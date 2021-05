Newsmax présente ses excuses aux travailleurs du Dominion pour de fausses allégations électorales

Newsmax a présenté ses excuses vendredi pour avoir diffusé de fausses allégations selon lesquelles un employé de Dominion Voting Systems aurait manipulé des machines ou comptait le jour du scrutin au détriment de l’ancien président Donald Trump.

Eric Coomer, directeur de la sécurité de la société basée au Colorado, a à son tour retiré Newsmax d’un procès en diffamation, a rapporté l’Associated Press. Cette décision n’affecte pas son action en justice contre les autres parties nommées dans la poursuite, y compris la campagne Trump.

Le réseau d’information conservateur, dans un communiqué publié sur son site Web et à lire à la télévision, a déclaré que s’il diffusait les accusations portées contre Coomer par les avocats et les partisans de Trump, il n’a trouvé aucune preuve de leur véracité.

Newsmax, qui publiait les dénégations de Dominion sur les accusations lorsqu’elles ont été faites, a également déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve que Coomer avait parlé à « Antifa » ou à une organisation partisane.

« Nous tenons à nous excuser pour tout préjudice que notre rapport sur les allégations contre le Dr Coomer a pu causer au Dr Coomer et à sa famille », a déclaré le réseau. Il a déclaré dans son procès qu’il s’était caché à cause de menaces de mort.

Le procès de Coomer vise également la campagne Trump, les avocats Rudy Giuliani et Sidney Powell, la chroniqueuse Michelle Malkin, le site Web Gateway Pundit, l’activiste du Colorado Joseph Oltmann et One America News Network. Ces affirmations se poursuivent, a déclaré une porte-parole.

Ni Newsmax ni une porte-parole de Coomer ne diraient si Coomer a été payé quoi que ce soit pour retirer l’entreprise de son procès.

Newsmax a également déclaré à son public, dont beaucoup étaient des partisans de Trump, que « de nombreux États dont les résultats ont été contestés par la campagne Trump après les élections de novembre 2020 ont procédé à de nombreux recomptages et audits, et chacun de ces États a certifié les résultats comme étant légaux et définitifs. . «