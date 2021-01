Par John Stonestreet

16 janvier (Reuters) – En tant que premier ministre de l’État occidental de Rhénanie du Nord-Westphalie, le plus peuplé d’Allemagne, Armin Laschet a une formation en leadership exécutif qui manque aux rivaux qu’il a vaincus samedi pour devenir président des démocrates-chrétiens (CDU).

Centriste, il s’était présenté comme l’homme avec les meilleures références pour creuser le même sillon politique que la dirigeante de longue date du parti, Angela Merkel – et pour se présenter comme son candidat à la chancelière aux élections fédérales de septembre.

Mais Laschet n’a pas son soutien populaire et, après la courte victoire de samedi, il doit agir rapidement et de manière convaincante pour unir un parti divisé ou risquer de le laisser dans une position plus faible alors qu’il se dirige vers l’ère post-Merkel.

La chancelière, politicienne prédominante en Europe et toujours gagnante auprès des électeurs allemands depuis son entrée en fonction en 2005, a déclaré qu’elle ne se présenterait pas à nouveau et qu’elle se retirerait après le scrutin de septembre.

Laschet est la personne qu’elle est la plus proche d’approuver comme son successeur en tant que leader national, affirmant qu’il a «les outils» pour se présenter à ce poste également.

Il a affiné son profil international, courtisant le président français Emmanuel Macron et se plaignant l’année dernière que Berlin avait mis « trop ​​de temps à réagir » aux appels français à la réforme de l’Union européenne.

Des sources de la CDU affirment que Laschet serait bien placé pour négocier un éventuel gouvernement de coalition avec les Verts après le scrutin de septembre – un scénario crédible avec la CDU et son parti frère bavarois CSU se situant à environ 36% dans les sondages d’opinion et les Verts à environ 20%.

SOUTIEN PEU POPULAIRE

Sur le papier, le soutien de la majorité lors du vote de samedi de 1001 délégués du parti représente une approbation claire pour Laschet de se présenter à la chancelière, et il a déclaré dans son discours de victoire qu’il ferait tout ce qu’il pourrait pour assurer la CDU et son parti frère bavarois, le Christian Social Union (CSU), pourrait « rester ensemble cette année ».

Cependant, la proximité de sa victoire de 521 à 466 voix contre son rival archi-conservateur Friedrich Merz montre que les divisions profondes persistantes au sein du parti persistent – et dans le pays dans son ensemble, Laschet a peu de soutien populaire.

Un sondage réalisé par le sondeur Civey pour le magazine d’information Der Spiegel le mois dernier a montré que si tous les Allemands pouvaient voter pour la direction de la CDU, seulement 11,8% soutiendraient Laschet.

Merz, quant à lui, a obtenu 28,8% et Norbert Roettgen, président de la commission des affaires étrangères du Parlement et troisième candidat au vote du parti de samedi, 31,7%.

Par tradition, le président de la CDU est généralement – mais pas toujours – le candidat à la chancelière pour la CDU et la CSU, et le bloc conservateur est en passe de remporter le scrutin fédéral de septembre.

Cependant, les sondages montrent que le conservateur le plus favorisé par les électeurs est un quatrième homme, le dirigeant de la CSU, Markus Soeder.

Soeder a été l’un des premiers à féliciter Laschet samedi, écrivant sur Twitter qu’il attendait avec impatience leur collaboration pour « poursuivre la réussite de l’Union », a-t-il écrit sur Twitter.

Soeder vise à jouer un rôle central dans la détermination du candidat conservateur à succéder à Merkel à la chancelière – mais si Laschet floppe, le Bavarois pourrait même assumer ce rôle lui-même, selon des sources au sein de l’alliance conservatrice au pouvoir à qui Reuters s’est entretenu avant le vote de samedi.

