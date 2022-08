Newsom: la Californie doit stimuler le recyclage de l’eau et le dessalement

SACRAMENTO, Californie (AP) – La Californie devrait investir des dizaines de milliards de dollars dans le recyclage, le stockage et le dessalement de l’eau au cours des deux prochaines décennies pour renforcer son approvisionnement alors que l’État devient de plus en plus sec et chaud, a déclaré le gouverneur Gavin Newsom dans une proposition publiée Jeudi.

Cela survient alors que la sécheresse continue de sévir dans l’ouest des États-Unis et que l’État se prépare à perdre 10% de son approvisionnement en eau d’ici 2040, selon les projections du Département des ressources en eau. Le gouverneur démocrate a discuté de la proposition sur le chantier de construction d’une usine pour éliminer les sels de l’eau de la rivière qui devrait être fraîche, le type de projet dont il a dit que l’État a davantage besoin dans les années à venir.

Ses objectifs proposés de recyclage de l’eau, qui rendraient les eaux usées traitées propres à la consommation, coûteraient 27 milliards de dollars d’ici 2040, selon sa proposition. C’était le prix le plus élevé associé au plan, qui repose également sur des milliards d’argent déjà approuvés dans les budgets de l’État antérieurs. Le plan envisage que l’argent provienne à la fois de sources étatiques et fédérales.

Au total, il souhaite augmenter l’approvisionnement en eau annuel de près de 3 millions d’acres-pieds chaque année ; un pied d’acre peut approvisionner environ deux ménages.

Son plan prévoit également d’étendre le stockage de l’eau, dans les réservoirs hors sol et les aquifères souterrains, d’environ 4 millions d’acres pieds – presque assez d’eau pour remplir le lac Shasta, le plus grand réservoir de l’État. Une nouvelle infrastructure de stockage aiderait l’État à capter plus d’eau pendant les périodes de fortes pluies, comme les deux grandes tempêtes que la Californie a connues en octobre et décembre derniers.

La proposition intervient au milieu de la troisième année d’une sécheresse, la deuxième de l’État au cours de la dernière décennie. La plupart des principaux réservoirs de l’État sont bien en dessous des niveaux normaux après que l’État a connu son mois de janvier à mars le plus sec depuis au moins un siècle. C’est généralement à ce moment-là que la plupart des pluies et des neiges de l’État tombent.

Pendant ce temps, le fleuve Colorado, une source d’eau clé pour le sud de la Californie, a atteint des niveaux extrêmement bas. L’administration Newsom espère réduire la dépendance vis-à-vis du fleuve et d’autres exportations d’eau.

“Nous nous concentrons sur la création de plus d’eau”, a-t-il déclaré.

L’intérêt pour le recyclage de l’eau s’étend à travers l’Occident alors que les États et les villes voient leurs approvisionnements en eau menacés par des sécheresses prolongées. Environ deux douzaines de communautés, y compris celles du Nevada et du Colorado, dépendent de l’eau recyclée pour boire, mais ce nombre devrait augmenter.

Le Metropolitan Water District de Californie du Sud, qui fournit de l’eau à près de la moitié des habitants de l’État, construit un projet massif de recyclage de l’eau. Le Congrès a inclus 1 milliard de dollars pour des projets de réutilisation de l’eau dans l’Ouest dans le projet de loi sur les infrastructures adopté l’année dernière.

Le plan n’a pas d’idées révolutionnaires pour la gestion de l’eau, mais comprend des détails clés sur la façon dont l’État peut “avancer plus rapidement sur certaines des bonnes idées”, a déclaré Ellen Hanak, vice-présidente et directrice du Water Policy Center au Public Policy Institut de Californie.

Pour le recyclage de l’eau, il est important non seulement de disposer de la technologie, mais de s’assurer qu’il y a un endroit où mettre l’eau après son traitement ou des réglementations appropriées pour s’assurer qu’elle peut être réintroduite directement dans l’approvisionnement en eau en toute sécurité, a-t-elle déclaré. Le plan de Newsom appelle le State Water Resources Control Board à créer des réglementations pour cette réutilisation directe d’ici la fin de l’année prochaine.

La nouvelle proposition ne prévoit aucune réduction immédiate et obligatoire de l’utilisation de l’eau dans les villes ou dans les fermes. Au lieu de cela, il souhaite que le conseil des eaux élabore des objectifs d’efficacité pour chaque district, mais ils ne prendraient effet qu’au printemps prochain s’il y avait un autre hiver sec. Il propose également de dépenser 1 milliard de dollars pour se débarrasser de 500 000 pieds carrés de gazon.

Il a précédemment ordonné aux plus de 400 districts d’eau locaux de l’État de mettre en œuvre leurs propres plans pour réduire la consommation d’eau et a défini quelques politiques à l’échelle de l’État, comme l’interdiction d’arroser l’herbe décorative. Il n’a pas établi de mandat de réduction d’eau à l’échelle de l’État.

Newsom a également déclaré qu’il souhaitait que l’Assemblée législative envisage une loi qui permettrait à l’État de restreindre les droits des personnes à l’eau même lorsqu’il ne s’agit pas d’une sécheresse. L’État gère un système archaïque de droits sur l’eau pour régir la quantité d’eau que les villes, les fermes et autres ont le droit de prélever et d’où. Un effort est en cours pour numériser les documents qui énoncent ces termes, certains vieux de plus d’un siècle.

Le dessalement ne représenterait qu’environ 3% de l’approvisionnement en eau supplémentaire demandé par Newsom, la plupart provenant d’eau saumâtre, qui n’est pas aussi salée que l’eau provenant de l’océan.

Son plan ne précise pas la quantité d’eau qui proviendrait de l’élimination du sel de l’eau de mer, une pratique plus controversée, mais il appelle diverses agences d’État à créer un processus pour citer de tels projets d’ici 2023.

“Alors que la Californie devient plus chaude et plus sèche, nous devons devenir plus ingénieux avec l’opportunité stratégique qu’offrent 840 miles de côtes océaniques pour renforcer la résilience de l’eau”, indique le plan.

Il ne propose pas de nouveaux fonds pour augmenter le stockage de l’eau, mais travaille plutôt à accélérer les projets qui ont déjà été proposés. L’État a déjà mis de côté 350 millions de dollars pour des centaines de projets visant à faciliter la recharge des réserves d’eau souterraine.

Il s’engage également à faire avancer sept projets de stockage d’eau financés par une obligation de 2014 adoptée par les électeurs, y compris un projet de réservoir retardé.

Le sénateur d’État Brian Dahle, un républicain qui s’est présenté contre Newsom lors des élections de cet automne, a déclaré qu’il soutenait la construction de plus de réservoirs, le recyclage de l’eau et le dessalement, mais qu’il doutait que le plan du gouverneur soit suivi d’effet. Il a souligné le fait qu’aucun projet n’a été achevé avec l’argent obligataire que l’État a adopté il y a huit ans.

«Quand les gens se réveillent-ils et disent-ils:« Je veux des résultats. En fait, je veux des résultats et je veux arrêter d’être promis et facturé pour les non-résultats », a-t-il déclaré.

Kathleen Ronayne, Associated Press