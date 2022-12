Newsom accorde 10 grâces, y compris pour des crimes liés à la drogue

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a accordé 10 pardons vendredi, y compris à plusieurs personnes reconnues coupables de crimes liés à la drogue il y a plus de 20 ans et à une personne risquant d’être expulsée.

La Constitution californienne donne au gouverneur le pouvoir d’accorder la clémence. Une commutation réduit la durée d’une peine de prison. Un pardon ferait effectivement la même chose, mais il restaure également certains droits civils pour les personnes qui ont déjà purgé leur peine.

Dans plusieurs des cas, les récipiendaires de la grâce ont reçu un certificat de réhabilitation des cours supérieures de tout l’État après avoir témoigné qu’ils avaient « mené une vie droite » depuis leur condamnation.

Newsom a examiné la conduite des destinataires après l’infraction, ainsi que la question de savoir si la grâce est « compatible avec la sécurité publique et dans l’intérêt de la justice ». Le gouverneur a également évalué l’impact d’une grâce sur la communauté, y compris les victimes d’actes criminels et les survivants, selon un communiqué de presse.

Newsom a accordé 140 grâces, 123 commutations et 35 sursis depuis son entrée en fonction en 2019.

« Les pardons ne pardonnent ni ne minimisent le mal causé par le crime. Au lieu de cela, ces grâces reconnaissent l’auto-développement et la réhabilitation des bénéficiaires de la grâce depuis lors », a déclaré le bureau du gouverneur dans un communiqué de presse.

Les grâces de Newsom vendredi comprenaient:

—Le vétéran de l’armée américaine John Berger, qui a été reconnu coupable de transport d’une substance contrôlée en 1994. Il travaille maintenant pour aider les autres à rester sobres.

—Kathy Uetz, qui a été reconnue coupable de crimes liés à la drogue en 1997 et a depuis fait plus de 5 000 heures de bénévolat avec une équipe d’intervention d’urgence communautaire.

— Santiago Lopez, reconnu coupable de délits liés à la drogue en 2001 à l’âge de 19 ans. Il est maintenant directeur des installations de son église, ainsi qu’un pair conseiller et, avec sa femme, le fondateur d’une organisation à but non lucratif pour les jeunes leaders.

—Lucas Beltran Dominguez, 60 ans, qui risque la déportation et la séparation familiale en raison de sa condamnation pour transport ou vente de marijuana et possession de marijuana à vendre. Le père de sept enfants est un membre actif de son église.

—Michael Farrier, qui a été reconnu coupable de cambriolage au premier degré et de vol au deuxième degré.

—Kimberly Gregorio, qui a été condamnée à quatre ans de probation et 180 jours de prison en 1988 pour possession d’une substance contrôlée à vendre et entrave à un officier.

—James King Ill, condamné pour vente de cocaïne.

— Kenneth Lyerly, condamné en 2004 pour possession d’une substance réglementée destinée à la vente.

—Jimmy Picton, qui a été condamné dans les années 1970 pour intrusion et possession d’une substance contrôlée à vendre.

—Julie Ruehle, qui a été condamnée à la prison à 19 ans en 1999 pour possession d’une substance contrôlée et prise de véhicule sans consentement.

The Associated Press