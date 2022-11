News Corp et la réunion de Fox font face à l’opposition d’un grand actionnaire

Le mois dernier, News Corp, propriétaire de l’éditeur du Wall Street Journal Dow Jones, a annoncé qu’il avait formé un comité spécial de membres du conseil d’administration pour envisager un éventuel accord. La proposition fusionnerait à nouveau la société avec Fox, qui restait de la vente de 71,3 milliards de dollars de Twenty First Century Fox à Disney en 2019. Fox possède les réseaux de télévision de droite Fox News et Fox Business, qui est un concurrent de CNBC.

La fiducie familiale Murdoch contrôle environ 40 % des droits de vote des deux sociétés. Murdoch a divisé les sociétés en 2013 et reste président de Fox et président exécutif de News Corp, tandis que son fils Lachlan Murdoch est PDG de Fox et co-président exécutif de News Corp.

Independent Franchise Partners est l’un des principaux actionnaires de News Corp et de Fox qui n’est pas Murdoch. Selon FactSet, il détient environ 7% des actions de classe A et plus de 6,5% des actions de classe B de News Corp, ainsi qu’environ 6% des actions de classe A de Fox.

Le rapprochement des deux sociétés permettrait à Murdoch de consolider le leadership de son empire médiatique et de réduire les coûts à un moment où l’audience diminue à la fois pour la presse écrite et la télévision par câble, car les lecteurs et les téléspectateurs reçoivent de plus en plus leurs nouvelles d’autres médias, comme les médias sociaux, services en ligne et de diffusion en continu.

L’idée derrière la réunion est que cela donnerait simplement à la société fusionnée une plus grande échelle pour rivaliser à un moment où les entreprises de médias sont en concurrence pour les abonnés et les dépenses de publicité numérique, ont déclaré des personnes proches du dossier, qui ont refusé d’être nommées.

Une fusion permettrait également à certains actifs, tels que Tubi, le service de streaming financé par la publicité de Fox, de pénétrer facilement les marchés britannique et australien, et l’ouvrirait à davantage d’opportunités commerciales de paris sportifs, ont-ils déclaré.

De plus, bien que ce ne soit pas la raison d’être de la proposition, une société fusionnée aurait également plus de puissance de feu pour faire des acquisitions, ainsi qu’une meilleure capacité à restituer le capital aux investisseurs à un rythme plus rapide, ont ajouté les personnes.

Independent Franchise Partners a déclaré au Journal qu’un simple échange d’actions entre Fox et News Corp diluerait et retarderait la réalisation de la valeur intrinsèque substantielle de News Corp.

La société ne s’opposerait pas à une recombinaison tant qu’elle serait effectuée de manière à ce que les actions de News Corp soient évaluées à plus de 30 dollars. Cependant, il pense que la seule façon de réaliser ce cours de l’action est de vendre des parties de News Corp, qui se négociait à environ 18 dollars mercredi.

Il s’agit du deuxième actionnaire non-Murdoch à repousser l’accord proposé. Plus tôt cette semaine, Irenic Capital Management dit qu’il a envoyé une lettre au comité spécial disant que Fox n’a pas servi les objectifs stratégiques de News Corp et, comme Independent Franchise, pense que les actions de News Corp sont sous-évaluées.