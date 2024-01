Newsletter sur les arts et le divertissement pour les divertissements et les événements de Wilmington, Caroline du Nord

Même en plein hiver, il se passe tellement de choses dans la région de Wilmington qu’il est difficile de les suivre.

Nous avons des films réalisés ici qui sont diffusés à l’échelle internationale, des auteurs-compositeurs qui créent un public mondial et une scène culinaire qui commence à attirer l’attention nationale.

Avec notre newsletter hebdomadaire Port City Life, nous voulons être votre guide pour tout cela tout en vous indiquant des lectures amusantes et d’autres nouvelles que vous pouvez utiliser. Commençons.

Prévisions météo du week-end

Pour citer le film “Le Jour de la marmotte”, “N’oubliez pas vos bottines car il fait cool dehors.” En fait, nous atteindrons les 60 vendredi, mais le maximum de samedi se situera autour de 40, avec un minimum chutant jusqu’à environ 20, ce qui est très déraisonnable. Non, bon !

Aller | Voir | Faire

Les divertissements dans la région de Wilmington se déroulent entièrement à l’intérieur pour le moment, mais ce week-end, il existe de nombreuses façons de profiter d’un spectacle et/ou d’une projection ou de trois tout en restant au chaud à l’intérieur.

Pour commencer, le thriller de science-fiction “ISS”, tourné à Wilmington, fait ses débuts en salles, et les œuvres d’artistes du monde entier seront exposées lorsque la longue résidence artistique internationale No Boundaries sur Bald Head Island présentera les fruits de ses récents travaux. .

De plus, nous avons une solide liste de comédies et une gamme de musique, allant d’un récital de chambre à l’UNCW au folk indie aux Bourgie Nights et à un groupe de reprises de Bon Jovi à Bowstring. Cliquez ci-dessous pour plus de détails.

Allons-y!12 choses à faire à Wilmington ce week-end, de la tournée des bandes dessinées à l’art avec No Boundaries

Faire connaissance avec Annie Tracy

La chanteuse à la voix dorée de Wilmington, Annie Tracy, n’est peut-être pas encore une pop star de renommée mondiale, mais elle sonne certainement le rôle. Son deuxième EP, “Act II”, devrait sortir le 9 février et contient de véritables bangers.

Nous nous sommes assis avec Tracy pour discuter avec elle de son enfance à Wilmington et de la façon dont elle est arrivée là où elle est aujourd’hui.

Les habitants de la ville portuaire :Après avoir fait sensation l’année dernière, la chanteuse pop de Wilmington vise les stars en 2024

Le plat des gourmets de Port City

Le restaurant Jay’s Incredible Pizza de Wilmington gère une sorte de « laboratoire de pizza » dans la vitrine de son centre commercial Pine Valley. Découvrez quelques-unes des combinaisons inhabituelles et délicieuses qu’ils ont imaginées.

Rencontrez également le restaurateur de Wilmington qui, confronté au cancer, a décidé non seulement de se battre, mais aussi d’arrêter de mettre ses rêves entre parenthèses. Et l’écrivain culinaire Allison Ballard a une liste des principaux événements gastronomiques de la région de Wilmington que vous voudrez connaître en 2024.

Actualités que vous pouvez utiliser

Les nominés pour la 11e édition des Wilmington Theatre Awards ont été annoncés cette semaine ; découvrez quelles compagnies et productions ont été récompensées et qui se produiront lors du grand spectacle et de la cérémonie de remise des prix le 20 mars au Thalian Hall.

Nous avons également une liste des acteurs de l’industrie cinématographique et télévisuelle de Wilmington, et le conseil municipal de Wilmington prend position concernant la transformation du Cape Fear Memorial Bridge en pont à péage.

Sur les planches :Lever de rideau : annonce des nominés, de l’animateur et de la date du spectacle pour les 11e Wilmington Theatre Awards

