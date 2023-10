Newsom choisit Laphonza Butler pour occuper le siège de Dianne Feinstein au Sénat

Californie Gouverneur Gavin Newsom a révélé son choix pour remplir les États-Unis Sénat siège laissé par le défunt Dianne Feinstein.

Dans une annonce faite dimanche soir, le gouverneur a annoncé que Laphonza Butler serait nommé au siège pour représenter le peuple californien à Washington.

« Je suis fier d’annoncer la nomination du nouveau sénateur américain de Californie – Laphonza Butler. Alors que nous pleurons l’énorme perte du sénateur Feinstein, les libertés pour lesquelles elle s’est battue – la liberté reproductive, l’égalité de protection et la sécurité contre la violence armée – n’ont jamais été autant attaquées », a-t-il déclaré dans un message sur X, anciennement Twitter.

« Laphonza a passé toute sa carrière à se battre pour les femmes et les filles et a été une ardente défenseure des travailleurs. Elle entrera dans l’histoire en devenant la première lesbienne noire à siéger ouvertement au Sénat américain.

« Depuis qu’elle a été présidente d’EMILY’s List et qu’elle a dirigé le plus grand syndicat de l’État, elle a toujours défendu ce qui est juste et a dirigé avec son cœur et ses valeurs. Je n’ai aucun doute qu’elle prendra le relais laissé par le sénateur Feinstein, qu’elle continuera à briser les plafonds de verre et qu’elle se battra pour tous les Californiens à Washington. »

Suite à sa nomination, Mme Butler – présidente de la liste EMILY – deviendra la seule femme noire actuellement siégeant au Sénat américain et la troisième dans l’histoire américaine.

Elle sera également la première personne ouvertement LGBT+ à représenter la Californie à la chambre haute.

Elle pourrait être inscrite dès mardi soir, lorsque le Sénat américain reprendra sa session.

Mme Butler est la présidente d’EMILYs List – une organisation qui vise à élire des femmes démocrates qui soutiennent l’avortement et les droits reproductifs.

Elle a rejoint l’organisation en 2021, devenant ainsi la première femme de couleur à la diriger.

Avant cela, elle a travaillé pour l’équipe de campagne présidentielle de Kamala Harris en 2020.

Cependant, une grande partie de sa carrière a consisté à travailler dans le mouvement syndical.

En tant que gouverneur, M. Newsom était chargé de nommer un remplaçant temporaire pour occuper le siège laissé vacant après le décès de Feinstein.

La sénatrice démocrate de longue date – qui a été une pionnière en faveur des femmes à Washington tout au long de ses cinq décennies de carrière politique – est décédée jeudi dernier à l’âge de 90 ans.

Son mandat devait prendre fin en 2024, plusieurs candidats s’étant déjà lancés dans le ring pour lui succéder.

M. Newsom avait précédemment indiqué qu’il nommerait une femme noire à son siège si Feinstein ne parvenait pas à terminer son mandat – mais il a déclaré qu’il ne nommerait aucun des candidats pour la course de 2024.

Une élection aura lieu pour pourvoir un siège lors de la course de 2024.

La mort de Feinstein est survenue après une série de problèmes de santé cette année, notamment une absence prolongée du Sénat suite à une hospitalisation pour zona au printemps – qui ont tous alimenté des inquiétudes croissantes quant à sa capacité à représenter le peuple californien à Washington.

Elle est revenue au Congrès deux mois plus tard, l’air fragile alors qu’elle était poussée dans les chambres en fauteuil roulant pour voter sur des projets de loi cruciaux.

Son apparition a suscité des appels lui demandant de démissionner de son poste – un appel qu’elle a catégoriquement refusé.

En août, elle a de nouveau été brièvement hospitalisée après que son bureau a déclaré qu’elle avait subi une « chute mineure » à son domicile californien.

Il est également apparu qu’elle avait cédé une procuration à sa fille.

Au moment de sa mort, Feinstein était la plus ancienne sénatrice du Sénat américain, ayant passé environ trois décennies en tant que sénatrice.