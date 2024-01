Newsom opposerait son veto au projet de loi interdisant le football de plaquage pour les jeunes en Californie

Le gouverneur Gavin Newsom s’est engagé mercredi à maintenir la ligne contre un projet de loi qui interdirait le football de football aux jeunes en Californie, affirmant dans une déclaration au Times qu’il opposerait son veto à une telle législation.

Le projet de loi 734 de l’Assemblée a été présenté l’année dernière par le député de l’État Kevin McCarty (D-Sacramento) et a franchi son premier obstacle il y a une semaine lorsqu’un comité législatif a voté par 5 voix contre 2 selon les lignes de parti pour que la mesure soit examinée par l’Assemblée composée de 80 membres.

Initialement rédigé pour interdire aux enfants de moins de 12 ans de jouer au football, le projet de loi a été amendé en commission pour interdire ce sport aux enfants de 5 ans ou moins à partir de 2025. En 2027, le projet de loi porterait l’âge d’interdiction à 9 ans, et en 2029. ça irait à 11 heures.

Le gouverneur démocrate de Californie ne veut toutefois pas participer à un projet de loi qui dicterait aux parents l’âge auquel leurs enfants peuvent participer à un sport.

“Je ne signerai pas de loi interdisant le football de contact pour les jeunes”, a déclaré Newsom dans le communiqué. « Je suis profondément préoccupé par la santé et la sécurité de nos jeunes athlètes, mais une interdiction pure et simple n’est pas la solution.

“Mon administration travaillera avec le Parlement et l’auteur du projet de loi pour renforcer la sécurité dans le football des jeunes, tout en garantissant aux parents la liberté de décider quels sports sont les plus appropriés pour leurs enfants.”

Les études sur les effets des coups portés à la tête lors d’un match de football avec plaquage sont mitigées. Une étude de 2016 publié par la Radiological Society of North America a révélé qu’une seule saison de football avec plaquage peut affecter le cerveau de joueurs dès l’âge de 8 ans. Les chercheurs ont conclu que même les coups qui n’entraînaient pas de commotion cérébrale diagnostiquée produisaient des effets indésirables.

L’encéphalopathie traumatique chronique (ETC) dégénérative du cerveau est liée aux commotions cérébrales et aux traumatismes crâniens, mais ne peut être diagnostiquée qu’après le décès d’une personne et l’étude de son cerveau. Chercheurs de l’Université de Boston ont découvert que parmi 211 joueurs de football diagnostiqués avec CTE après leur décès, ceux qui ont commencé à jouer au football avant l’âge de 12 ans présentaient une apparition plus précoce de symptômes cognitifs, comportementaux et d’humeur, de 13 ans en moyenne.

Selon les chercheurs, chaque année plus jeune que les individus commençaient à jouer au football prédisait une apparition plus précoce de problèmes cognitifs de 2,4 ans et de problèmes de comportement et d’humeur de 2 ans et demi.

“L’exposition des jeunes à des impacts répétés à la tête lors d’un match de football peut réduire leur résilience aux maladies cérébrales plus tard dans la vie, y compris, mais sans s’y limiter, le CTE”, a déclaré Ann McKee, directrice du centre CTE de l’Université de Boston. “Il est logique que les enfants, dont le cerveau se développe rapidement, ne se cognent pas la tête des centaines de fois par saison.”

Cependant, une étude de 2019 publiée dans le Journal de l’American Medical Assn. qui a suivi des joueurs de football âgés de 9 à 12 ans pendant quatre saisons a révélé que les coups répétés à la tête n’étaient pas associés à des problèmes cognitifs ou comportementaux. Les performances neurocognitives sont plutôt liées à des diagnostics médicaux tels que l’anxiété, la dépression et le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

Aucun État n’a interdit le football de plaquage pour les enfants, mais des tentatives ont été faites dans ce sens. Des projets de loi similaires présentés précédemment en Californie, New York, Illinoisle Massachusetts et le Maryland n’ont pas réussi à passer.

La loi proposée par McCarty fait suite à la California Youth Football Act (CYFA) de 2021, qui exige que les entraîneurs de football de plaqueur suivent une formation sur les commotions cérébrales et les traumatismes crâniens et que les parents des jeunes participants reçoivent des informations similaires. La loi exige également que les ligues de football de jeunes contribuent au suivi des blessures sportives chez les jeunes.

Les opposants au projet de loi estiment qu’il est prématuré et que la mise en œuvre et l’étude de l’efficacité du CYFA nécessitent du temps. Newsom a semblé se rallier à ce point de vue dans sa déclaration.

“La Californie reste déterminée à s’appuyer sur le California Youth Football Act, que j’ai signé en 2019, établissant des normes de sécurité avancées pour le football des jeunes”, a-t-il déclaré. “Cette loi fournit un cadre de sécurité complet pour les jeunes athlètes, y compris des normes d’équipement et des restrictions sur l’exposition aux plaquages ​​avec contact complet.”

Les partisans du football de contact ainsi que les groupes qui prônent une moindre intrusion du gouvernement ont exprimé leur opposition véhémente au projet de loi. La California Youth Football Alliance a publié sur Facebook un message intitulé « Regroupez-vous en Californie », exhortant ses membres à « protéger les droits parentaux, à tenir tête au grand gouvernement et à séparer les faits de la fiction ».

Dans un Sondage du Washington Post 2023 sur 1 006 adultes, 75 % de ceux qui se sont identifiés comme conservateurs ont déclaré qu’ils recommanderaient le football chez les jeunes ou au lycée aux enfants, contre seulement 44 % des libéraux. Cela représente un changement par rapport à un sondage Post de 2012 dans lequel l’écart conservateur-libéral n’était que de 70 % à 63 %.

McCarty a déclaré qu’empêcher les enfants de jouer au football jusqu’à l’adolescence relève du simple bon sens.

“Il existe d’autres alternatives pour les jeunes enfants, d’autres sports, d’autres activités de football comme le flag-football – dans lesquels la NFL investit massivement”, a-t-il déclaré. « Il existe une façon d’aimer le football et de protéger nos enfants. Nous avons réalisé qu’il n’existe pas de moyen vraiment sûr de jouer au football avec plaqueur pour les jeunes. Il n’existe pas de coup sûr à la tête pour les enfants de 6, 7 et 8 ans et ils ne devraient pas subir des centaines de coups à la tête sous-commotionnels chaque année lorsqu’il existe une alternative.

Pourtant, Newsom aurait un droit de veto même si le projet de loi était adopté par l’ensemble de l’Assemblée et du Sénat, et il a clairement indiqué qu’il l’utiliserait.

“Nous consulterons des experts en santé et en médecine sportive, des entraîneurs, des parents et des membres de la communauté pour garantir que la Californie maintient les normes les plus élevées du pays en matière de sécurité du football des jeunes”, a-t-il déclaré dans son communiqué. “Nous le devons aux légions de familles californiennes qui ont adopté le sport pour les jeunes.”