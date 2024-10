News Weekly : lancement du Snapdragon 8 Elite avec des cœurs Oryon, de l’édition spéciale améliorée du Galaxy Z Fold de Samsung, et plus encore

Nouvelles hebdomadaires (Crédit image : Android Central) News Weekly est notre chronique dans laquelle nous mettons en évidence et résumons certaines des principales actualités de la semaine afin que vous puissiez vous tenir au courant des dernières nouvelles technologiques.

Cette semaine, Qualcomm a dévoilé sa puissante nouvelle puce Snapdragon 8 Elite pour les téléphones phares de 2025, Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 6 Special Edition, Arm met fin à ses licences avec Qualcomm, Boox lance de nouvelles liseuses électroniques et Google Messages s’attaque au spam.

Qualcomm propulse votre prochain téléphone Android vers de nouveaux sommets

(Crédit image : Michael Hicks / Android Central)

Le Snapdragon Summit a débuté le 24 octobre et la société a annoncé sa dernière puce phare. Surnommée Snapdragon 8 Elite, la puce adopte des cœurs Oryon similaires à ceux de son homologue PC, ce qui apporte une puissance et une efficacité accrues et, plus important encore, des performances d’IA.

La puce 3 nm offre des performances CPU 45 % supérieures et des performances GPU 40 % supérieures par rapport au déjà impressionnant Snapdragon 8 Gen 3. Les performances NPU sont également en hausse de 45 %, ce qui signifie que la puce est beaucoup plus capable de gérer les tâches d’IA.

Fait intéressant, la puce apporte une efficacité supérieure de 44 % même si elle n’inclut aucun cœur d’efficacité, et Qualcomm a expliqué à Android Central que les cœurs Oryon font en sorte qu’ils ne soient pas nécessaires.

Les premiers téléphones équipés de la puce sont lancés ce mois-ci, notamment la série OPPO Find X8, OnePlus 13 et Xiaomi 15.

Le Galaxy Z Fold SE est ce que le Z Fold 6 aurait dû être

(Crédit image : Samsung)

Nous venons de recevoir le Galaxy Z Fold 6 en juillet, mais Samsung est de retour avec un tout nouveau téléphone pliable, ce qui nous fait un peu perplexe. Le nouveau Galaxy Z Fold Special Edition présente un design mis à jour avec des écrans plus grands, un profil plus fin et un puissant appareil photo principal de 200 MP.

Les autres mises à niveau des spécifications incluent 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, tout ce que nous aimerions avoir sur le Galaxy Z Fold 6 standard. Cela dit, selon les spécifications officielles sur la page du produit, il n’y a pas de prise en charge du S Pen. Cela pourrait être une rupture pour certains, car le Galaxy Z Fold 6 standard prend en charge le S Pen, même si cela représenterait toujours un coût supplémentaire pour ceux qui en veulent un.

Et même si le nouveau téléphone semble fantastique, il a été lancé exclusivement en Corée et il ne semble pas qu’il soit disponible dans d’autres régions. Nous croisons les doigts pour que Samsung étende la disponibilité ou du moins nous propose un Galaxy Z Fold 7 bien amélioré sans avoir besoin d’un modèle en édition spéciale.

Arm n’est pas très satisfait de Qualcomm

(Crédit image : Michael Hicks / Android Central)

Qualcomm mise sur le succès du Snapdragon X Elite pour PC et du Snapdragon 8 Elite récemment lancé pour les téléphones, mais Arm gâche la fête. La société, dont les cœurs sont utilisés par de grands fabricants de puces tels qu’Apple, Samsung et MediaTek, a émis un préavis de 60 jours pour mettre fin à la licence architecturale de Qualcomm. Pourquoi? En raison de l’utilisation continue par l’entreprise des technologies Arm après son achat de Nuvia en 2021.

Arm a poursuivi Qualcomm un an plus tard, affirmant que la société utilisait illégalement ses conceptions et son architecture de puces via l’acquisition de Nuvia. Par le biais de ce procès, l’entreprise a demandé à Qualcomm de « détruire certains modèles Nuvia » et demande en outre une injonction ainsi qu’une compensation équitable pour la violation de la marque.

Quant à l’avis d’annulation récemment annoncé, Arm affirme qu’il n’avait « pas d’autre choix que de prendre des mesures formelles ». Pendant ce temps, Qualcomm affirme que cette décision est « totalement sans fondement », la qualifiant d’« anticoncurrentielle ». Jerry Hildenbrand, rédacteur en chef d’Android Central, estime que les entreprises parviendront à un accord de dernière minute avant que quelque chose de radical ne se produise, mais il souligne également que Qualcomm a plus besoin d’Arm que Arm n’a besoin de Qualcomm.

Le nouveau Boox Palma reçoit de belles améliorations

(Crédit image : Boox)

Nous sommes fans de la liseuse Boox Palma originale, et maintenant la société est de retour avec une suite, proposant des changements bienvenus. La nouvelle Boox Palma 2 est dotée d’un processeur plus rapide et de la technologie Boox Super Refresh, ce qui signifie que l’appareil devrait être beaucoup plus rapide en utilisation quotidienne et mieux gérer le défilement que certaines autres liseuses électroniques. Et mieux encore, l’appareil fonctionne sous Android 13, une mise à niveau d’Android 11 sur l’appareil précédent.

La liseuse conserve l’appareil photo 16MP mais bénéficie également d’un capteur d’empreintes digitales latéral afin que vous puissiez déverrouiller l’appareil rapidement et en toute sécurité. Sinon, vous bénéficiez de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un accès aux applications via le Google Play Store.

Le Boox Palma 2 est disponible à la commande dès maintenant en blanc ou en noir et coûte 279,99 $. Il sera expédié le 12 novembre.

En plus du nouveau Palma, Boox a lancé le Note Air4 C à 499 $ avec un écran amélioré avec de meilleures couleurs et un meilleur contraste, tout en présentant également le Note Max, qui comprend un écran à encre électronique Carta 1300 « ultra-net » de 13,3 pouces et un « coque » de clavier qui lui donne une apparence et une sensation semblables à celles d’un ordinateur portable. Boox n’a pas révélé quand le Max sera disponible, mais il coûtera 649 $.

Google Messages et la lutte contre le spam

(Crédit image : Derrek Lee / Android Central)

Nous détestons tous les SMS de spam et les entreprises essaient différentes manières d’y remédier. Avec Google Messages, Android est sur le point de devenir bien meilleur non seulement pour détecter les escroqueries, mais également pour avertir les utilisateurs des messages potentiellement dangereux/offensants.

Pour ce faire, la société déploie cinq nouvelles fonctionnalités dans Google Messages, notamment une détection améliorée des escroqueries pour les utilisateurs de la version bêta. Lorsque le système détecte une livraison frauduleuse de colis ou des messages de recherche d’emploi, il avertit l’utilisateur ou déplace le message dans la boîte de réception de spam.

Google Messages donnera également aux utilisateurs plus de contrôle sur les messages provenant d’expéditeurs internationaux inconnus et avertira les utilisateurs des liens potentiellement dangereux. Une nouvelle fonctionnalité sur l’appareil détectera et floutera les images si elles contiennent de la nudité, similaire à SafeSearch de Google Search, bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité facultative, sauf si l’utilisateur a moins de 18 ans (dans ce cas, ce sera opti- dehors).

Enfin, Google travaille sur une fonctionnalité de vérification d’identité pour aider à éliminer les messages de spam des expéditeurs essayant de se faire passer pour des contacts ou quelqu’un que vous connaissez. Il faudra attendre encore un peu, car il n’arrivera que l’année prochaine.

