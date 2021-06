Les rapports sur les décès pendant la pandémie peuvent être assez pénibles. Cependant, la gaffe d’un présentateur a rendu une nouvelle de la mort amusante pour les internautes. Alors qu’elle faisait un reportage sur la mort d’un Britannique du nom de William ‘Bill’ Shakespeare, la présentatrice argentine Noelia Novillo a supposé qu’elle parlait du très célèbre dramaturge du XVIe siècle, William Shakespeare. L’incident s’est produit à la télévision en direct et les téléspectateurs ont été amusés, tandis que la journaliste était assez gênée par son faux pas. Le rapport concernait un habitant de Coventry âgé de 81 ans du même nom.

Dans son reportage en direct pour Canal 26, Novillo a parlé de la « mort d’un grand homme », puis a déclaré: « Comme nous le savons tous, c’est l’un des écrivains les plus importants de langue anglaise – pour moi le maître. Il est la. » Selon Ladbible, la chaîne a ensuite diffusé des images du 21e siècle William Shakespeare se faisant vacciner.

L’octogénaire a fait la une des journaux l’année dernière en devenant la deuxième personne en Grande-Bretagne à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech covid-19 pendant la phase d’essai clinique. Selon les rapports, sa mort n’est pas liée au vaccin Covid-19 ou au coronavirus. La personne âgée est décédée à l’hôpital universitaire de Coventry après une longue maladie.

Une fois que Novillo a réalisé son erreur, elle a déclaré que l’erreur était due au fait qu’il manquait « un point, une virgule, des crochets ». Ceux qui me connaissent savent que je travaille dans les médias depuis de nombreuses années. Voici ma réponse. J’aime et respecte beaucoup mon travail à Canal 26. Face à tant d’actualités, j’ai raté un point, une virgule et ça peut arriver. » Le message original a été écrit en espagnol.

Une autre journaliste de Canal 26 s’est montrée solidaire de sa collègue et l’a qualifiée de « l’une des **** meilleures et des plus professionnelles ». Alors qu’un téléspectateur a noté: «Toujours mon amour; vous êtes une personne très professionnelle et divine.

