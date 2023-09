Newsom s’engage à sélectionner un intérimaire à court terme si Feinstein quitte ses fonctions

Les récents problèmes de santé et l’âge avancé de la sénatrice Dianne Feinstein ont attiré l’attention et la pression sur un autre ancien maire de San Francisco : ce serait au gouverneur Gavin Newsom de sélectionner une personne pour terminer le mandat de Feinstein si elle décédait ou démissionnait.

S’il était confronté à la nécessité de nommer un remplaçant, Newsom a déclaré dans une interview diffusée dimanche qu’il choisirait un intérimaire à court terme, et non l’un des candidats candidats au siège de Feinstein l’année prochaine.

« Ce serait complètement injuste pour les démocrates qui ont travaillé sans relâche », a déclaré Newsom dans l’interview avec l’animateur de « Meet the Press » de NBC, Chuck Todd.

« Cette primaire n’est plus qu’une question de mois. Je ne veux pas faire pencher la balance. »

Les candidats en lice pour remplacer Feinstein ont rendu la perspective de ce choix d’autant plus intrigante, en partie parce que Newsom a promis en 2021 de nommer une femme noire si le siège était ouvert.

La représentante Barbara Lee (Démocrate d’Oakland) est la seule femme noire de premier plan dans la course. Deux autres membres démocrates du Congrès sont également candidats : les représentants Adam B. Schiff de Burbank et Katie Porter d’Irvine.

« Nous espérons que nous n’aurons jamais à prendre cette décision, mais je respecte ce que j’ai dit très publiquement et de manière cohérente », a déclaré Newsom lorsque Todd lui a demandé s’il tiendrait sa promesse de nommer une femme noire.

Le Sénat, composé de 100 membres, ne comprend pas une seule femme noire, un vide laissé lorsque Kamala Harris a quitté son siège en Californie et a prêté serment en tant que vice-présidente en 2021.

Malgré les pressions exercées sur Newsom pour qu’il nomme une femme noire pour occuper le siège de Harris, le gouverneur démocrate a plutôt fait appel au secrétaire d’État de l’époque, Alex Padilla, un allié politique de longue date qui est entré dans l’histoire en tant que premier sénateur latino de Californie.

Le porte-parole de Newsom, Anthony York, a refusé de nommer toute personne que le gouverneur pourrait envisager s’il devait nommer un remplaçant à Feinstein, affirmant que « c’est une hypothèse qui s’ajoute à une hypothèse ».

La candidature de Lee n’a pas décollé jusqu’à présent, Porter et Schiff la devançant en matière de collecte de fonds et de sondages. Dans un récent sondage UC Berkeley/Los Angeles Times, la députée d’Oakland obtenait 7 % des voix, Porter et Schiff recevant respectivement 17 % et 20 %.

La même enquête a révélé que la préférence de Newsom de nommer un gardien à court terme n’est pas en phase avec l’opinion publique. Lorsqu’on leur a demandé ce que Newsom devrait faire si Feinstein démissionnait, 51 % des électeurs probables ont déclaré que le gouverneur devrait nommer quelqu’un qui est prêt à briguer un mandat complet au Sénat lors des élections de 2024.

Candidats démocrates au Sénat, de gauche à droite : les représentants Barbara Lee, Adam B. Schiff et Katie Porter. (Presse associée)

Un quart des électeurs probables ont déclaré qu’il devrait nommer quelqu’un qui serait prêt à exercer une fonction intérimaire et à ne pas briguer un mandat complet. Les autres n’avaient pas d’opinion.

Dans l’interview accordée à NBC, Newsom a déclaré que la Californie restait bien représentée au Sénat américain malgré les problèmes de santé de Feinstein, et que son personnel était équipé pour assumer de nombreuses responsabilités.

« Nous travaillons en étroite collaboration », a-t-il déclaré.

Il a également reconnu qu’il avait eu une série inhabituelle de nominations de fonctionnaires pour pourvoir des postes vacants à des postes élus à l’échelle de l’État. En plus de nommer Padilla, il a choisi ces dernières années le secrétaire d’État et le procureur général. Tous sont démocrates et chacun a facilement remporté les élections pour un mandat complet.

« Je ne veux pas prendre un autre rendez-vous, et je ne pense pas que les habitants de Californie souhaitent que je prenne un autre rendez-vous. J’ai pris beaucoup de rendez-vous », a déclaré Newsom.

Laurel Rosenhall, chef du bureau du Times Sacramento, a contribué à ce rapport.