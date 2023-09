Newsom oppose son veto aux projets de loi progressistes sur les enfants transgenres et les camions autonomes

Cette année, les problèmes des jeunes trans ont déclenché des protestations dans les commissions scolaires de tout l’État, alors que des groupes conservateurs font pression pour que les jeunes soient obligatoires. politiques de notification parentale. Les membres du caucus LGBTQ avaient envisagé de présenter un projet de loi pour mettre fin à ces politiques, mais ont abandonné l’idée après que l’administration Newsom et certains membres du caucus ont exprimé leurs inquiétudes quant à la bonne transmission du message.

Les républicains ont félicité vendredi Newsom pour son veto. Le membre de l’Assemblée Bill Essayli, qui a insisté sur la question à l’Assemblée législative, a déclaré sur Twitter « c’est une nouvelle fantastique et une bonne décision ».

Le sénateur Scott Wiener, démocrate gay de San Francisco et défenseur des projets de loi prioritaires LGBTQ, a qualifié le veto de Newsom de « tragédie pour les enfants trans qui « vivent dans la peur » dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Newsom a également opposé son veto à un projet de loi exigeant que des conducteurs humains soient à bord des camions autonomes. Cette mesure était une priorité pour des groupes syndicaux comme les Teamsters, qui craignent que l’intelligence artificielle et l’automatisation ne conduisent à un bouleversement économique généralisé et à des tumultes autour des taxis autonomes à San Francisco, où Les responsables de la ville ont combattu l’augmentation du nombre de véhicules défectueux qui ont encombré la circulation et bloqué les premiers intervenants.

Le rejet de Newsom n’était pas une surprise après que son plus haut responsable économique s’est opposé au projet de loi, arguant qu’il étoufferait l’innovation. Le gouverneur a écrit dans son message de veto que les agences de régulation étaient bien équipées pour superviser la technologie émergente.

Il est peu probable que cette réponse apaise les législateurs, qui estiment que les régulateurs sont trop favorables à l’industrie ou aux syndicats. La dirigeante de la Fédération du travail de Californie, Lorena Gonzalez, a critiqué le veto « choquant » de Newsom dans une déclaration s’engageant à « se battre pour s’assurer que les robots ne remplacent pas les conducteurs humains ».

Et le gouverneur a rejeté un projet de loi interdisant au système pénitentiaire californien de partager des informations sur les immigrants incarcérés avec les autorités fédérales, renforçant ainsi les « lois sur les sanctuaires » de Californie. Dans un message de veto, Newsom a déclaré qu’il pensait que « la loi actuelle trouve le bon équilibre en limitant les interactions afin de soutenir la confiance communautaire et la coopération entre les forces de l’ordre et les communautés locales ».

Ce n’est pas la première fois que Newsom rompt avec les défenseurs des immigrants. En 2019, il a rejeté un projet de loi interdisant au personnel de sécurité privé d’arrêter des immigrants dans les prisons californiennes.

Plusieurs centaines d’autres projets de loi attendent la signature ou le veto de Newsom avant la date limite du 14 octobre, dont beaucoup qui mettront davantage à l’épreuve son équilibre entre les intérêts des entreprises et ceux des travailleurs.