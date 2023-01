Newsom demande aux Californiens de rester vigilants face à d’autres tempêtes

SAN FRANCISCO (AP) – Alors que la Californie détrempée par la pluie devrait voir plus de temps orageux au cours du week-end et de la semaine prochaine, le gouverneur Gavin Newsom et d’autres responsables de l’État et du gouvernement fédéral ont supplié les résidents vendredi de rester attentifs à d’éventuelles inondations et dommages.

Une série de tempêtes a frappé l’État depuis fin décembre, faisant au moins 19 morts. Vendredi, 6 000 personnes étaient sous ordre d’évacuation et 20 000 autres ménages étaient privés d’électricité, a déclaré Nancy Ward, directrice du bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie.

Des maisons ont été inondées, des digues brisées et surmontées, et des glissements de terrain et des vents de force ouragan ont frappé certaines parties de l’État, y compris un touché de tornade dans le nord de la Californie, a-t-elle déclaré lors d’un point de presse avec Deanne Criswell, administratrice de la Federal Emergency Management Agency, qui était en Californie pour faire des dégâts.

« Les gens vont devenir complaisants, mais le terrain est saturé. C’est extrêmement, extrêmement dangereux », a déclaré Ward. “Et cette eau peut continuer à monter bien après que les tempêtes soient passées.”

Le régime fluvial atmosphérique en cours a entraîné des averses dans le nord de la Californie tôt vendredi, et des poussées d’humidité supplémentaires, qui seront encore plus fortes, devraient à nouveau répandre la pluie et la neige ailleurs dans l’État au cours des prochains jours.

Au cours des 18 derniers jours, un État en proie à la sécheresse a enregistré en moyenne plus de neuf pouces (23 centimètres) de précipitations par jour – une quantité remarquable qui a déjà vu certains endroits atteindre leur pluviométrie annuelle moyenne, a déclaré David Lawrence, météorologue au National Weather Un service.

Une tempête samedi apportera des pluies puissantes et généralisées et de fortes chutes de neige en montagne – avec des rafales de vent pouvant atteindre 97 km/h et la possibilité que davantage d’arbres tombent et des pannes de courant, a-t-il déclaré.

Il y a eu au moins 19 décès liés à la tempête, et la moitié d’entre eux ont impliqué des automobilistes, certains des décès pouvant être évités si les conducteurs avaient tenu compte des panneaux de fermeture de route, a déclaré Sean Duryee, commissaire par intérim de la California Highway Patrol.

Vendredi, Newsom a visité la communauté haut de gamme de Montecito dans le comté de Santa Barbara – qui avait été évacuée plus tôt dans la semaine – à l’occasion du cinquième anniversaire de la coulée de boue qui a tué 23 personnes et détruit plus de 100 maisons dans l’enclave côtière.

Il a remercié les membres de la Garde nationale de Californie d’avoir dégagé les débris d’un bassin collecteur qui a été construit après la coulée de boue afin de détourner la pluie. Il a également demandé aux résidents de faire preuve de prudence et de tenir compte des avertissements de la sécurité publique et des forces de l’ordre.

“Je sais à quel point vous êtes tous fatigués”, a déclaré Newsom. “Maintenez simplement un peu plus de vigilance au cours du week-end prochain.”

Lundi, le président Joe Biden a publié une déclaration d’urgence pour soutenir la réponse aux tempêtes et les efforts de secours dans plus d’une douzaine de comtés, mais Newsom attend toujours que la Maison Blanche déclare une déclaration de catastrophe majeure qui fournirait plus de ressources.

Des avertissements d’inondation étaient en vigueur pour la rivière Salinas dans une vallée agricole à environ 90 miles au sud de San Francisco. Au moins 20 000 acres (8 094 hectares) de terres agricoles risquaient d’être inondées, a indiqué le National Weather Service.

Dans certaines parties du nord de la Californie, des voitures ont été submergées, des arbres déracinés et des toits de maisons emportés.

Dans le sud de la Californie, les autorités ont déterminé qu’un déversement d’eaux usées lié à une tempête dans la rivière Ventura était beaucoup plus important qu’on ne le pensait initialement. Deux conduites d’égout du district sanitaire d’Ojai Valley endommagées le 9 janvier ont déversé plus de 14 millions de gallons, a annoncé jeudi la Division de la santé environnementale du comté de Ventura. Des panneaux d’avertissement ont été placés le long de la rivière et des plages.

À l’est de Los Angeles, Santa Anita Park a annulé de manière proactive l’événement de courses de chevaux de samedi, une carte de huit courses, en raison des prévisions de pluie. Ces courses se dérouleront en tant que figurants les trois jours suivants, a indiqué la piste.

Les évaluations des dommages, qui ont déjà commencé, devraient dépasser le milliard de dollars.

——

Austin a rapporté de Mather, en Californie. Le membre du personnel de l’AP, John Antczak, a contribué depuis Los Angeles.

Janie Har et Sophie Austin, Associated Press