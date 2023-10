Newsom interdit les « suspensions pour défiance volontaire » dans les collèges et lycées

Le gouverneur Gavin Newsom a signé dimanche un projet de loi qui interdirait les suspensions pour « défi volontaire » pour les collégiens et lycéens qui font preuve d’un mauvais comportement, notamment enfreindre le code vestimentaire, répondre à un enseignant ou utiliser leur téléphone en classe.

La législation signée par Newsom, SB 274, interdira également la suspension et l’expulsion des étudiants en raison de retard ou d’absentéisme. Les éducateurs peuvent toujours suspendre les élèves pour des actes plus graves, tels que la violence physique, la possession ou l’usage de drogues, le vol ou l’intimidation.

La Californie interdit déjà ces suspensions de manière permanente pour les élèves de la maternelle à la cinquième année, et la nouvelle loi étend cette politique aux collèges et lycées.

Les partisans du projet de loi affirment que les étudiants noirs et latinos sont touchés de manière disproportionnée par ces suspensions. La recherche montre que ces étudiants sont souvent ceux qui subissent une perte d’apprentissage réduite et connaissent des taux d’abandon plus élevés.

« Au lieu de les expulser de l’école, nous devons aux étudiants de comprendre ce qui les pousse à agir et de les aider à y remédier », a déclaré en juillet la sénatrice Nancy Skinner (Démocrate de Berkeley), auteur du projet de loi. « La punition pour avoir manqué l’école ne devrait pas être de manquer davantage d’école. Les élèves, en particulier ceux qui ont des problèmes de comportement, doivent fréquenter une école où les enseignants et les conseillers peuvent les aider à réussir.

Il y a eu peu d’opposition au SB 274, seuls quelques législateurs républicains ayant voté contre le projet de loi en août.

L’ancien gouverneur Jerry Brown a opposé son veto en 2012 à une législation similaire, soulignant que les enseignants et les responsables des écoles devraient pouvoir « conserver leur pouvoir discrétionnaire » pour donner le ton de leur classe.

« Je ne peux pas soutenir la limitation de l’autorité des chefs d’établissement scolaires locaux, surtout à une époque où les coupes budgétaires ont considérablement augmenté la taille des classes et réduit le nombre de personnels scolaires », a déclaré Brown en 2012.

Au cours de la dernière décennie, le nombre total de suspensions pour toutes les infractions contre les étudiants a diminué de 58 %, selon les données du ministère de l’Éducation de Californie. Le nombre de suspensions pour défiance volontaire a chuté de 94 % au cours de la même période.