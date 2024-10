News Weekly : Android 15 est officiellement là, le Kindle prend de la couleur, un nouveau Galaxy pliable, et plus encore

Nouvelles hebdomadaires (Crédit image : Android Central) News Weekly est notre chronique dans laquelle nous mettons en évidence et résumons certaines des principales actualités de la semaine afin que vous puissiez vous tenir au courant des dernières nouvelles technologiques.

Cette semaine, les téléphones Pixel ont enfin obtenu Android 15 stable, Google a introduit de nouvelles fonctionnalités antivol sur les téléphones Android, Amazon a lancé son premier Kindle couleur, Mobvoi a un autre modèle TicWatch impressionnant et le Galaxy Z Flip 6 Special Edition pourrait arriver très bientôt.

Android 15 est désormais déployé sur les téléphones Pixel !

La grande mise à jour est enfin là ! Stable Android 15 a été lancé sur les smartphones Pixel, apportant avec lui une multitude d’améliorations et de renforcements de sécurité.

Parmi les nouvelles améliorations apportées aux téléphones Pixel figurent la possibilité d’archiver facilement des applications, des vibrations adaptatives, un espace privé pour les applications et bien plus encore. Pour les personnes qui utilisent fréquemment des écouteurs Bluetooth, la vignette Bluetooth a changé de comportement, de sorte qu’un simple clic ouvrira désormais la boîte de dialogue, vous permettant de changer d’appareil, de vous connecter/déconnecter, etc.

Pour les appareils pliables, Android 15 facilite désormais le passage des applications du plus grand écran à l’écran externe lorsque vous ouvrez ou fermez votre téléphone. Les tablettes devraient également bénéficier de la barre des tâches améliorée, que vous pouvez désormais épingler en bas de l’écran pour faciliter le multitâche.

Il existe une tonne de petites améliorations qui contribuent à rendre cette expérience logicielle bien meilleure, et vous pouvez l’obtenir maintenant si vous possédez un Pixel 6 ou plus récent, ainsi que les nouvelles fonctionnalités arrivant avec Pixel Drop.

Google propose de nouvelles façons de protéger votre téléphone contre les voleurs

Parallèlement aux nouvelles fonctionnalités arrivant sur les téléphones Pixel avec Android 15, Google propose également de nouvelles fonctionnalités de protection contre le vol sur tous les téléphones Android, et c’est une affaire assez énorme. Tout cela fait partie des nouvelles fonctionnalités de protection contre le vol, qui incluent le nouveau verrou de détection de vol. Si le téléphone détecte qu’il est volé (à l’aide de capteurs de mouvement, du Wi-Fi et d’autres connexions, il se verrouille automatiquement.

Le nouveau verrouillage de l’appareil hors ligne est une mesure secondaire de protection contre le vol qui verrouille votre téléphone si le voleur désactive vos connexions de données pour empêcher le suivi de l’appareil.

Le verrouillage à distance, disponible dans les paramètres Localiser mon appareil, fonctionnera si votre appareil est toujours en ligne, vous permettant de le verrouiller à partir d’un site Web. Jerry Hildenbrand, rédacteur en chef d’Android Central, affirme qu’il s’agit de l’une des meilleures fonctionnalités de sécurité de Google depuis longtemps.

Ces fonctionnalités sont désormais déployées sur les téléphones Android.

Le nouveau Kindle d’Amazon est très coloré

Si vous en avez assez des vieux appareils Kindle identiques avec des écrans noir et blanc, Amazon est là pour pimenter un peu votre lecture. La société a annoncé une nouvelle famille de tablettes Kindle, dont beaucoup sont des mises à jour, mais une avec un écran couleur.

Le Kindle Colorsoft Signature Edition est doté d’un écran « Colorsoft » de 7 pouces optimisé pour la lecture. Grâce à cette optimisation, Amazon affirme que l’écran ne présente « aucun éblouissement intense ni aucune lumière intense d’un écran rétroéclairé classique ». Les utilisateurs pourront découvrir des illustrations en couleur avec des changements de page plus rapides et une meilleure qualité d’image qu’un Kindle traditionnel.

Pour les lecteurs qui aiment mettre en évidence des choses, la Kindle Colorsoft Signature Edition offrira également aux utilisateurs différentes options de surligneur de couleur, ce qui devrait pimenter un peu votre lecture et vous aider à organiser vos pensées.

La Kindle Colorsoft Signature Edition est disponible en précommande dès maintenant et sera expédiée le 30 octobre.

Amazon a également annoncé un Kindle Scribe amélioré, qui, selon Michael Hicks, rédacteur en chef d’Android Central, répond à ses plaintes concernant le dernier modèle avec des annotations améliorées. Il existe également un nouveau Kindle Paperwhite et une tablette Kindle Kids améliorée disponibles en précommande.

Une TicWatch robuste

La Mobvoi TicWatch Pro 5 est l’une de nos montres intelligentes Wear OS préférées, et bien qu’elle ait reçu une nouvelle variante Enduro plus tôt cette année, la société est de retour avec ce qui est fondamentalement une autre version de la montre.

La TicWatch Atlas reprend les atouts de la TicWatch Pro 5 Enduro et les intègre dans une montre intelligente plus durable avec un design robuste et une disposition des boutons repensée. Il est physiquement plus grand que les modèles phares TicWatch Pro 5 de cette année et dispose d’un châssis en acier inoxydable avec un écran en verre saphir. Il exécute également Wear OS 4, ce qui est plutôt bon signe même si Wear OS 5 est déjà disponible pour les montres intelligentes Galaxy et Pixel.

Sinon, la montre présente bon nombre des mêmes spécifications, notamment le chipset Snapdragon W5 Plus Gen 1, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage et une énorme batterie de 628 mAh. Vous avez également accès à toutes vos mesures de santé sur l’écran secondaire à faible consommation, ce qui peut aider à prolonger la batterie beaucoup plus longtemps que la plupart des autres montres intelligentes Android.

L’Atlas peut être acheté pour 350 $.

Nous aurons peut-être bientôt un autre Z Fold 6

Le Galaxy Z Fold 6 n’est sorti que depuis quelques mois, mais Samsung se préparerait à une version plus récente qui pourrait être lancée très prochainement, et celle-ci pourrait être un véritable concurrent de certains des meilleurs téléphones pliables sortis cette année. année.

Le Galaxy Z Fold 6 « Special Edition » fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps comme étant un téléphone doté d’un corps plus mince, d’écrans plus grands et d’appareils photo améliorés. Maintenant, nous entendons dire que le lancement pourrait être imminent. Selon un rapport de FNNews, Samsung devait lancer le téléphone le 25 octobre, soit dans moins d’une semaine. Cependant, Samsung lui-même a publié un teaser pour un « nouveau Galaxy », qui devrait être révélé le 21 octobre, soit dans quelques jours seulement.

Selon les rumeurs, le Galaxy Z Fold 6 Special Edition ne mesurerait que 4,9 mm d’épaisseur une fois déplié et 10,6 mm une fois plié, ce qui est plus fin que le Galaxy Z Fold 6 mais toujours plus épais que d’autres pliables comme le Honor Magic V3. Selon certaines rumeurs, il arborerait également un appareil photo principal de 200 MP.

Ce sont quelques-unes des plus grandes histoires de cette semaine. En attendant, voici quelques autres histoires qui valent la peine d’être racontées :