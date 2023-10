Newsom choisit Laphonza Butler pour le siège de Feinstein au Sénat

Le gouverneur Gavin Newsom a choisi Laphonza Butler, une stratège démocrate qui s’est fait connaître dans le mouvement syndical, pour occuper le siège au Sénat occupé par Dianne Feinstein, décédée vendredi à 90 ans.

Ce choix respecte l’engagement du gouverneur de nommer une femme noire tout en rejetant les appels lui demandant de faire appel à la représentante Barbara Lee, une éminente députée noire d’Oakland qui se présente pour le poste aux élections de 2024.

Butler, 44 ans, est présidente d’Emily’s List, une organisation politique nationale qui se concentre sur l’élection de femmes démocrates favorables à l’accès à l’avortement. Elle possède une profonde expérience de la politique démocrate, ayant auparavant été présidente d’un puissant syndicat et conseillère pour la campagne présidentielle de Kamala Harris en 2020.

Butler a également des liens avec les opérations politiques de longue date de Newsom. Avant de rejoindre Emily’s List, elle était associée au sein du cabinet de conseil politique désormais connu sous le nom de Bearstar Strategies, dirigé par les stratèges chevronnés du gouverneur Ace Smith, Sean Clegg et Juan Rodriguez.

Il s’agit d’une nomination historique pour un gouverneur qui a donné la priorité à la nomination de personnes LGBTQ+ à des postes de pouvoir – Butler, une lesbienne, sera la première personne de couleur à siéger au Sénat et le premier sénateur LGBTQ+ de Californie.

« Défenseuse des femmes et des filles, combattante de la deuxième génération pour les travailleurs et conseillère de confiance du vice-président Harris, Laphonza Butler représente le meilleur de la Californie et elle nous représentera fièrement au Sénat des États-Unis », a déclaré Newsom. dans un rapport.

« Alors que nous pleurons l’énorme perte du sénateur Feinstein, les libertés pour lesquelles elle s’est battue – la liberté reproductive, l’égalité de protection et la sécurité contre la violence armée – n’ont jamais été autant attaquées. Laphonza portera le bâton laissé par le sénateur Feinstein, continuera à briser les plafonds de verre et se battra pour tous les Californiens à Washington, DC. »

La nomination de Butler pourrait brouiller la course au Sénat de 2024 qui est bien engagée si elle décide de se présenter. Butler a des relations qui pourraient faire d’elle une formidable collectrice de fonds, ce qui serait nécessaire pour tout candidat se lançant dans une course à peine six mois avant les élections primaires de mars, alors que d’autres candidats ont collecté des fonds toute l’année.

Newsom a fait face à de vives critiques depuis qu’il a annoncé son intention de nommer un intérimaire à court terme au poste convoité, chaleur que son administration a tenté d’atténuer dimanche en offrant l’assurance que la personne nommée par le gouverneur serait libre de lancer une campagne sénatoriale en 2024.

« Si cette personne décide qu’elle souhaite briguer un mandat complet en 2024, alors elle est libre de le faire. Il n’y a absolument aucun test décisif, aucune promesse », a déclaré dimanche matin le porte-parole de Newsom, Anthony York, plusieurs heures avant que le gouverneur n’annonce son choix.

Gavin Newsom, qui était alors lieutenant-gouverneur, prenant un selfie avec Laphonza Butler, alors président de la section locale 2015 du SEIU, avant de prendre la parole dans une église de Compton, en Californie, en 2018. (Los Angeles Times)

C’est la deuxième fois que Newsom nomme un sénateur américain pour la Californie, un exercice de pouvoir rare qui a eu lieu pour la dernière fois en 1953, alors que le gouverneur de l’époque. Earl Warren a nommé Thomas Kuchel au poste de sénateur après avoir nommé William Knowland plusieurs années plus tôt.

Alors que la course au successeur de Feinstein en 2024 était déjà en cours, Newsom a été confronté à des pressions politiques concurrentes pour effectuer la sélection. La faible majorité des démocrates au Sénat a créé l’urgence pour lui d’agir rapidement. Mais il avait déjà fait des promesses publiques qui limitaient ses options, s’engageant à la fois à nommer une femme noire et à rester en dehors de la course au Sénat en cours en ne faisant appel à aucun des candidats actuels.

Trois membres démocrates du Congrès sont candidats : Lee, qui est noir, ainsi que les représentants Katie Porter d’Irvine et Adam B. Schiff de Burbank, qui sont blancs. Newsom a déclaré ce mois-ci – alors que la nomination d’un remplaçant à Feinstein était encore hypothétique – qu’il ne voulait pas interférer avec l’élection en nommant l’un d’entre eux au poste et qu’il nommerait plutôt un intérimaire à court terme.

Cela a irrité Lee et ses partisans parce que Newsom a promis de nommer une femme noire, une circonscription à la fois loyale et influente dans la politique démocrate. Il n’y a eu aucune femme noire au Sénat américain depuis que Harris a démissionné en 2021 pour devenir vice-président.

Depuis la mort de Feinstein vendredi, les partisans de Lee ont lancé une campagne agressive appelant Newsom à la mettre sur écoute.

« La personne la plus qualifiée au premier jour pour combler l’héritage de la sénatrice Dianne Feinstein n’est autre que la députée Barbara Lee », a déclaré dimanche le représentant Steven Horsford (Démocrate-Nev.), président du Congressional Black Caucus, dans une interview avec MSNBC.

« Elle a l’expérience des affaires étrangères. Elle a l’expérience du budget, à une époque où les coupes dans tous les programmes qui aident les travailleurs et leurs familles sont attaquées. Elle a l’expérience lorsqu’il s’agit de lutter pour la justice sociale et économique et les droits des femmes. Et à une époque où tous nos droits sont menacés, nous avons besoin de la personne la mieux préparée pour nous aider au Sénat.

Le Caucus également a envoyé une lettre à Newsom plaidant en faveur de Lee, et Horsford a déclaré qu’il en avait parlé à Newsom par téléphone et en personne.

« Nous lui demandons de comprendre le moment de cette nomination non seulement pour le peuple californien, mais aussi pour le peuple américain », a déclaré Horsford.

Newsom a subi des pressions pour nommer une femme noire au Sénat depuis fin 2020, lorsqu’il est devenu clair que Harris démissionnerait pour devenir vice-président. Au lieu de cela, il a nommé Alex Padilla pour occuper le siège de Harris, faisant de lui le premier Latino à représenter la Californie au Sénat, mais frustrant les Américains qui souhaitent que les femmes noires soient représentées à la chambre haute.

Butler est une ancienne résidente de Californie mais vit actuellement dans le Maryland, selon sa biographie en ligne. La Constitution américaine exige que les citoyens vivent dans l’État qu’ils cherchent à représenter lorsqu’ils sont élus au Sénat. Mais pour les personnes nommées, la loi stipule qu’elles doivent résider dans l’État au moment de leur prise de fonction, a déclaré Rick Hasen, expert en droit électoral à la faculté de droit de l’UCLA.

« Donc, en théorie, quelqu’un pourrait changer de résidence sur rendez-vous », a-t-il déclaré vendredi au Times.

Butler possède une maison en Californie et se réinscrira pour voter dans l’État avant de prêter serment, selon l’administration Newsom.

Le leader républicain de l’Assemblée, James Gallagher, a critiqué le gouverneur pour avoir choisi ce qu’il a appelé « le troisième sénateur américain du Maryland ».

« Sur 40 millions d’habitants de Californie, Gavin Newsom n’a sérieusement pas pu en trouver un pour siéger au Sénat ? Gallagher a déclaré dans un communiqué.

« Les Californiens méritent une véritable représentation, pas une faveur politique pour un agent de campagne bien connecté qui ne vit même pas ici. »