Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a exhorté les résidents de l’État à doubler leur port de masque, publiant de nouvelles directives appelant à deux couvertures faciales en public après avoir condamné le Texas et d’autres États pour avoir assoupli leurs restrictions.

Demander aux Californiens de « Tirer le meilleur parti du masquage, » les nouvelles directives de l’État recommandent un revêtement en tissu supplémentaire comme moyen de « Améliorer l’ajustement et la filtration, » Newsom notant que la mise à jour a été motivée par des décisions dans plusieurs États de lever leurs exigences de masquage public.

«Nous encourageons les gens à doubler le port du masque, en particulier à la lumière de tout ce que je dirais, ce sont de mauvaises informations provenant d’au moins quatre États de ce pays. Nous ne marcherons pas sur leur chemin, nous sommes conscients de votre santé et de notre avenir ». Newsom a déclaré jeudi, insistant sur le fait que la Californie ne le ferait pas « Suivez l’exemple du Texas et d’autres États qui, je pense, commettent une terrible erreur. »

Les commentaires et les directives sur les virus mises à jour suivent les mesures prises par le Texas, le Mississippi et le Connecticut ces derniers jours pour réduire leurs propres mandats de masque ou ordres de verrouillage. Alors que le Texas et le Mississippi ont choisi de réduire la plupart de leurs restrictions Covid-19, le gouverneur démocrate du Connecticut, Ned Lamont, a conservé sa règle de masquage tout en levant toutes les limites de capacité des entreprises.

Il y a eu un différend quant à savoir si le double-masquage a un effet notable sur la transmission virale, avec Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses, déclarant le mois dernier que « Il n’y a pas de données qui indiquent que cela va faire une différence. » Un peu plus d’une semaine plus tard, cependant, le CDC a révisé ses propres recommandations pour inclure deux masques, expliquant qu’une deuxième couche pourrait aider à améliorer leur ajustement.

Bien que de récents rapports médiatiques – certains satiriques, d’autres non – aient suggéré qu’un troisième masque pourrait offrir encore plus de protection contre le virus, c’était apparemment trop pour le bureau de Newsom, qui a conseillé que «Il n’est pas recommandé de superposer plus de deux masques car cela peut être difficile à respirer.»

À ce jour, la Californie a recensé près de 3,6 millions d’infections à coronavirus et quelque 53000 décès, selon les données recueillies par l’Université Johns Hopkins. Bien que les Californiens soient parmi les plus jeunes en moyenne aux États-Unis, le taux de mortalité de l’État est comparable à celui de la Floride, dont la population est beaucoup plus âgée et où pratiquement toutes les restrictions ont été levées.

