Newsom signe un projet de loi obligeant la CSU à signaler le harcèlement sexuel

L’Université d’État de Californie sera bientôt tenue de divulguer publiquement les résultats des plaintes et des enquêtes pour harcèlement sexuel et de renforcer plusieurs autres mesures de responsabilité en vertu d’un projet de loi que le gouverneur Gavin Newsom a promulgué.

Projet de loi du Sénat 808, rédigé par l’État Le sénateur Bill Dodd (D-Napa), a été introduit en février après qu’une série d’enquêtes menées par le Times ont révélé des dysfonctionnements dans la manière dont Cal State avait traité les allégations d’inconduite sexuelle contre de puissantes personnalités du campus, des cadres et des étudiants à travers le réseau de 23 campus.

UN audit d’état récent a également découvert des failles dans la manière dont les responsables de la CSU enquêtaient et suivaient les plaintes au sein du plus grand système universitaire public de quatre ans du pays. L’audit a reproché au bureau du chancelier un manque de surveillance et a déclaré que les responsables du campus n’avaient pas enquêté sur les accusations et les plaintes mal documentées.

« Toute forme de discrimination [and] le harcèlement de toute sorte, en particulier sur nos campus universitaires, ne peut tout simplement pas être toléré », a déclaré Dodd au Times mardi. « Ce projet de loi garantira que nos politiques sont suivies dans l’État, que les lois sont respectées, et qu’il y aura également des répercussions lorsque la loi n’est pas respectée. »

Aux termes du projet de loi, qui a bénéficié d’un soutien massif à l’Assemblée et au Sénat, l’université est tenue de rendre compte chaque année au Parlement du nombre de signalements de harcèlement sexuel adressés à chaque campus et au bureau du chancelier ; l’issue d’une affaire de harcèlement sexuel ; si une affaire a été réglée ou résolue de manière informelle ; le nombre d’audiences associées à une plainte ; et le temps qu’il a fallu pour mener une enquête. Les campus seront également tenus de publier les résultats des règlements. Les nouvelles mesures entreront en vigueur l’année prochaine.

Le Times a détaillé les détails des enquêtes et des rapports sur les accusations de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle sur deux campus de la CSU dans le district de Dodd en Californie du Nord.

Dans l’État de Sonoma, la CSU a accepté un règlement de 600 000 dollars avec le recteur du campus, qui a signalé que plusieurs femmes avaient accusé le mari du président de harcèlement sexuel. L’ancienne prévôté a affirmé qu’elle avait ensuite fait face à des représailles de la part du président. Les plaintes contre le mari du président n’avaient pas fait l’objet d’une enquête formelle au moment où elles ont été rapportées. La présidente et son mari, qui ne sont plus à l’université, ont nié tout acte répréhensible.

À la California Maritime Academy, le Times a constaté que les préoccupations de longue date parmi les professeurs et les étudiants concernant le harcèlement sexuel et un culture de haine et de misogynie envers les étudiants transgenres et non binaires a été ignorée par les responsables du campus de Vallejo pendant des années. Certains étudiants qui ont signalé des abus sexuels et du harcèlement sexuel ont déclaré que leurs enquêtes s’éternisaient, renforçant les craintes de représailles.

Le Times a également rapporté que des mesures disciplinaires n’étaient pas toujours imposées, même lorsque les allégations contre les employés étaient fondées. Dans un cas, par exemple, les enquêteurs ont découvert qu’un vice-président avait agi de manière inappropriée à l’égard de plusieurs femmes qui alléguaient du harcèlement sexuel, mais qu’il n’avait jamais fait l’objet de mesures disciplinaires ni demandé de suivre une formation.

« Il doit y avoir un ensemble de normes plus strictes pour pouvoir garantir que nos étudiants et nos membres du corps professoral restent en sécurité sur le campus pour effectuer le travail qu’ils doivent accomplir », a déclaré Dodd.

Lors d’une récente audience d’État, les législateurs se sont demandé si les hauts responsables du bureau du chancelier apporteraient des changements sans le contrôle du Parlement.

« Je ne vois pas comment quelqu’un au sommet pourrait être tenu pour responsable. Je ne vois pas de délais et je ne vois pas d’engagement pour y parvenir », a déclaré la membre de l’Assemblée Dawn Addis (D-Morro Bay) en réponse aux commentaires des responsables de la CSU.

Dans une lettre de suivi adressée au chancelier de la CSU, les législateurs ont accusé les responsables de l’université d’avoir fourni des « réponses évasives » et d’avoir fait preuve d’un « manque de transparence » lors de l’audience du 31 août.

Vice-chancelier des ressources humaines Léora D. Freedman a écrit dans une réponse que Cal State mettrait en œuvre toutes les recommandations de l’audit et d’un examen externe du cabinet d’avocats Cozen O’Connor d’ici la fin de 2026.

« Nous mettons en place un large éventail de solutions et d’améliorations aussi rapidement que les ressources et les solutions le permettent », a déclaré Freedman.

Le projet de loi de Dodd était co-parrainé par la California Faculté Assn. et le Syndicat des employés de la CSU, et a été soutenu par le conseil de surveillance du comté de Solano, où se trouve l’Académie maritime.

« En fournissant un rapport annuel, c’est certainement un pas dans cette direction vers la transparence et la responsabilité », a déclaré Charles Toombs, président de l’association des professeurs, ajoutant qu’il espère que le projet de loi récemment signé renforcera « la protection des travailleurs et des étudiants sur nos campus ». .»

La CSU n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la législation, mais a déclaré précédemment qu’elle mettrait en œuvre des changements complets et qu’elle embaucherait du personnel supplémentaire pour améliorer le processus d’enquête.