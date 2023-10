Mike Gallagher, membre du Congrès est président du comité restreint du Parti communiste chinois

“Le divorce n’est pas une option”, a tweeté le compte officiel de Gavin Newsom alors que le gouverneur de Californie parcourait la Chine en prêchant l’évangile du changement climatique.

De nombreux mots en D ont été utilisés pour décrire l’évolution des relations entre les États-Unis et la Chine – découplage, réduction des risques, diversification, démêlage – mais la métaphore conjugale de Newsom était nouvelle.

Peut-être que les noces étaient dans l’esprit de Newsom parce que Xi Jinping lui a offert une lune de miel d’une semaine, clairement en phase avec les aspirations présidentielles de Newsom et avide d’une relation avec une administration plus jeune et plus naïve.

J’ai critiqué l’accommodement diplomatique du président Biden à l’égard de Pékin, mais la démonstration flagrante de Newsom à l’étranger fait ressembler la politique étrangère de Biden à une realpolitik de niveau Bismarck.

Croire que le Parti communiste chinois (PCC) pourrait être un partenaire de confiance sur les questions environnementales est, comme le disait Oscar Wilde à propos des seconds mariages, le triomphe de l’espoir sur l’expérience.

Examinons le bilan environnemental du PCC : selon la Banque mondiale, la République populaire de Chine (RPC) est responsable de 33 % de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que tous les pays développés réunis.

Et tandis que les États-Unis et l’Europe réduisent leurs émissions de carbone, en Chine, les émissions continuent de monter en flèche, augmentant de 10 % entre 2022 et 2023 seulement.

L’année dernière, le PCC a ouvert en moyenne deux nouvelles centrales à charbon chaque semaine, soit six fois plus que le reste du monde réuni, et rien que l’année dernière, la Chine a approuvé une capacité de centrales à charbon supérieure à celle qui existe sur le continent européen.

Il n’est pas étonnant que la pollution de l’air en Chine provoque deux millions de décès par an, selon l’OMS.

“Le divorce n’est pas une option”, a tweeté le compte officiel de Gavin Newsom alors que le gouverneur de Californie parcourait la Chine en prêchant l’évangile du changement climatique. (Ci-dessus) Le gouverneur de Californie Gavin Newsom rencontre le président chinois Xi Jinping au Grand Palais du Peuple à Pékin le 25 octobre 2023.

Le membre du Congrès Mike Gallagher (ci-dessus) est président du comité spécial du Parti communiste chinois.

Le PCC est également occupé à détruire les océans, en subventionnant des flottes de pêche en eaux lointaines estimées à dix à cent fois la taille de la flotte américaine et européenne réunies.

Ces flottes descendent sur les mers étrangères comme des hordes de criquets, pêchant illégalement et exploitant efficacement les océans du monde. En grande partie à cause des pratiques de pêche prédatrices du PCC, 90 % des pêcheries mondiales sont soit pleinement exploitées, soit épuisées.

Sur terre, le tableau est tout aussi sombre.

Le gouvernement chinois estime lui-même que 80 % des eaux souterraines du pays sont polluées et qu’un pourcentage similaire de grands bassins fluviaux sont « dangereux pour le contact humain ». Et il y a de bonnes raisons de croire que les entreprises chinoises appliquent des normes environnementales similaires, ou plutôt leur absence, à des projets miniers dans des pays comme l’Amérique du Sud.

Mais qu’il s’agisse des chalutiers de pêche qui détruisent les océans, des mines dangereuses qui détruisent les terres ou des usines qui transforment les produits des deux, l’ingrédient secret qui sous-tend la destruction industrielle de l’environnement par le PCC est le système le plus étendu de pressions forcées. travail depuis les goulags de Staline.

Les musulmans ouïghours du Xinjiang sont loués comme esclaves de facto, ce qui constitue une source de travail forcé pour la RPC et les entreprises multinationales.

Les Ouïghours ont été contraints de transformer des fruits de mer destinés à l’exportation et de produire les batteries qui alimentent les véhicules électriques. Ils constituent un rouage clé de la chaîne d’approvisionnement de la « fast fashion », des vêtements copiés produits en masse, qui remplissent les décharges, produisent 10 % des gaz à effet de serre mondiaux et déversent plus de 70 000 tonnes de déchets chaque année dans les rivières chinoises, soit la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre. total mondial de l’industrie de la mode.

En 2020, deux survivants indonésiens d’une tournée à bord d’un bateau de pêche au thon de la RPC ont décrit avoir été « traités comme des animaux », les corps de quatre membres d’équipage ayant été jetés par-dessus bord après être morts des suites de mauvais traitements.

L’année dernière, le PCC a ouvert en moyenne deux nouvelles centrales à charbon chaque semaine, soit six fois plus que le reste du monde réuni, et rien que l’année dernière, la Chine a approuvé une capacité de centrales à charbon supérieure à celle qui existe sur le continent européen. (Ci-dessus) De la fumée s’échappe des cheminées d’une centrale électrique au charbon dans la province chinoise du Shanxi.

Les musulmans ouïghours du Xinjiang sont loués comme esclaves de facto, ce qui constitue une source de travail forcé pour la RPC et les entreprises multinationales. (Ci-dessus) Une tour de garde et des clôtures en fil de fer barbelé sont visibles autour d’une usine de fabrication dans la région du Xinjiang, à l’ouest de la Chine.

J’ai critiqué l’accommodement diplomatique du président Biden à l’égard de Pékin, mais la démonstration flagrante de Newsom à l’étranger fait ressembler la politique étrangère de Biden à une realpolitik de niveau Bismarck. (Ci-dessus) Newsom serre la main du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d’une réunion à Pékin le 25 octobre 2023.

Les « conditions de travail » dans les mines appartenant au PCC en République démocratique du Congo sont « semblables à celles de l’esclavage », selon le témoignage d’un défenseur des travailleurs, avec des enfants dès l’âge de 8 ans forcés dans des puits étroits où beaucoup passeront toute leur vie.

Le gouverneur Newsom n’a pas jugé bon de soulever ces violations des droits de l’homme avec Xi Jinping lors de leur réunion, sans parler du génocide en cours au Xinjiang et du génocide culturel au Tibet.

Lorsqu’un journaliste l’a ensuite défié, Newsom a plaisanté avec désinvolture : “Je ne peux pas être tout pour tout le monde à chaque instant, à chaque minute de chaque jour.” En d’autres termes, il était heureux de jouer le rôle de suppliant en échange d’être traité comme l’aspirant chef d’un État vassal potentiel.

Parmi les victimes du jeu cynique du PCC figurent également les travailleurs américains qui ont vu nos industries renouvelables autrefois prometteuses écrasées sous le poids des subventions massives du gouvernement chinois combinées au vol de propriété intellectuelle.

Aujourd’hui, Pékin produit 85 % de l’approvisionnement mondial en cellules solaires et 97 % des wafers, ces carrés de silicium assemblés pour fabriquer des panneaux solaires. Et après avoir utilisé des méthodes illégales pour accaparer le marché mondial de l’énergie solaire, le PCC est sur le point de répéter l’exploit en ce qui concerne les véhicules électriques.

Le gouverneur Newsom doit reconnaître que s’il veut vraiment protéger l’environnement, et pas seulement élever ses ambitions présidentielles, s’associer au PCC, c’est comme un pompier s’associer à un pyromane. (Ci-dessus) Newsom à la Grande Muraille le 26 octobre 2023

En 2021, la Chine détenait 79 % de la capacité mondiale de production de batteries au lithium, vitales pour les voitures électriques.

Les monopoles subventionnés par l’État du PCC forcent les entreprises étrangères à conclure des partenariats pour à la fois voler leur propriété intellectuelle et les rendre complices de violations des droits de l’homme.

Le gouverneur Newsom doit reconnaître que s’il veut vraiment protéger l’environnement, et pas seulement élever ses ambitions présidentielles, s’associer au PCC, c’est comme un pompier s’associer à un pyromane.

Les États-Unis doivent construire leurs propres batteries, leurs propres panneaux solaires et leurs propres chaînes d’approvisionnement pour les soutenir. Nous devons éliminer les obstacles réglementaires au développement de sources alternatives de lithium et de terres rares sur notre propre territoire et celui de nos alliés.

Le Global Times, un média de propagande du PCC, a salué Newsom comme « un ami de loin », tandis que Newsom a déclaré : «[our shared humanity] C’est ce qui devrait nous pousser à travailler ensemble pour mettre fin à la plus grande menace existentielle que notre planète ait jamais connue.

C’est peut-être vrai, mais pas dans le sens où Newsom l’entendait.

Lorsqu’il s’agit de protéger la planète, le PCC ne fait pas partie de la solution.

Le PCC est la menace elle-même.