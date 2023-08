News Corp, Alibaba et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Société de presse — Les actions de la société de médias ont bondi de près de 4 % après avoir annoncé une baisse des bénéfices au quatrième trimestre fiscal. News Corp a publié un bénéfice ajusté de 14 cents par action, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv avaient estimé 8 cents par action. Pendant ce temps, les revenus de la société de 2,43 milliards de dollars ont manqué les prévisions des analystes de 2,49 milliards de dollars.

UBS – Les actions ont augmenté de 5% après la nouvelle selon laquelle UBS a mis fin à un accord de protection contre les pertes d’environ 10 milliards de dollars et à un filet de sécurité public avec le Credit Suisse. La société a également confirmé que le Credit Suisse avait entièrement remboursé un prêt de liquidité d’urgence de 50 milliards de francs suisses à la Banque nationale suisse.

Actions de puces – Les actions de semi-conducteurs ont chuté de plus de 2% vendredi, mettant le secteur sur le rythme d’une baisse hebdomadaire de 4,5%. Le VanEck Semiconductor ETF (SMH) reculé de 2,2 %. Semi-conducteurs NXP , Lam Recherche , Matériaux appliqués , Nvidia et Sur semi-conducteur chacun a chuté d’environ 3% ou plus vendredi midi.

Maxeon Solar Technologies – Les actions ont chuté de 32% après que la société a signalé une perte de revenus au deuxième trimestre dans un contexte d’affaiblissement de la demande. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 348,4 millions de dollars au dernier trimestre, en deçà des 374,3 millions de dollars prévus par les analystes interrogés par FactSet. Maxeon prévoit que les revenus se situeront entre 280 et 320 millions de dollars au troisième trimestre, tandis que les analystes prévoient 394,8 millions de dollars.

Entreprises basées en Chine – Les actions des entreprises chinoises négociées aux États-Unis ont chuté après que le géant immobilier chinois Country Garden a émis un avertissement sur les bénéfices dans un contexte de baisse des ventes immobilières, ajoutant au sentiment négatif entourant l’économie chinoise. JD.com et Alibaba perdu respectivement 6 % et 4 %. Nio reculé de 2,7 %.

Wynn Resorts — Les actions de l’exploitant du casino ont reculé de 4 %. La baisse intervient après que les actions ont augmenté de près de 3 % lors de la session précédente à la suite de l’annonce des résultats de la société. Pair de casino et d’hôtellerie Divertissement Césars perdu 3,2% en sympathie.

Krispy Kreme – Le fabricant de beignets a bondi de 3% après que JPMorgan a réitéré sa note de surpondération, notant que les actions sont bon marché.

Coinbase – L’action de la bourse crypto a chuté d’environ 2 % après que Mizuho a réitéré sa note de sous-performance sur l’action. La firme de Wall Street a déclaré que les commerçants de détail en crypto affluent vers Robinhood pour échanger des crypto-monnaies et loin de Coinbase.

Tapisserie – Les actions ont gagné 1% vendredi, récupérant en partie les pertes de 16% de la séance de bourse de jeudi. Tapestry a annoncé jeudi matin qu’elle allait acquérir Capri Holdings dans le cadre d’un accord de 8,5 milliards de dollars.

Kura Oncologie – Les actions de la société de biotechnologie ont augmenté de 4% après que Bank of America a lancé la couverture de Kura avec une cote d’achat dans une note de vendredi.

DigitalOcean Holdings – Les actions ont augmenté de 2,8% à la suite d’une mise à niveau de Morgan Stanley à une pondération égale à la sous-pondération. La société a déclaré que sa thèse de sous-pondération sur DigitalOcean s’était largement concrétisée.

— Alex Harring et Yun Li de CNBC ont contribué au reportage.