Newport Wafer Fab va être racheté par la société chinoise Nexperia

NWF et Wingtech Technology n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

« Nous sommes en pourparlers constructifs avec la NWF et le gouvernement gallois sur l’avenir de la NWF », a déclaré un porte-parole de Nexperia. « Jusqu’à ce que nous ayons atteint une conclusion, nous ne pouvons pas commenter davantage. »

Située à Newport, dans le sud du Pays de Galles, l’usine de puces privées de NWF remonte à 1982 et fait partie d’une poignée de fabricants de semi-conducteurs au Royaume-Uni.

LONDRES – Newport Wafer Fab, le plus grand producteur de puces du Royaume-Uni, devrait être racheté par la société chinoise de semi-conducteurs Nexperia pour environ 63 millions de livres sterling (87 millions de dollars) la semaine prochaine, selon deux sources proches de l’accord qui ont demandé à rester anonymes car l’information n’est pas encore publique.

L’accord intervient lors d’une pénurie mondiale de puces qui a conduit les pays à essayer de devenir plus indépendants en matière de production de semi-conducteurs. La grande majorité des puces actuelles sont fabriquées en Asie, le taïwanais TSMC, le sud-coréen Samsung et le chinois SMIC étant parmi les plus grands producteurs de puces au monde.

Tom Tugendhat, chef du China Research Group du gouvernement britannique et président du Foreign Affairs Select Committee, s’est dit préoccupé par une éventuelle prise de contrôle de NWF en une lettre au ministre britannique des Affaires Kwasi Kwarteng en juin.

« Je dois souligner à nouveau que le fait que la principale installation de développement et de traitement de la technologie du silicium et des semi-conducteurs 200 mm du Royaume-Uni soit reprise par une entité chinoise – à mon avis – représente un problème de sécurité économique et nationale important », a déclaré Tugendhat.