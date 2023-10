Newsom oppose son veto au projet de loi visant à décriminaliser les « champignons magiques » en Californie

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a opposé samedi son veto à un projet de loi qui aurait décriminalisé la possession et l’utilisation personnelle d’une courte liste de psychédéliques naturels, y compris les « champignons magiques ».

Le gouverneur démocrate a déclaré que même s’il soutient « de nouvelles opportunités pour lutter contre la santé mentale grâce aux médicaments psychédéliques comme ceux abordés dans ce projet de loi », l’État doit établir des réglementations pour l’utilisation de ces substances avant qu’elles ne soient légalisées.

« La Californie devrait immédiatement commencer à travailler pour mettre en place des directives de traitement réglementées – remplies d’informations sur le dosage, de directives thérapeutiques, de règles pour prévenir l’exploitation pendant les traitements guidés et d’une autorisation médicale de l’absence de psychose sous-jacente. Malheureusement, ce projet de loi décriminaliserait la possession avant la mise en place de ces lignes directrices, et je ne peux pas le signer », a déclaré Newsom dans sa déclaration de veto.

Le sénateur Scott Wiener (Démocrate de San Francisco), auteur du projet de loi, a précédemment déclaré au Times que l’État manque de données fiables sur les arrestations pour possession de psychédéliques en raison de pratiques de collecte de données obsolètes, qui, par conséquent, « regroupent injustement les psychédéliques avec d’autres ». des substances contrôlées comme la méthamphétamine et l’héroïne, malgré le fait que les psychédéliques ne créent pas de dépendance.

Le veto du gouverneur sur la législation, le projet de loi 58 du Sénat, est un autre coup dur porté aux partisans de la réforme de la justice pénale qui ont passé les deux dernières années à faire pression sur l’Assemblée législative pour mettre fin à la « guerre contre la drogue » et réduire les sanctions pénales pour possession et utilisation de certains psychédéliques, et aux groupes d’anciens combattants qui souhaitent voir un accès plus large aux psychédéliques pour les anciens combattants vivant avec un stress post-traumatique et d’autres troubles de santé mentale.

Le projet de loi aurait décriminalisé la possession et l’usage personnel de psilocybine et de psilocine, les ingrédients actifs des champignons psychédéliques ; mescaline; et la diméthyltryptamine, ou DMT, un composé clé du breuvage psychédélique connu sous le nom d’ayahuasca, qui est souvent utilisé à des fins spirituelles ou religieuses.

La loi ne s’appliquerait qu’aux personnes de 21 ans ou plus. Le projet de loi n’autorisait pas non plus le transfert personnel ou la vente de psychédéliques dans les dispensaires.

Le projet de loi aurait également exigé que la California Health and Human Services Agency étudie l’utilisation thérapeutique des psychédéliques et soumette un rapport contenant des conclusions et des recommandations au corps législatif.

Le veto marque un net écart par rapport à l’image libérale de Newsom. Newsom était un ardent défenseur de la proposition 64, une mesure électorale de 2016 qu’il a défendue en tant que lieutenant-gouverneur et qui légalisait l’usage récréatif de la marijuana en Californie. Mais cela souligne également les défis croissants auxquels il est confronté sept ans plus tard, dans un contexte de crise croissante des sans-abri et de la toxicomanie dans l’État.

L’année dernière, Newsom a également opposé son veto Projet de loi du Sénat 57, un autre projet de loi controversé dont Wiener est l’auteur et qui aurait autorisé un programme pilote de sites d’injection supervisée dans certaines villes de Californie. À l’époque, Newsom avait déclaré que le projet de loi aurait pu provoquer « un monde de conséquences imprévues ».

Le Dr Anna Lembke, professeur à Stanford qui a fait part de ses inquiétudes il y a des années concernant l’augmentation des prescriptions d’opioïdes, partage ces inquiétudes concernant la décriminalisation des psychédéliques. Lembke a déclaré que le SB 58 aurait envoyé « un message de normalisation » et encouragé une utilisation plus non supervisée et plus dangereuse des drogues psychotropes.

« Nous savons que lorsque les gens ont l’impression qu’une drogue est sûre, la consommation augmente dans la population », a déclaré Lembke, qui s’est également inquiété du manque de recherche sur les conséquences sur la santé de la consommation de psychédéliques.

« Quand il s’agit d’hallucinogènes ou de psychédéliques, il existe de nombreux méfaits connus et ils sont incroyablement imprévisibles », a-t-elle déclaré.

Les opposants au projet de loi comprenaient une longue liste de groupes d’application de la loi préoccupés par les questions de sécurité publique et de sceptiques des psychédéliques dans le domaine médical.

Jennifer Mitchell, professeur de neurologie à la faculté de médecine de l’UC San Francisco, qui a travaillé au développement de thérapies psychédéliques pour plusieurs troubles psychiatriques, notamment la psilocybine pour la démoralisation et la dépression, était contre le projet de loi.

« Ma plus grande préoccupation est qu’il cherche à décriminaliser l’usage personnel avant de développer une infrastructure qui garantirait la sécurité et l’éducation », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que si la mesure avait été adoptée, la Californie verrait « plus d’adolescents consommer que nous le faisons déjà, car cela donnerait [them] un feu vert.

Malgré le rejet de Newsom, certaines villes de Californie pourraient adopter leurs propres lois locales pour décriminaliser les psychédéliques. Santa Cruz et Oakland ont déjà mis en œuvre leurs propres mesures pour faire des arrestations ou des enquêtes liées à la possession ou à l’usage de drogues la moindre priorité de la police.