Newsom et Bass : « reconnaissants » pour leur percée dans la grève des écrivains hollywoodiens

Bass a ajouté dans sa propre déclaration : « Après une grève de près de cinq mois, je suis reconnaissante que la Writers Guild of America et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers soient parvenues à un accord équitable et j’espère que la même chose pourra se produire. bientôt avec la Screen Actors Guild.

L’accord est intervenu après une séance de négociation marathon de quatre jours au sein de l’association professionnelle des studios, située dans un centre commercial de Sherman Oaks, à laquelle ont participé de grands dirigeants du divertissement tels que Bob Iger de Disney et Ted Sarandos de Netflix. Là, ils ont négocié des points d’accord, notamment la taille minimale des salles d’écriture et la structure de paiement pour le contenu sur les plateformes de streaming. Ils ont également débattu du texte régissant l’utilisation de l’intelligence artificielle, qui est considérée avec méfiance par les syndicats de tous les secteurs comme susceptible de supprimer des emplois.

Désormais, l’attention est tournée vers le syndicat des acteurs, beaucoup plus important, qui s’est mis en grève en juillet et a suspendu ses propres négociations en attendant un accord des scénaristes.

Les deux grèves – les premières de l’industrie depuis 60 ans – étaient emblématiques de « l’été chaud du travail » de cette année, où Los Angeles a été l’épicentre d’une vague de mobilisation syndicale. Des piquets de grève réunissant des employés d’écoles, des employés d’hôtels et des artistes ont parsemé la ville. À l’échelle nationale, la grève en cours des travailleurs de l’automobile a maintenu les syndicats sous les projecteurs, le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump prévoyant des visites au Michigan cette semaine pour montrer leur solidarité envers les travailleurs.

À Hollywood, l’impasse qui a duré plusieurs mois a coûté plusieurs milliards de dollars à l’économie californienne.

À Los Angeles, les tournages de films et de télévision autorisés ont diminué de 69 % pour la semaine du 17 septembre par rapport à la même période de l’année dernière, selon FilmLA, une organisation à but non lucratif qui sert de bureau officiel du cinéma pour la ville et le comté de Los Angeles. Ángeles. Même si certaines productions se sont poursuivies, comme la télé-réalité et les films indépendants non syndiqués, aucun programme télévisé scénarisé n’a été en production depuis la mi-juillet. Le statu quo a ralenti le travail des entreprises connexes telles que les traiteurs et les pressings.

La production ne redémarrera pas immédiatement. Après que les membres de la Writers Guild of America aient voté en faveur de l’accord, les studios doivent conclure leur propre accord avec le syndicat des acteurs.

Newsom, qui avait initialement déclaré qu’il n’interviendrait que si les deux parties le souhaitaient, s’est montré de plus en plus optimiste ces dernières semaines quant à la perspective d’une résolution. Il a déclaré à POLITICO plus tôt ce mois-ci que ses conversations avec les parties impliquées lui avaient fait penser qu’un accord était sur le point d’être conclu.

« À un moment donné, nous allons faire atterrir cet avion », a-t-il déclaré.

Comme le gouverneur, Bass n’a pas joué un rôle de premier plan dans les négociations contractuelles. La maire a limité ses déclarations publiques au minimum au cours de cette impasse qui a duré près de cinq mois, de peur que cela ne semble détourner l’attention de sa priorité absolue : réprimer la crise des sans-abri à Los Angeles.

Pourtant, alors que les rumeurs d’un accord imminent circulaient ces derniers jours, Bass est intervenu vendredi soir en poussant publiquement vers la ligne d’arrivée, exhortant les parties à « conclure cet accord ».