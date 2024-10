Newsom savoure le venin de l’extrême droite alors qu’il se précipite pour faire tomber Trump

CHARLOTTE, Caroline du Nord — Gavin Newsom ne rêvait pas de devenir le substitut en chef de la gauche. Mais il se réjouit de son statut d’ennemi n°1 de l’extrême droite.

Depuis les débats présidentiels à Atlanta, Philadelphie, et sa propre carte à Alpharetta, en Géorgie, Newsom a filé et filé et filé pour le ticket démocrate et, occasionnellement, pour lui-même. Mois après avoir débattu Le gouverneur de Floride. Ron DeSantis sur Fox News – une émission aux heures de grande écoute bénie par la Maison Blanche du président Joe Biden – Newsom parcouru le Sud pour défendre Biden, et a ensuite mené une visite des États de la Muraille Bleue.

Il y avait Newsom, le 27 juin, quelques instants après l’horrible débat de Biden, assis pour une batterie d’interviews par câble qui étaient à la fois un interrogatoire et une séance de thérapie. Pour ce dernier, il a mis l’hôte dans le fauteuil, plutôt que l’inverse.

« Vous vous souvenez peut-être », a déclaré le gouverneur de Californie lors d’un événement de prospection jeudi à Charlotte, « j’étais le principal substitut qui arrivait et essayait de calmer Rachel Maddow et lui disait : ‘Ça va aller.' » La foule a ri. Assez de temps s’était écoulé pour faire une pause pendant la rotation. « C’était une nuit difficile. »

Newsom, dans son souffle suivant, a déclaré qu’il était fier de soutenir Biden jusqu’à la fin, qu’il continue de faire valoir qu’il n’y a pas eu de président de sa vie qui ait été plus transformateur et que la vice-présidente Kamala Harris peut prétendre à une grande partie de ce disque. Newsom était de retour en campagne pour elle cette semaine.

« Je ne pourrais pas être plus fier de ma vieille amie, Kamala Harris », a déclaré Newsom. « Et je dis cela pas dans le domaine politique [sense]. Je sais que vous entendez des politiciens dire « mon vieil ami » et que vous leur donnez un coup dans le dos. Kamala Harris et moi nous connaissions cinq ou six ans avant de nous lancer en politique. [we] avions l’habitude de partir en vacances ensemble, de dîner ensemble et d’avoir des groupes d’amis communs.

Il y a bien sûr des dizaines d’autres démocrates qui se disputent le prochain poste. Mais aucun autre ne se connaît aussi bien depuis si longtemps, partageant un réseau politique et avançant sur des voies parallèles. Et aucun autre pays n’a certainement de prétendant aux portes de la présidence, ce qui soulève pour l’autre une question politiquement existentielle : quelle est la prochaine étape ?

Vendredi, Newsom se trouvait dans le comté voisin de Cabarrus, expliquant à une salle remplie de personnes âgées pourquoi il s’y sentait beaucoup plus utile que dans son État d’origine, où la seule question était de savoir si Harris éclipserait l’ancien président Donald Trump de cinq ou six millions de voix.

« Je sais que tout le monde se concentre sur le Wisconsin, sur la Pennsylvanie et le Michigan », a-t-il déclaré. « Vous réussissez ici, c’est fini. Et quand je dis ici, je veux dire littéralement ici.

La visibilité au cours du cycle présidentiel a indéniablement profité à Newsom. Mais il y a quand même quelque chose de profondément humiliant dans la vie de mère porteuse. De retour chez lui, il préside la cinquième économie mondiale. Il apporte les grandes compagnies pétrolières à mettre au pas et récemment a opposé son veto à des réglementations radicales sur l’intelligence artificielle qui aurait été un modèle non seulement pour la Californie ou les États-Unis, mais pour le monde entier. Pourtant, jeudi, il y avait Newsom, errant dans le quad de l’Université de Caroline du Nord à Charlotte, se mêlant à une poignée d’étudiants et posant pour des selfies tout en échangeant de petites discussions sur NASCAR, Trump et sa « vieille amie » Kamala Harris.

N’a-t-elle pas fréquenté le présentateur de Fox News, Bret Baier, dans son interview de cette semaine, a demandé Newsom à un participant en lui tapotant l’épaule de la main ? N’est-ce pas ?

Trump « n’a pas eu le courage d’apparaître dans ’60 Minutes' », a-t-il déclaré lors d’un arrêt avec le maire de Charlotte, Vi Lyles, et l’administrateur de l’Agence américaine de protection de l’environnement, Michael Regan. « Tu penses [Trump] va-t-il un jour être interviewé par Rachel Maddow ? Il est mort de peur.

Il n’était guère sûr qu’une si grande partie de l’année de Newsom serait occupée par la course à la présidentielle. Avant de rejoindre les cinq premiers de l’équipe Biden, Newsom suscité des regards écarquillés de l’intérieur de l’administration. Lorsqu’il a lancé une attaque sans équivoque contre les dirigeants démocrates à Washington pour avoir été trop lents à saisir l’impact de la suppression du droit à l’avortement par la Cour suprême, un assistant de Biden a comparé la routine de Paul Revere de Newsom à un fan de baseball criant depuis les gradins. Au cours de l’année suivante, il a grandement amélioré sa position avec la Maison Blanche, en partie en assurant à ses principaux conseillers qu’il n’avait aucun intérêt à défier le président en 2024.

Les arrêts de campagne de Newsom ont toujours suscité au moins quelques questions sur ses ambitions à la Maison Blanche – si ce n’est de la part des médias, du moins de la part des électeurs, une partie du compromis clin d’œil entre mère porteuse et principal que tout le monde semble comprendre. L’équipe de Biden avait parfois l’impression que Newsom tombait trop facilement amoureux de son propre scénario plutôt que de lire consciencieusement le leur. Il a livré là où cela comptait le plus. Newsom s’en est remis à plusieurs reprises à Biden, mais lorsque les électeurs insistaient davantage sur les raisons pour lesquelles il ne se présentait pas, affirmant que quelque chose pourrait arriver à Biden compte tenu de son âge, Newsom a déclaré que Harris était le mieux placé pour le faire. assumer le rôle.

Pourtant, il ne s’attendait pas à ce que quelque chose arrive à Biden. Même après le débat de juin, Newsom a insisté sur le fait que la campagne du président était prendre les mesures nécessaires pour corriger le cap.

Les mères porteuses – du moins les bonnes – n’abandonnent jamais leur patron. Et Newsom, selon plusieurs témoignages au cours de la campagne, était le substitut remarquable de Biden : des décennies plus jeune, télégénique, un pugiliste naturel et un homme politique capable de transmettre le message de la Maison Blanche comme peu d’autres.

Il débitait un nombre vertigineux de statistiques sur l’emploi et l’industrie manufacturière et retardait le plan de dépenses sociales de l’administration Biden, Build Back Better, ainsi que les infrastructures et les puces électroniques et même le accord sur les armes à feu, longtemps insaisissable.

Il a attaqué Trump en le présentant comme le leader d’une régression républicaine en matière de droits qui revendiquait déjà l’avortement et mettait en péril d’autres droits comme le mariage homosexuel et interracial et même la contraception.

Newsom a livré les délégués cérémonieusement Mettez Harris au-dessus pour l’investiture démocrate. Mais il s’est fait lécher des experts californiens pour son profil bas à Chicago. Cela n’a pas aidé il a plaisanté Harris a remporté la nomination dans le cadre d’un « processus très ouvert ».

La transition de Biden Stan à gorge déployée à Harris substitut a été lente. Il est apparu et a ensuite organisé des collectes de fonds pour le billet de Harris aux côtés de Tim Walz et Nancy Pelosi.

Pendant ce temps, à Sacramento, Newsom a rallié son équipe, désireuse d’écarter ne serait-ce que l’idée d’un statut rampant de canard boiteux en remplissant leurs cahiers d’idées et de nouvelles initiatives. Le lundi, il a signé la loi visant à freiner la flambée des prix du gaz après avoir convoqué les législateurs pour une session extraordinaire. Newsom a encore deux ans en tant que gouverneur.

Puis il a repris la route pour Harris, avec le voyage cette semaine en Caroline du Nord et un saut rapide à bord d’un bus avec d’autres gouverneurs du Michigan lui servant de serre-livres à son ouverture de l’année en Caroline du Sud.

Il a dit qu’il était étrange d’être si familier avec Harris et Trump, faisant un clin d’œil à la rivalité fraternelle (il déteste ce terme, d’ailleurs). Newsom est officiellement devenue maire de San Francisco quelques minutes seulement avant de prêter serment en tant que procureure. « C’était à peu près la dernière fois que je faisais quoi que ce soit avant Kamala Harris », a-t-il déclaré.

Et il a évoqué l’impact d’une victoire d’elle ou de Trump sur lui et son État.

« Vous avez une vieille amie et alliée à la Maison Blanche avec laquelle vous entretenez une relation de niveau supérieur – pas seulement avec elle – mais avec beaucoup de gens autour d’elle et probablement avec la grande majorité des personnes qu’elle amène dans l’administration », Newsom dit de Harris. « J’ai beaucoup de choses que je veux terminer » en tant que gouverneur avant qu’il ne soit nommé en 2026.

Newsom est convaincu qu’un Trump victorieux commencerait par une tournée de « vengeance » dès sa transition. Il a longuement parlé des promesses actuelles et passées de Trump de retenir les fonds fédéraux de secours en cas de catastrophe et ses menaces contre la Californie sur le climat et les politiques d’immigration.

« Il va au Economic Club et évoque ‘Newscum' », a-t-il déclaré, faisant référence au surnom que Trump lui a donné. « Il y a une omniprésence chez moi, parce que c’est un degré de séparation. je ne parle pas seulement de [ex-wife] Kimberley [Guilfoyle]mais même dans son univers de droite, parler à Bret Baier, parler tout le temps à Sean Hannity, parler à ces gars-là, je suis dans leur tête. … Même lorsque je ne fais pas l’actualité, je suis dans leurs cycles d’actualité. Je fais partie de leurs conversations. Je suis dans sa tête à cet égard parce que c’est son écosystème. C’est la boue avec laquelle il travaille en quelque sorte. Je suis donc très conscient du monde qui change radicalement dans les deux sens.

Dans une brasserie près du Davidson College, l’alma mater du grand Stephen Curry de la NBA, et tout au long du voyage, Newsom a déclaré qu’il s’agissait d’un moment existentiel de l’histoire américaine. « Et vous avez la capacité de déterminer votre destin et votre avenir », a-t-il déclaré.

Mercredi, il a effectué sa première visite aux Archives nationales pour voir la Déclaration d’indépendance et a assisté au mémorial d’Ethel Kennedy à Washington, assis derrière Biden, Barack Obama et Bill Clinton, et décrivant à quel point il était ému par tout cela.

« Sa vie était axée sur la justice raciale, la justice économique et la justice sociale. Elle était une féroce guerrière de service et de contribution », a déclaré Newsom, qui vénère depuis longtemps la famille Kennedy. « Ils ont parlé de mots qu’on n’entend pas beaucoup aujourd’hui : l’empathie, l’attention, la compassion, la collaboration, l’esprit de [Martin Luther] King Jr. était vivant et parlait de cette notion [that] nous sommes tous liés par ce réseau de mutualité.

Newsom était assis aux côtés de l’ancien secrétaire d’État John Kerry, qui lui-même s’est rapproché de la Maison Blanche. Kerry a parlé de la faible marge dans l’Ohio, « de l’importance de chaque vote… de ce qui aurait pu être », a déclaré Newsom.

Les enjeux en novembre pour sa propre carrière sont également différents désormais. Une victoire de Harris pourrait l’empêcher de se présenter à la Maison Blanche pendant huit ans – s’il en fait jamais un. Mais une victoire de Trump le propulserait immédiatement à la présidence, non pas des États-Unis, mais certainement de l’Amérique bleue.

Le substitut – maintenant dans sa deuxième année et sur son deuxième candidat – a refusé de regarder au-delà des prochaines semaines.

« Je ne veux même pas y penser », a déclaré Newsom. « Ce pays a besoin d’une pause avant les prochaines élections. C’est épuisant.

Avant de se lancer dans l’un de ses derniers jours de campagne en 2024, il a déploré les milliards de dollars dépensés pour la campagne permanente.

« Ce n’est pas non plus comme si nous ne jouions pas à ce jeu, la faction démocrate. Mais c’est une blague », a déclaré Newsom. «C’est dégoûtant. Ce n’est pas durable.