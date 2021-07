Alors que le gouverneur de Californie Gavin Newsom tente de repousser une élection de rappel, son prédécesseur craint que ses dépenses inconsidérées n’imposent un « stress fiscal » aux contribuables.

« L’État dépense maintenant de l’argent, ce n’est pas viable », a déclaré l’ancien gouverneur Jerry Brown, soulignant le budget de 100 milliards de dollars du gouverneur actuel signé mardi.

L’ancien gouverneur Jerry Brown a accusé le gouverneur Gavin Newsom de « dépenser de l’argent » d’une manière « non durable » Crédit : Getty

Les commentaires de Brown interviennent un jour après que le gouverneur Newsom a promulgué son budget de 100 milliards de dollars pour le « California Comeback Plan » Crédit : Rex

Brown a appelé à une « façon plus prudente de faire des affaires » ou dans deux ans, il y aura des problèmes financiers Crédit : Getty

« Nous avons besoin d’une façon plus frugale, durable et prudente de faire des affaires. Je prédis que certainement d’ici deux ans, nous allons voir des tensions budgétaires. »

Le Golden State à quatre mandats a expliqué sans ambages que « l’argent ne pousse pas sur les arbres » et qu’une grande partie de l’excédent budgétaire prometteur de 76 milliards de dollars aidant le « California Comeback Plan » de Newsom est un mirage.

« L’État a une grande part d’argent qu’il n’avait jamais eu auparavant, mais il est artificiellement gonflé par un, le stimulus du gouvernement fédéral, numéro deux, l’inégalité totale croissante de l’économie parce que les riches gagnent tellement d’argent et la Californie arrive taxer les riches de manière disproportionnée », a déclaré Brown à NBC Los Angeles.

Brown a affirmé qu’il doit y avoir plus de discipline lorsqu’il s’agit de payer la sortie de la pandémie.

« Alors le mot est volatilité, l’argent vient, l’argent s’en va, et en Amérique, [it’s] très volatile.

« Le gouvernement fédéral s’endette de plus en plus, il dépense de l’argent à outrance. »

Brown, qui a été les 34e et 39e gouverneurs, a fait pression pour freiner les dépenses en raison de la dépendance de l’État à l’égard des riches résidents.

« L’inégalité totale croissante de l’économie parce que les riches gagnent tellement d’argent et que la Californie impose des impôts disproportionnés aux riches… nous avons besoin d’une manière plus frugale, durable et plus prudente de faire des affaires. »

Newsom a attiré le feu des opposants pour son budget distribuant des chèques de relance de 600 $ aux Californiens gagnant entre 30 000 $ et 75 000 $ comme moyen de compenser le pincement au portefeuille provoqué par la pandémie de Covid-19.

« Les Californiens qui ont été touchés par cette pandémie recevront de l’aide pour subvenir aux besoins de leurs familles et garder un toit au-dessus de leur tête », a-t-il déclaré dans un communiqué en janvier.

L’argent devrait être distribué à pas moins de 4 millions de personnes éligibles en septembre.

Le même mois, Newsom doit conserver son rang de premier décideur du Golden State alors qu’il affronte au moins 26 républicains et 16 démocrates – dont les républicains Caitlyn Jenner, l’ancien maire de San Diego Kevin Faulconer, l’homme d’affaires John Cox et le membre de l’Assemblée Kevin Kiley – dans l’élection de rappel.

L’ancien gouverneur Brown est convaincu qu’en dépit des problèmes financiers de Newsom, il survivra probablement à la tentative de le renverser aux urnes.

« Le résultat politique ne fait aucun doute », a-t-il déclaré, selon le San Francisco Chronicle.

« Gavin Newsom ne sera pas rappelé. »

Brown a prédit que le gouverneur Newsom survivrait à l’élection de rappel prévue pour septembre Crédit : Getty