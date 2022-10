Newsom et Dahle se rencontreront dans un seul débat avant le jour du scrutin

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le candidat républicain de Californie au poste de gouverneur aura sa première – et unique – chance d’affronter le gouverneur démocrate Gavin Newsom face à face dimanche lorsque les deux se rencontreront dans un débat qui sera diffusé en direct à la radio pendant la compétition avec la NFL à l’attention des électeurs.

Brian Dahle, un sénateur d’État républicain peu connu, débattra de Newsom sur KQED News à 13 heures dimanche. KQED News diffusera le débat en direct à la radio, ainsi que des vidéos en streaming sur son site Web et ses réseaux sociaux. Le débat sera ensuite diffusé sur la télévision publique KQED à 18h.

Scott Shafer et Marisa Lagos, co-animateurs de KQED’s Political Breakdown, animeront. Il n’y aura pas d’audience en direct, mais KQED dit qu’ils recevront des questions des électeurs à l’avance. L’agence de presse a déclaré que le débat serait “une conversation dirigée”, sans limites de temps ni règles strictes.

“Nous vivons à une époque de chambres d’écho et de messages politiques cloisonnés, ce qui signifie que le discours civique et le débat public sont plus précieux que jamais”, a déclaré Ethan Toven-Lindsey, vice-président des informations de KQED. “Nous sommes fiers de pouvoir offrir un espace à ces deux candidats pour partager leurs visions différentes pour tous les Californiens.”

Le débat sera probablement le point culminant de la campagne de Dahle. Il a levé moins d’un million de dollars, ce qui n’est pas suffisant pour diffuser des publicités télévisées à l’échelle de l’État dans l’État le plus peuplé du pays, qui abrite certains des marchés médiatiques les plus chers du pays.

Newsom n’a pas non plus diffusé d’annonces cette année, car il n’a pas eu à le faire. Les républicains ont jeté tout ce qu’ils avaient à Newsom lors de l’élection de rappel de l’année dernière, seulement pour que 61% des électeurs disent que le gouverneur devrait conserver son poste. Avec tous ses rivaux républicains si profondément vaincus, aucun n’a choisi de le défier à nouveau cette année, à l’exception de Dahle.

Avec plus de 23 millions de dollars sur son compte de campagne, Newsom a dépensé son argent en publicités dans d’autres États. Il est payé pour une publicité télévisée en Floride et une publicité dans un journal au Texas. Et il est payé pour des panneaux d’affichage en faveur des droits à l’avortement dans sept États conservateurs.

Lors de ses récentes apparitions publiques, Newsom a déclaré qu’il essayait de pousser le Parti démocrate à être plus agressif pour défier les républicains – qui, selon lui, gagnent le récit politique national.

Les paroles et les actions de Newsom n’ont fait qu’augmenter les spéculations selon lesquelles il prépare une course à la présidence, certains suggérant qu’il pourrait remplacer Joe Biden en 2024. Mais Newsom a nié cela à plusieurs reprises, affirmant qu’il soutenait Biden et le vice-président Kamala Harris, qui, selon lui, le ferait également. aimerait voir devenir président un jour.

Dahle a déclaré qu’il s’était préparé en participant à un faux débat. Il prévoit de critiquer Newsom sur le coût de la vie élevé en Californie, y compris les prix record de l’essence.

“Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre en Californie et nous devons rendre la Californie plus abordable”, a déclaré Dahle.

Newsom vantera probablement son projet de convoquer une session extraordinaire de la législature de l’État pour adopter une nouvelle taxe sur les bénéfices des compagnies pétrolières. Il est également susceptible de souligner le budget de l’État qu’il a promulgué, qui comprend des paiements en espèces allant jusqu’à 1 050 $ à la plupart des contribuables pour aider à compenser le prix élevé du carburant.

Adam Beam, l’Associated Press