Newsom oppose son veto au projet de loi qui permettrait la distribution gratuite de préservatifs aux élèves des lycées publics

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a opposé dimanche son veto à une loi qui aurait permis aux adolescents fréquentant un lycée public d’accéder à des préservatifs gratuits et a interdit aux détaillants de refuser de les vendre aux jeunes.

Newsom a déclaré que même s’il reconnaissait que la fourniture de préservatifs était « importante pour soutenir une meilleure santé sexuelle des adolescents », le projet de loi aurait créé un programme non financé qui n’était pas inclus dans le budget annuel de l’État.

« Alors que notre État est confronté à un risque économique persistant et à une incertitude en matière de revenus, il est important de rester discipliné lors de l’examen de projets de loi ayant des implications budgétaires importantes, comme cette mesure. » Newsom a déclaré dans sa déclaration de veto.

Le gouverneur et les législateurs de l’État ont été contraints cette année de combler un déficit de 30 milliards de dollars pour éviter de supprimer des programmes essentiels de l’État. Pourtant, a déclaré Newsom, la législature de l’État a approuvé un lot de projets de loi en dehors de ce processus budgétaire qui, s’ils étaient tous adoptés, ajouteraient près de 19 milliards de dollars de coûts non comptabilisés.

Projet de loi du Sénat 541 , rédigé par la sénatrice Caroline Menjivar (D-Panorama City), aurait exigé que toutes les écoles publiques rendent les préservatifs facilement accessibles à tous les élèves dans le but de réduire la propagation des maladies sexuellement transmissibles et de freiner les taux de grossesse chez les adolescentes. Dans le cadre de la loi, il aurait été interdit aux détaillants de demander une preuve d’âge ou une pièce d’identité lorsque des mineurs achètent des préservatifs ou des contraceptifs sans ordonnance.

Menjivar a qualifié le veto de « revers » dans la lutte pour l’équité en matière de santé sexuelle.

« Nous dépensons des millions de dollars pour [sexually transmitted infection] des soins de santé chaque année alors que la prévention coûte bien moins cher que le traitement », a-t-elle déclaré. « Il s’agit d’un projet de loi mené par des jeunes, et nous devons aller à la rencontre des lycéens là où ils se trouvent pour aborder correctement la crise des IST en Californie. »

« Lorsque des obstacles subsistent, les jeunes à faible revenu se retrouvent souvent sans possibilité d’utiliser régulièrement des préservatifs pour protéger leur santé et prévenir une grossesse non désirée », a déclaré l’organisation à but non lucratif California School-Based Health Alliance, partisane du projet de loi. . Il existe également des risques que les jeunes contractent des maladies sexuellement transmissibles non désirées, selon l’analyse du projet de loi, qui indique que 5 cas de chlamydia sur 10 en Californie sont des jeunes, affectant de manière disproportionnée les personnes de couleur.

Le projet de loi a suscité certaines inquiétudes parmi les groupes conservateurs, notamment le California Policy Council, qui a soutenu que « la distribution gratuite de préservatifs perpétue » une culture du sexe dans laquelle « le sexe n’a aucun sens et est fait pour le plaisir avec plusieurs partenaires ».

L’éducation sexuelle dans les écoles californiennes suscite depuis longtemps la controverse, en particulier en 2016, lorsque les législateurs ont promulgué la Loi californienne sur la jeunesse en bonne santé créant une éducation sexuelle complète et une éducation à la prévention du VIH.

Le programme remanié se voulait global et incluait l’utilisation d’un langage non sexiste, ainsi que du matériel éducatif sur le trafic sexuel, la nutrition pour la prévention du VIH, l’alcool et les soins de la peau.

Pendant ce temps, les États des États-Unis ont leurs propres lignes directrices et approches en matière d’éducation sexuelle.

Seulement la moitié des adolescents recevront un cours scolaire sur la contraception avant leur premier rapport sexuel, selon une étude des National Institutes of Health. Seuls 20 États exigent des informations sur les préservatifs ou la contraception.