais choisissent simplement de ne pas le faire, n’est-ce pas ? https://t.co/OYLLek4zAJ – Erin Reed (@ErinInTheMorn) 8 octobre 2023

Que les luttes intestines commencent !

Gavin Newsom oppose son veto au projet de loi de la législature de l’État de Californie visant à plafonner la quote-part de l’insuline à 35 $. Si vous ne pouvez pas vous permettre d’insuline en Californie, pensez plutôt à la beauté des cheveux de Gavin, je suppose. 🤷‍♂️https://t.co/OZainQ38BW -craven_carpenter (@CravenCarpenter) 8 octobre 2023

Il h. Ses cheveux sont jolis, on suppose.

Un rappel : ce n’est pas parce qu’ils sont plus jeunes que les démocrates sont moins à droite et moins détenus par les entreprises. Newsom, Kamala, le maire Pete et Harry Sisson ne vont pas vous sauver. Ce n’est pas l’âge, la race ou le sexe. C’est la fête. C’est une façade pour les entreprises. https://t.co/PVBAhsyA0p – soulèvement citoyen (@cit_uprising) 8 octobre 2023

Newsom, Kamala et les autres sont de « droite ». HAHAHAHAHA. C’est absolument hystérique.

Il a signé un projet de loi selon lequel la Californie produirait sa propre insuline. En pratique, d’autres entreprises seront obligées de réduire leurs prix en raison de la concurrence dont dispose l’État producteur. https://t.co/45bzpl99ge – Morgan est reine (@Ray91694806) 8 octobre 2023

Pas exactement. L’État n’a aucune incitation à être compétitif sur les prix ; ils peuvent simplement augmenter les impôts ou les frais. Ils peuvent, dans un premier temps, compenser le coût pour rendre impossible la concurrence des autres sociétés pharmaceutiques en Californie, et lorsqu’elles se retireront du marché, le prix augmentera. Tout ce que le gouvernement subventionne coûte toujours plus cher. Toujours. L’argent ne viendra peut-être pas de la poche du consommateur, mais il viendra de la poche de quelqu’un.

Mais Newsom a fait avancer le projet de loi 770 du Sénat, qui constitue une étape vers des soins de santé universels en Californie.

Newsom signe un projet de loi faisant progresser les soins de santé universels et oppose son veto au plafonnement des prix de l’insuline https://t.co/wINdR7IWvi – Actualités KCAL (@kcalnews) 7 octobre 2023

Depuis CBS.com:

Selon un communiqué de presse, tous les résidents californiens auront droit à un ensemble standard de services de soins de santé. L’ensemble pourrait inclure un soutien et des services de soins de longue durée, ce qui allégerait le fardeau énorme et croissant qui pèse sur des millions de familles. Le droit ne variera pas selon l’âge, la situation d’emploi, la situation de handicap, le revenu, le statut d’immigrant ou d’autres caractéristiques.

Sa crédibilité progressiste dans la rue est donc intacte. Il s’agit d’un gouvernement bien plus de gauche et plus imposant que les projets de loi auxquels il a opposé son veto. Et une fois qu’il aura obtenu la nomination et – Dieu nous en préserve, qu’il gagne – tout cela sera à l’ordre du jour.

***

Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAUVER L’AMÉRIQUE pour bénéficier de 40% de réduction sur votre abonnement VIP !