Newsmax TV, un câble qui était obscur jusqu’à ces derniers mois, a dépassé Fox News dans un créneau horaire pour la première fois en attirant des conservateurs qui étaient aliénés par la couverture anti-Trump perçue par le leader de l’industrie.

Newsmax’s « Rapports de Greg Kelly » lundi, 229000 téléspectateurs dans la tranche démographique clé des 25 à 54 ans, dépassant les 203000 qui ont regardé «L’histoire avec Martha MacCallum» sur Fox, a rapporté CNN, citant les données de notation Nielsen. Les chiffres n’incluent pas l’audience en direct de Newsmax sur Internet, qui est substantielle.

La victoire n’a eu lieu que dans la tranche horaire de 19 heures à New York – et dans la démographie qui est la mesure clé utilisée pour vendre du temps commercial – mais elle a marqué un changement étonnant dans un secteur où Fox News a dominé les cotes d’écoute pendant 18 années consécutives. Elle a également démontré la loyauté des partisans du président Donald Trump, même après la victoire médiatisée du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle du 3 novembre.

Trump se plaint depuis des mois de la couverture médiatique de Fox qu’il perçoit comme de plus en plus hostile. Il a fustigé Fox en juillet, disant à ses 88 millions d’abonnés Twitter qu’ils devraient plutôt regarder Newsmax et One America News.

Sa relation avec Fox s’est encore détériorée lorsque l’hôte Chris Wallace a animé le premier débat présidentiel de Trump avec Biden le 29 septembre. À un moment donné, Trump a déclaré à Wallace: «Je suppose que je débat de toi, pas de lui. Même les collègues actuels et anciens de Fox ont critiqué Wallace pour son parti pris contre Trump.

Mais peut-être que le plus grand péché perçu est survenu le soir des élections, lorsque Fox a été le premier grand réseau à déclarer que Biden avait vaincu Trump en Arizona. La course a été conclue qu’elle n’a été déclenchée par l’AP et d’autres agences de presse que 10 jours après le jour du scrutin. Biden a mené le décompte officiel de seulement 0,3%, soit moins de 11000 votes. Lorsque les partisans de Trump se sont rassemblés devant un bureau de dépouillement à Phoenix la nuit après l’élection, ils ont scandé: «Fox News est nul!»

L’émission de l’animateur de Newsmax, Greg Kelly, n’avait que 10 000 téléspectateurs parmi les 25-54 personnes avant les élections. Son audience globale aurait bondi de près de 10 fois, à 949 000 lundi soir.

L’ancien cadre de NBC Universal, Mike Sington, a appelé le changement de téléspectateur conservateur « Genre de majeur. » Mais l’animateur de CNN, Don Lemon, a émis l’hypothèse mardi soir que Fox retrouverait son leadership clair dans l’audience de droite au cours des prochains mois, car la concurrence pour ce public sera « modérer. » Il ajouta, «Newsmax sera Newsmax, mais ce ne sera pas aussi puissant que Fox News. Il ne sera jamais aussi puissant que Fox News. »

Mais l’écrivain du New York Post, Jon Levine, a suggéré que CNN manque le plus gros point: le propre réseau de Lemon se dirige vers la quatrième place dans les cotes d’écoute – derrière Fox, MSNBC et Newsmax. Un commentateur de Twitter a émis l’hypothèse qu’au lieu de concurrencer directement Newsmax, Fox vise davantage l’ancien public de CNN: «Fox News est conçu comme un réseau à tendance conservatrice. Ils sont allés trop loin vers la gauche dans leurs tentatives de combler le vide laissé par CNN, qui est maintenant devenu essentiellement le bras médiatique de propagande des démocrates.

@Fox News se fait comme un réseau de tendance conservatrice. Ils sont allés trop loin vers la gauche dans leurs tentatives de combler le vide laissé par CNN qui est maintenant devenu essentiellement le bras médiatique de propagande des démocrates. – Gerrit Cramer (@cramer_gerrit) 9 décembre 2020

