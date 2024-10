Le bulletin d’information « Antisemitism Exposed » de Fox News vous présente des articles sur la montée des préjugés anti-juifs aux États-Unis et dans le monde.

HAUT 3 :

– Le FBI enquête sur une fuite de documents classifiés sur les préparatifs israéliens en vue d’une éventuelle frappe contre l’Iran

– Une Israélienne décrit courageusement l’horreur qu’elle a vécue en tant qu’otage du Hamas : « Ils prenaient plaisir à me faire du mal »

– REBEKAH KOFFLER : Des téléavertisseurs explosifs au « piégeage du miel », comment Israël mène ses opérations clandestines

HISTOIRE À LA UNE : Le Le FBI enquête la fuite de documents classifiés comprenant des renseignements top secrets américains décrivant les préparatifs israéliens en vue d’une éventuelle attaque contre l’Iran. Les documents sont des descriptions d’images satellite montrant des avions de guerre israéliens se préparant à une frappe et pratiquant le ravitaillement en vol, selon les responsables. Les documents, classés top secret, ont été publiés sur l’application de messagerie Telegram la semaine dernière.

VIDÉO: L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que la fuite des projets israéliens d’attaque contre l’Iran avait gravement porté atteinte aux relations américano-israéliennes. Regardez le reportage de Fox News Digital ici :

HORREUR AUX MAINS DU HAMAS: Amit Soussana, qui est devenue la première femme israélienne à parler publiquement des violences sexuelles qu’elle a subies pendant ses 55 jours de captivité à Gaza après Terroristes du Hamas l’a enlevée le 7 octobre, s’est exprimé devant les Nations Unies (ONU). « J’étais en pyjama, pieds nus, et j’ai décidé de retirer la couverture de mon lit pour me couvrir. » Elle a été traînée de sa maison en feu jusqu’au Frontière de Gaza sévèrement battu en cours de route. Ce qui a suivi a été deux mois de traitement horrible.

COURTER LE VOTE JUIF : Les électeurs juifs des États charnières pourraient jouer un rôle clé lors de la prochaine élection présidentielle. L’électrice juive de Pennsylvanie Rona Kaufman et l’électrice juive du Michigan Decky Alexander ont rejoint « America’s Newsroom » pour discuter de qui ils soutiennent lors de l’élection et pourquoi. REGARDER ICI.

ÉDITORIAL INVITÉ: L’auteure et experte du Moyen-Orient Rebekah Koffler explique comment les services d’espionnage israéliens exploitent la psychologie humaine et la dépendance de leurs ennemis à l’égard de la technologie pour protéger l’État juif.

CITATION DE LA SEMAINE : « Il ne se passe pas un jour sans que je pense à ce que cet homme terrible m’a fait, mais je ne cesse de me rappeler que je suis libre maintenant et qu’il ne peut plus me faire de mal. » – Amit Soussana, racontant à l’ONU les violences sexuelles qu’elle a subies pendant ses 55 jours de captivité à Gaza

