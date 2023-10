L’absence de progrès renforce les doutes sur l’ambitieuse croisade de Newsom – et remet en question les motivations de quelqu’un ayant des ambitions présidentielles.

“C’est de la bonne politique”, a déclaré Eric Jaye, consultant de campagne démocrate qui a travaillé pour et contre Newsom. “Je ne pense pas que beaucoup de gens qui ont examiné la question de près pensent qu’il y a de très bonnes chances.”

Newsom a proposé une convention constitutionnelle pour adopter un amendement qui exigerait une vérification des antécédents, relèverait l’âge d’achat d’armes et interdirait les armes d’assaut. Cela nécessiterait l’approbation de 34 législatures d’État, dont 15 qui sont actuellement partiellement ou entièrement contrôlées par les républicains. Après avoir présenté l’idée en juin, Newsom a obtenu l’approbation de sa propre législature, mais il a pris peu de mesures manifestes pour recruter d’autres États, même s’il publie régulièrement sur X appelant à l’action et fustigeant les républicains.

« Nous devons amender la Constitution pour éviter des tragédies comme celle-ci », a-t-il écrit mercredi.

Jeudi, Newsom a évoqué la tragédie du Maine dans un e-mail de sollicitation de donateurs, réitérant son engagement à voir des résolutions adoptées dans d’autres États. “Est-ce que ce sera facile?” il a écrit. “Bien sûr que non.”

Il a également abordé la question à l’ambassade américaine en Chine, où il a effectué un voyage d’une semaine sur le changement climatique. “Je vais dénoncer la violence armée aux États-Unis d’Amérique”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Il n’y a aucun autre endroit sur la planète où l’on voit ces fusillades de masse et c’est excusé et accepté.”

Il a fait référence à deux fusillades de masse survenues en Californie au début de cette année, impliquant des communautés asiatiques, affirmant que les incidents a fait ressortir les problèmes de la violence armée d’une « manière très crue et émotionnelle ».

Les juristes et les acteurs politiques considèrent la pression de Newsom en faveur d’une convention constitutionnelle comme improbable, compte tenu des calculs politiques de base, et risquée, car ce rassemblement sans précédent pourrait ouvrir la porte à un barrage de politiques sans rapport et peut-être conservatrices.

Jusqu’à présent, les gains concrets se sont limités à la Californie. Newsom n’a eu aucune difficulté à persuader la législature résolument démocrate de l’État d’adopter une résolution appelant à une convention constitutionnelle.

C’était la première étape facile d’un voyage beaucoup plus ardu. La campagne de Newsom a fait des progrès préliminaires pour faire avancer la cause en contactant les législateurs d’autres États, a déclaré le porte-parole Nathan Click, dans l’espoir de les persuader de reprendre le flambeau lorsque les sessions législatives reprendront l’année prochaine.

« Nous sommes dans la phase d’établissement de relations », a déclaré Click.

Izzy Gardon, porte-parole du gouverneur, a déclaré que Newsom « travaille activement avec les dirigeants locaux et étatiques de tout le pays pour faire progresser un droit fondamental à la sécurité contre la violence armée ».

Certains démocrates progressistes et constitutionnalistes ont exhorté Gavin Newsom à changer d’approche. | Riche Pedroncelli/AP

Certains dirigeants d’autres bastions démocrates clés semblaient ignorer une telle poussée.

Un porte-parole de Healey a confirmé que Newsom avait contacté. Mais le bureau du gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a déclaré à POLITICO qu’il n’avait pas été contacté par Newsom au sujet d’un amendement constitutionnel.

Une porte-parole du gouverneur de New York, Kathy Hochul, n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la question, mais les législateurs de l’État d’Albany ont déjà signalé leur réticence à convoquer une convention constitutionnelle – abroger des votes vieux de plusieurs décennies par crainte que les conservateurs puissent les utiliser pour réviser la Constitution américaine.

Le membre de l’Assemblée Reggie Jones-Sawyer (Démocrate de Los Angeles), qui a porté la résolution californienne pour Newsom, a déclaré dans une interview que même s’il pensait que la fusillade dans le Maine pourrait galvaniser la campagne, il n’avait pas discuté avec l’équipe du gouverneur de l’expansion dans d’autres États.

« Nous ne nous sommes pas réunis pour élaborer un plan ou une stratégie globale », a déclaré Jones-Sawyer.

La Californie est l’un des 19 États où les démocrates détiennent la majorité législative. Le fait que les démocrates qui contrôlent l’Assemblée législative du Maine ont contribué à voter contre les restrictions sur les armes à feu mentionnées par Newsom dans son message – une période d’attente pour l’achat d’armes à feu – indique l’ampleur du défi.

Le gouverneur et son équipe ont facilement reconnu que la quête constitutionnelle était loin d’être possible, concédant même ce point dans une sollicitation de donateurs en septembre, affirmant qu’il était « lucide » quant aux chances de gagner. Click a souligné que la sensibilisation vers d’autres États se déroulera au fil des années.

Les conseillers du gouverneur estiment qu’il est utile d’imposer un débat national, à l’image de la manière dont la décision du maire de San Francisco, Newsom, de délivrer des licences de mariage homosexuel il y a 20 ans, a contribué à déclencher un mouvement vers l’égalité nationale du mariage – un résultat qui semblait lointain en 2004.

“Nous en avons assez d’être sur la défense et de baisser les bras”, a déclaré Newsom à POLITICO en juin. “Nous voulons passer à l’offensive.”

Le scepticisme abonde dans les coulisses, même parmi les démocrates californiens qui partagent la frustration de Newsom face à l’impasse de la politique nationale en matière d’armes à feu.

“C’est une pièce de cent ans qui n’arrivera jamais”, a déclaré un consultant politique démocrate qui a requis l’anonymat pour éviter de compromettre ses relations avec le gouverneur.

Pourtant, Newsom a collecté des fonds pour la campagne de la convention constitutionnelle. Dans un courriel envoyé la semaine dernière, il a déclaré aux donateurs potentiels que leurs contributions seraient utilisées pour embaucher des lobbyistes, diffuser des publicités et renforcer la mobilisation sur le terrain.

“Tout cela demande de l’argent”, indique l’e-mail.

Ce travail rémunéré n’avait pas commencé fin juin, selon les dossiers de financement de campagne de la Campaign for Democracy, un comité qui dirige à la fois la campagne d’amendement constitutionnel et l’incursion parallèle de Newsom dans les États rouges, dans lesquels il cherche à renforcer les démocrates. régions du pays souvent négligées.

Les documents ont montré que la campagne avait payé du personnel californien et canalisé de l’argent vers des comptes hors de l’État, comme le Parti démocrate de l’Arkansas et le représentant du Texas. Colin AllredLa candidature du Sénat au Sénat, mais ne reflétait pas les dépenses de lobbying auprès des législatures d’autres États.

Certains démocrates progressistes et constitutionnalistes ont exhorté Newsom à changer d’approche. Le sénateur d’État Scott Wiener (Démocrate de San Francisco), normalement un allié résolu de Newsom, a refusé de voter pour la résolution constitutionnelle par crainte que des « extrémistes » puissent détourner les efforts visant à faire reculer les droits reproductifs et LGBTQ. Ces mêmes craintes sont ce qui rend les législateurs de New York las de cette décision.

Le professeur Adam Winkler de l’UCLA, expert en droit constitutionnel et en politique sur les armes à feu, considère la poussée de Newsom comme symbolique.

“Je ne pense pas qu’il croit sérieusement que nous allons obtenir un amendement constitutionnel dans un avenir proche”, a déclaré Winkler. “S’il le fait, c’est qu’il n’a pas consacré suffisamment de temps à étudier la politique américaine.”

Shia Kapos et Lisa Kashinsky ont contribué à cette histoire.