Newsom de Californie lancera un deuxième mandat contrairement au GOP

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, entamera son deuxième et dernier mandat vendredi en opposant sa direction du plus grand bastion démocrate du pays aux dirigeants républicains qu’il qualifie de menaces pour la liberté et la démocratie – y compris l’ancien président Donald Trump .

Les cérémonies inaugurales de Newsom commenceront par une marche matinale à travers le centre-ville de Sacramento jusqu’au Capitole de l’État. La date – le 6 janvier – a été choisie intentionnellement pour marquer le deuxième anniversaire de la violente attaque des partisans de Trump contre le Capitole américain dans le but d’empêcher le Congrès de certifier le démocrate Joe Biden comme président.

L’événement est censé “se tenir en contraste pacifique avec l’insurrection violente et l’assaut contre notre démocratie qui ont eu lieu il y a deux ans”, a déclaré la campagne de Newsom.

Son deuxième mandat a officiellement débuté lundi. La cérémonie en plein air prévue vendredi intervient au milieu d’une série de tempêtes massives qui ont apporté de fortes pluies, de la neige et des vents intenses à travers l’État. Le déluge a incité Newsom à déclarer l’état d’urgence et a rappelé le pain quotidien de la gouvernance de l’État le plus peuplé du pays.

Alors que Newsom cherche à placer la Californie au centre de la conversation politique nationale, il sera également mis au défi de présenter une vision pour son deuxième mandat. Il devra faire face à des vents contraires sous la forme d’un déficit budgétaire, d’une crise des sans-abri non atténuée et d’une sécheresse qui pourrait persister malgré les tempêtes. Et il ira se battre avec l’industrie pétrolière alors qu’il pousse les législateurs à imposer des amendes sur les bénéfices des entreprises.

Newsom a commencé son premier mandat en 2019 avec Trump comme un repoussoir clair à Washington. Avec Biden maintenant à la Maison Blanche, Newsom a tourné son feu vers les autres gouverneurs Ron DeSantis de Floride et Greg Abbott du Texas, tous deux républicains. Il a reproché à ses collègues démocrates de ne pas être assez agressifs pour tenir tête aux républicains et a lui-même combattu les États du GOP – même en lançant des publicités dans d’autres États qui détruisent les politiques du GOP et promeuvent la Californie comme un endroit sûr où les femmes peuvent se faire avorter.

Newsom et DeSantis sont largement considérés comme de futurs candidats à la présidentielle, mais peut-être pas l’un contre l’autre. Newsom s’est engagé à soutenir Biden si le président sollicite un second mandat, comme il envisage actuellement de le faire. DeSantis, quant à lui, n’a pas exclu une course en 2024 – alors même que Trump cherche à revenir à la Maison Blanche.

Leurs visions concurrentes de la gouvernance – y compris la meilleure façon de promouvoir la « liberté » – illustrent la polarisation politique qui s’est installée dans tout le pays. Dans son propre discours inaugural mardi, DeSantis a abordé des problèmes nationaux comme l’immigration et l’inflation, et a dénoncé le “réveil”.

“Ils ont deux philosophies radicalement différentes sur la façon de diriger un État et ce choix sera sur le bulletin de vote à un moment donné, que ce soit l’un de ces deux ou d’autres personnes dans leurs partis”, a déclaré Bill Burton, un consultant politique californien qui était un porte-parole de l’ancien président Barack Obama.

Le drame en cours à Washington qui a empêché le représentant du GOP Kevin McCarthy, un compatriote californien, d’obtenir la présidence de la Chambre des États-Unis renforce également l’argument de Newsom selon lequel les démocrates sont meilleurs pour gouverner, a déclaré Kim Nalder, professeur de sciences politiques à l’État de Californie. Université de Sacramento.

“Son récit qu’il essaie de créer est le suivant : regardez à quel point les choses pourraient être meilleures si les démocrates dirigeaient le monde politique”, a-t-elle déclaré.

Le Parti républicain de Californie avait une interprétation différente, notant que plus de personnes quittent la Californie que de déménager dans l’État.

«Bien que nous ne puissions qu’espérer que Newsom passe un peu plus de temps au cours de son deuxième mandat à régler les problèmes qu’il a créés dans le Golden State, nous nous attendons à ce qu’il soit beaucoup trop occupé à poursuivre les fantasmes risibles de la Maison Blanche et à s’en prendre aux États rouges que d’innombrables les anciens Californiens appellent maintenant chez eux », a déclaré Jessica Millan Patterson, présidente du parti, dans un communiqué.

Mais les Californiens ont renforcé à deux reprises leur soutien à Newsom au cours des 15 derniers mois: d’abord lors d’une tentative de rappel en 2021 qui a échoué et à nouveau en novembre dernier, lorsqu’il a facilement remporté son deuxième mandat.

Le premier mandat de Newsom a été dominé par des incendies de forêt, une faillite majeure des services publics et la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 100 000 Californiens et provoqué des fermetures d’entreprises et d’écoles pendant des mois. Mais il a également reçu un excédent budgétaire massif qui lui a permis d’investir des dizaines de milliards dans l’environnement, l’éducation, la garde d’enfants et les soins de santé.

Mais il entame son deuxième mandat avec un déficit budgétaire prévu de 25 milliards de dollars, ce qui limite ce que Newsom peut dépenser et peut forcer des coupes budgétaires. Il offrira son premier aperçu des priorités de dépenses la semaine prochaine.

Il se prépare également à un combat majeur avec l’industrie pétrolière, convainquant la législature de lancer une session spéciale pour envisager une nouvelle amende sur les bénéfices des compagnies pétrolières. Les prix du gaz ont grimpé au-dessus de 6 $ le gallon en Californie, ce qui est bien au-dessus de la moyenne nationale.

La Californie figure toujours parmi les principaux États producteurs de pétrole et l’industrie continue d’exercer une certaine influence sur l’Assemblée législative parmi les législateurs, y compris les démocrates, qui représentent les régions riches en pétrole de l’État. Newsom, cependant, a clairement indiqué qu’il souhaitait que l’État élimine progressivement le pétrole et le gaz au profit de sources d’énergie plus respectueuses du climat.

Le déficit budgétaire potentiel en particulier pourrait obliger Newsom à tourner davantage son attention vers son pays s’il espère conserver le soutien solide dont il a bénéficié jusqu’à présent, a déclaré Sarah Hill, professeur de sciences politiques à la California State University, Fullerton, qui se concentre sur politique d’État.

“S’il joue toujours sur cette scène nationale alors que l’État souffre financièrement et qu’il doit faire des coupes, je ne pense pas que cela fonctionnera bien”, a-t-elle déclaré.

Kathleen Ronayne, Associated Press