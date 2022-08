Newsom demande à Hollywood d’arrêter de tourner dans les États conservateurs

En élargissant ses attaques pour inclure l’Oklahoma et la Géorgie, M. Newsom a ciblé non seulement deux des rivaux les plus agressifs de Californie pour la production de films, de télévision et d’autres contenus, mais aussi deux des États les plus conservateurs du pays sur les questions sociales.

L’Oklahoma, qui a intensifié de manière agressive les incitations à la production de films pendant la pandémie, a interdit presque tous les avortements depuis l’inversion Roe v. Wade. Et la Géorgie, qui dispose de l’un des programmes d’incitations à la production cinématographique les plus généreux du pays, a accordé aux fœtus une pleine reconnaissance juridique. Cette semaine, une agence fiscale géorgienne a découvert que les femmes enceintes pouvaient bénéficier d’une exonération d’impôt personnelle de 3 000 $ pour tout fœtus avec un rythme cardiaque détectable.

M. Newsom a noté que les droits à l’avortement en Californie sont parmi les plus sûrs du pays. L’État a également promulgué certaines des lois les plus strictes du pays sur la sécurité des armes à feu et les libertés civiles pour les personnes LGBTQ.

Le crédit d’impôt californien pour les films – que l’État a créé en 2009 après que les productions ont commencé à décamper pour le Canada – a été d’une valeur discutable, même avec une expansion et une refonte en 2014. L’incitatif permet aux cinéastes de récupérer jusqu’à 25 % de leurs dépenses – jusqu’à les premiers 100 millions de dollars – sur les salaires des équipages et autres coûts, à l’exclusion des salaires des stars. Mais d’autres États, dont la Géorgie, offrent des rabais plus importants.

Les critiques se plaignent que le crédit d’impôt encourage les guerres d’enchères et maintient rarement les productions en l’état sur le long terme. Une analyse réalisée en 2019 par le bureau non partisan de l’analyste législatif de l’État a révélé qu’un tiers des projets qui ont reçu les subventions auraient probablement été réalisés en Californie malgré tout.

“Alors que le crédit a probablement provoqué la réalisation de certains projets cinématographiques et télévisuels ici, de nombreux autres projets similaires ont également été réalisés ici sans recevoir aucune incitation financière”, indique le rapport.