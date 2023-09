Newsom signe une loi sur les manuels scolaires LGBTQ réprimant les commissions scolaires

Les districts scolaires qui cherchent à interdire les manuels scolaires représentant les personnes LGBTQ+ et d’autres groupes historiquement marginalisés pourraient se voir imposer de lourdes amendes en vertu d’une nouvelle loi californienne signée lundi par le gouverneur Gavin Newsom.

Cette législation est le point culminant de la lutte du gouverneur démocrate contre un conseil scolaire à majorité conservatrice dans la ville de Temecula, dans le comté de Riverside. Le conseil d’administration s’est opposé aux documents cet été en raison de leur représentation de l’icône des droits des homosexuels et homme politique assassiné de San Francisco, Harvey Milk.

Les districts scolaires de tout l’État seront soumis à un examen plus minutieux des décisions relatives aux programmes scolaires concernant le matériel de sciences sociales, qui doivent présenter des « perspectives inclusives et diverses », y compris le rôle et la contribution des Latino-Américains, des Américains LGBTQ+ et d’autres groupes ethniques et culturels.

Le facture est un effort visant à « réaffirmer » et à appliquer plus strictement les lois des États qui imposent déjà des cours d’études ethniques et d’histoire LGBTQ+. Cela survient alors que les commissions scolaires des districts à tendance républicaine de Californie ont approuvé des politiques reflétant les guerres culturelles nationales du GOP concernant les « droits parentaux » sur des questions telles que l’identité de genre et l’histoire raciale.

Newsom signé la facture en vidéo aux côtés de son auteur, Corey Jackson (Démocrate-Perris), membre de l’Assemblée, a critiqué lundi ce qu’il a appelé une « purge culturelle » nationale menée par les dirigeants républicains qui ont cherché à limiter les manuels scolaires autorisés dans les écoles.

« Nous avons des districts scolaires, grands et petits, interdisant les livres, interdisant la liberté d’expression, criminalisant les bibliothécaires et les enseignants », a déclaré Newsom lundi. « Nous voulons faire plus que simplement nous opposer rhétoriquement à cela, et c’est ce que prévoit cette législation. »

Plus tôt lundi, Newsom a annoncé qu’il débattrait publiquement du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, candidat à la présidence et reconnu pour avoir inspiré une recrudescence des interdictions de livres scolaires à l’échelle nationale.

En vertu de la nouvelle loi californienne, les districts scolaires non conformes seront passibles de sanctions fiscales, l’État déduisant du prix d’achat d’un nombre suffisant de manuels scolaires le prix d’achat d’un nombre suffisant de manuels scolaires. formule de financement du contrôle local attribution. Dans l’affaire Temecula, cela a été estimé à 1,5 million de dollars, mais le conseil d’administration a fait marche arrière après la menace d’intervention de Newsom.

Le projet de loi ajoute aux tâches des surintendants locaux, qui seront désormais chargés de superviser et de corriger toutes les décisions interdites en matière de manuels scolaires prises par les membres élus du conseil scolaire.

« AB 1078 fait un gros travail », a déclaré lundi Kindra Britt, porte-parole des surintendants du comté de Californie. « L’État tente d’équilibrer les droits des étudiants sans ajouter de l’oxygène aux conflits locaux hautement politisés. Ce n’est pas facile.

Le projet de loi a été soutenu par des groupes de défense, dont l’ACLU, qui ont déclaré qu’il était nécessaire que Newsom intervienne dans les politiques scolaires discriminatoires à l’égard des étudiants LGBTQ+ et des étudiants de couleur.

Mais le projet de loi s’est heurté à l’opposition des parents qui ont déclaré qu’il autoriserait l’utilisation de matériel inapproprié selon l’âge dans les écoles, ainsi que d’une liste de responsables locaux des écoles – et pas seulement des responsables représentant les districts conservateurs.

La California School Boards Assn. a qualifié le projet de loi de « brutal », avertissant qu’il pourrait compliquer les décisions locales en matière d’éducation en impliquant les responsables de l’État et du comté alors que des lois sont déjà en place pour garantir des manuels scolaires inclusifs.

Le porte-parole du CSBA, Troy Flint, a déclaré lundi que de nombreux responsables scolaires « comprennent la motivation » de la législation et soutiennent l’éducation inclusive, mais pensent qu’un contrôle local est le meilleur.

Certains craignent que le projet de loi crée un précédent en permettant à l’État de passer outre les décisions des écoles locales au-delà de la portée de la question actuelle des manuels scolaires.

« Il y a beaucoup de préoccupations liées à la mise en œuvre », a déclaré Flint lundi. « Je pense que ce projet de loi, dans une certaine mesure, a été avancé sans réfléchir à ce qui pourrait arriver dans un scénario différent. En réalité, les meilleures lois devraient avoir du sens et être équitables, quel que soit le paysage politique ou celui qui est au pouvoir à ce moment précis.