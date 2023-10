Les femmes de ménage et les nounous de Californie ne bénéficieront pas de protections en matière de sécurité sur le lieu de travail, après que le gouverneur Gavin Newsom a opposé samedi son veto à un projet de loi qui aurait inclus l’industrie dans les lois du travail déjà accordées à d’autres travailleurs.

Cette décision constitue une perte majeure pour les syndicats et les défenseurs des droits des immigrés qui se battent depuis des années pour réglementer un secteur dominé par des femmes de couleur qui ont signalé des blessures au travail mais qui en sont exemptées. Administration de la sécurité et de la santé au travail règles.

Newsom a déclaré que bien qu’il soit « engagé en faveur du bien-être des travailleurs domestiques », les ménages privés ne peuvent pas être réglementés de la même manière que les entreprises. En vertu de cette législation, les ménages privés seraient tenus de fournir des douches oculaires si les travailleurs utilisent de l’eau de Javel et pourraient être passibles d’amendes allant jusqu’à 15 000 $ par infraction aux règles de sécurité.

« Les ménages qui emploient des travailleurs domestiques comprennent des familles à revenus moyens et faibles et des Californiens âgés qui ont besoin d’une assistance quotidienne, allant des soins personnels au ménage en passant par la garde des enfants », a-t-il déclaré samedi dans un message de veto. « Je suis particulièrement préoccupée, étant donné qu’environ 44 % des ménages qui emploient des travailleurs domestiques ont eux-mêmes de faibles revenus, que ce projet de loi crée de lourdes charges financières et des pénalités pour de nombreuses personnes qui n’en ont pas les moyens. »

C’est la deuxième fois que Newsom oppose son veto à un projet de réglementation de sécurité pour les travailleurs domestiques tels que les femmes de ménage et les gardiens, citant des préoccupations similaires en matière de confidentialité et de responsabilité concernant l’application en 2020.

Cette fois-ci, la California Domestic Workers Coalition avait accru la pression en manifestant à Sacramento, armée de balais et de plumeaux. Cette semaine encore, la présidente du Syndicat international des employés de service, Mary Kay Henry, et la célèbre militante syndicale Dolores Huerta se sont jointes aux appels pour que Newsom « fasse la bonne chose ».

Le veto de samedi intervient malgré la recommandation d’un comité consultatif à l’échelle de l’État de mettre fin aux 50 ans. Cal/OSHA l’exclusion des travailleurs domestiques – une omission qui, selon les défenseurs, est enracinée dans des politiques sexistes et racistes remontant à l’esclavage.

Ce comité – composé d’employeurs privés, de travailleurs, de défenseurs et d’experts en santé et sécurité – a été créé par une loi que Newsom a signée en 2021 dans le cadre d’une promesse de continuer à travailler sur une solution.

Lignes directrices volontaires de l’industrie ont été créés par le comité pour prévenir les « glissades et trébuchements », les blessures liées au levage d’objets lourds et les réactions allergiques et l’asthme professionnel dus aux produits chimiques contenus dans les produits de nettoyage.

Un rapport par le programme de sécurité et de santé au travail de l’UCLA en 2020, a révélé que 85 % des travailleurs domestiques interrogés ont subi des blessures musculo-squelettiques et que de nombreuses blessures courantes pourraient être évitées grâce à des protections réglementaires telles que l’utilisation d’équipements appropriés tels que des outils à long manche pour limiter la flexion et atteindre.

Le projet de loi par la sénatrice d’État María Elena Durazo (Démocrate de Los Angeles) avait une longue liste de partisans, dont le SEIU California, le California Immigrant Policy Center et le Legislative Women’s Caucus, et aucune opposition officielle.

Mais cela devrait coûter au moins 42 millions de dollars par an, à un moment où l’État est confronté à un déficit budgétaire de plusieurs milliards de dollars.

« Je suis profondément déçu que le gouverneur ne reconnaisse pas la valeur inhérente et la dignité des femmes qui s’occupent de nos maisons et de nos familles en opposant son veto au SB 686 », a déclaré Durazo dans un communiqué. «Cette mesure aurait assuré que les travailleurs domestiques bénéficieraient des mêmes protections en matière de santé et de sécurité au travail que tous les autres travailleurs en Californie.»

Nancy Zuniga, responsable de programme pour l’Instituto de Education Popular del Sur de California, une organisation à but non lucratif pour immigrants, a plaidé en faveur du projet de loi.

Elle se souvient avoir vu sa mère, enceinte de sa petite sœur, glisser et presque tomber en nettoyant le sol de quelqu’un d’autre alors qu’elle effectuait un travail de nettoyage alors qu’elle n’avait que 6 ans.

Sa vie a été tellement façonnée par le travail domestique de sa mère qu’elle a été nommée « Nancy » en hommage à l’un des employeurs pour lesquels elle était la nounou. Lors d’une marche à Sacramento le mois dernier, Zuniga s’est jointe aux femmes de ménage et aux nounous pour se rassembler en faveur des protections de sécurité. Certains emmenaient leurs enfants avec eux, tout comme sa mère.

La mère de Zuniga fait toujours le ménage à 63 ans, mais Zuniga espère pouvoir prendre sa retraite un jour.

« Si nous ne protégeons pas les travailleuses domestiques, dans quel état se trouvera-t-elle lorsqu’elle atteindra ce moment-là ? », a-t-elle déclaré. « Beaucoup d’entre eux feront cela jusqu’à ce qu’ils réussissent. »