Newsom de Californie fait la promotion de Biden en 24

Par Joseph Axe

(Reuters) – Peu après la fin du deuxième débat présidentiel républicain de mercredi, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, tenait son tribunal dans ce que l’on appelle la « salle de spin », passant d’un réseau à l’autre pour vanter le président démocrate Joe Biden comme le véritable vainqueur de la soirée.

C’était une position de plus en plus familière pour Newsom, qui est devenu peut-être le représentant le plus visible de la campagne de réélection de Biden.

Le rôle de Newsom en tant que pom-pom girl en chef de Biden a également renforcé son propre profil national avant 2028, date à laquelle il devrait largement envisager de se présenter à la Maison Blanche.

Que Biden gagne ou non en 2024, les démocrates auront besoin d’un nouveau porte-drapeau en 2028, et de nombreux membres du parti réclament un leader plus jeune et plus énergique. Newsom figure en tête d’une liste qui comprend, entre autres, la vice-présidente Kamala Harris, le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer et le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro.

Newsom est resté sous les projecteurs depuis le débat. Jeudi, il a signé un projet de loi augmentant le salaire minimum pour le demi-million de travailleurs de la restauration rapide de l’État, une victoire majeure pour les dirigeants syndicaux. L’annonce vendredi du décès de la sénatrice américaine Dianne Feinstein signifie que Newsom aura pour tâche de nommer un remplaçant pour aider à protéger la faible majorité démocrate au Sénat.

Alors que le gouverneur a nié à plusieurs reprises tout intérêt à usurper Biden en tant que candidat présumé du parti l’année prochaine, il figurerait parmi les principales alternatives aux côtés de Harris – un compatriote californien – si Biden, 80 ans, était contraint de se retirer.

« C’est gagnant-gagnant », a déclaré Steven Maviglio, un stratège démocrate chevronné en Californie. « Cela profite à Biden, et cela profite à Newsom. »

Le bureau de Newsom et son comité d’action politique n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Newsom a fait la une des journaux l’année dernière lorsqu’il a exhorté les démocrates à adopter une approche plus combative, affirmant que le parti était « détruit » par les messages des républicains.

Il a pris à cœur ses propres conseils. En novembre, Newsom et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui brigue l’investiture présidentielle républicaine, se rencontreront dans un débat télévisé inhabituel en tête-à-tête, animé par l’animateur de Fox News, Sean Hannity.

« FONCTIONNEMENT À SEC »

Newsom, élu deux fois gouverneur de l’État le plus peuplé du pays, a passé une grande partie de 2023 à bâtir un réseau national de partisans. En mars, il a lancé un comité d’action politique, Campagne pour la démocratie, doté de 10 millions de dollars ciblant des États conservateurs comme l’Alabama et l’Arkansas.

Ces dernières semaines, Newsom a signé ou promis de signer une série de projets de loi adoptés par la législature à majorité démocrate de Californie, notamment une taxe d’accise, la première au pays, sur les ventes d’armes et de munitions et l’obligation pour les grandes entreprises de divulguer leur empreinte carbone.

Mais il a également opposé son veto à quelques projets de loi soutenus par les progressistes, dont un qui aurait interdit les poids lourds sans conducteur et un autre qui aurait obligé les juges à prendre en compte l’acceptation par les parents de l’identité de genre des enfants dans les décisions sur les affaires de garde.

Jane Kim, directrice californienne du parti libéral Working Families Party, a déclaré que Newsom méritait d’être reconnu pour bon nombre de ses réalisations. Cependant, elle a déclaré que les progressistes auraient souhaité qu’il fasse davantage pour promouvoir les priorités libérales telles que les soins de santé à payeur unique, une politique qu’il a menée en 2018.

« Nous l’avons vu enfiler cette aiguille, car il est clair qu’il vise un profil plus national, pas seulement les électeurs californiens », a-t-elle déclaré.

La décision de Newsom concernant le remplacement de Feinstein pourrait être politiquement difficile.

Il a déjà déclaré qu’il élèverait une femme noire si le poste devenait vacant. Mais il a également déclaré qu’il ne choisirait aucun des candidats en lice pour le siège en 2024, décevant les partisans de la représentante américaine Barbara Lee, qui rivalise avec plusieurs autres démocrates.

Alors que Newsom a vanté le succès de la Californie dans la promotion des syndicats, de la protection du climat, de la sécurité des armes à feu et de la justice sociale, il serait confronté à des obstacles importants pour se présenter aux élections nationales.

Les Républicains présentent souvent la Californie comme un bastion de l’extrémisme de gauche. Les critiques soulignent le sans-abrisme persistant et le manque de logements abordables dans certaines des plus grandes villes de l’État.

DeSantis a fait référence à son débat de novembre avec Newsom lors d’un événement à Long Beach, en Californie, vendredi, qualifiant l’État de « boîte de Pétri du gauchisme dans ce pays ».

Newsom est également un homme blanc dans un parti dont les électeurs sont désireux d’élever les femmes et les candidats de couleur, surtout après le mandat de Biden, a déclaré Eric Schickler, professeur de sciences politiques à l’Université de Californie à Berkeley.

« Souvent, lorsque les politiciens passent du niveau de l’État au niveau national, ils ont vraiment du mal à communiquer – vous pouvez le constater avec DeSantis », a déclaré Schickler. « Dans une certaine mesure, il s’agit d’un essai à sec pour Newsom. »

