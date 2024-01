News : Le parti au pouvoir en Éthiopie s’engage à élever le protocole d’accord avec le Somaliland au rang d’« accord pratique »

De gauche à droite : Adem Farah, premier vice-président, Abiy Ahmed, président, et Temesgen Tiruneh, nouvellement nommé deuxième vice-président du Parti de la prospérité (PP). Photo : PP/Réseaux sociaux

Le Parti de la prospérité (PP) au pouvoir s’est également engagé à poursuivre des démarches incomplètes pour trouver des options pacifiques avec les groupes armés, tout en avertissant de « renforcer » ses mesures de « maintien de l’ordre » contre les forces qui veulent « réaliser » leurs intérêts par des moyens armés.

Addis-Abeba – Dans une résolution publiée à l’issue de quatre jours de réunions des membres de l’exécutif et du Comité central, le Parti de la prospérité (PP) au pouvoir a déclaré que le parti avait décidé de mettre en œuvre le protocole d’accord (MoU) que l’Éthiopie a signé avec Le Somaliland « à un accord pratique » tout en prêtant attention aux principes de concessions mutuelles pour garantir des options supplémentaires d’accès aux ports avec d’autres pays voisins.

Le parti au pouvoir a en outre déclaré que le protocole d’accord avec Somalinad témoignait de « la position de l’Éthiopie en matière de liens économiques et culturels régionaux ».

La signature du protocole d’accord le 1er janvier 2024, accordant à l’Éthiopie l’accès à la mer en échange de la reconnaissance internationale du Somaliland, a exacerbé les tensions dans la Somalie voisine, qui a fait valoir que le protocole d’accord violait sa souveraineté et son intégrité territoriale. Cette décision a également donné lieu à plusieurs déclarations diplomatiques de divers pays promettant leur soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie.

Toutefois, la réaction de l’Éthiopie se limite jusqu’à présent aux déclarations de condamnation de l’Égypte et des pays de la Ligue arabe, tout en continuant à maintenir sa position en faveur de l’application du protocole d’accord.

Autres points clés

Parmi les orientations énoncées dans la résolution du parti au pouvoir figurent les moyens de surmonter les obstacles au développement économique de l’Éthiopie. Le parti a déclaré que les conflits locaux provoqués par un « réseau d’intérêts de groupes restreints » étaient l’un des obstacles évalués lors de la réunion. La poursuite des « options pacifiques » en cours avec les groupes armés devrait être renforcée afin de parvenir à la paix au niveau national et « d’accélérer le chemin vers la prospérité et d’assurer les bénéfices publics ».

Cependant, le parti a averti les groupes « qui présentent leurs revendications » par des moyens armés : « une décision a été prise pour renforcer les mesures appropriées de maintien de l’ordre ».

Le parti a déclaré qu’au cours de la réunion de quatre jours, les membres de son comité exécutif et central ont discuté en détail et évalué une série d’autres questions urgentes, notamment la productivité agricole, les défis associés à l’approvisionnement et à la distribution d’engrais, le commerce d’exportation, le secteur minier et les industries sucrières. entre autres.

Un document qui explore les aspects politiques, économiques et sociaux actuels de l’Éthiopie ainsi que la dynamique nationale et internationale actuelle a également été présenté et discuté.

Les « cinq principaux piliers de l’économie » du parti : l’agriculture, les mines, le tourisme, l’industrie manufacturière et les TIC ainsi que les activités réalisées dans ces domaines ont été présentés et discutés et une orientation a été mise en place décrivant « les dirigeants et les membres devraient travailler dur » avec le peuple éthiopien.

Rupture: #Ethiopiedépart du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du pays https://t.co/MjzMLi4vd0 Demeke Mekonnen, vice-Premier ministre éthiopien de longue date, qui est également ministre des Affaires étrangères depuis novembre 2020, quitte ces deux postes… – Addis Standard (@addisstandard) 26 janvier 2024

Plus tôt dans la journée, avant la fin de la réunion, le parti au pouvoir a relevé Demeke Mekonnen, qui était à ce jour le deuxième vice-président du parti représentant la branche Amhara. Demeke est désormais remplacé par Temesgen Tiruneh, directeur général du National Intelligence and Security Service (NISS), ancien président de l’Etat régional d’Amhara. COMME