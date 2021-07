Newport Wafer Fab racheté par la société chinoise Nexperia

LONDRES — Nexperia, une société néerlandaise de puces appartenant au chinois Wingtech, a confirmé lundi son intention d’acquérir le plus grand producteur de puces du Royaume-Uni, Newport Wafer Fab.

Cela survient après que deux personnes proches de l’accord ont déclaré vendredi à CNBC que l’acquisition serait officiellement annoncée en début de semaine.

Nexperia, qui est devenu le deuxième actionnaire de NWF en 2019, a déclaré que l’acquisition l’aiderait à fabriquer plus de puces et à répondre à la demande croissante.

Achim Kempe, directeur des opérations de Nexperia, a déclaré dans un communiqué : « Le site de Newport dispose d’une équipe opérationnelle très qualifiée et a un rôle crucial à jouer pour assurer la continuité des opérations. Nous sommes impatients de construire un avenir ensemble.

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués, mais deux sources de CNBC ont déclaré qu’il valait environ 63 millions de livres sterling (87 millions de dollars).

Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que le Royaume-Uni vend un actif précieux à une entreprise chinoise à un moment où il y a une pénurie mondiale de puces qui pourrait durer jusqu’en 2023.

Tom Tugendhat, chef du groupe de recherche sur la Chine du gouvernement britannique et président du comité restreint des affaires étrangères, a déclaré lundi à CNBC qu’il était très surpris que l’achat ne soit pas examiné en vertu de la loi sur la sécurité nationale et l’investissement, qui a été introduite en avril. « Ayant été en contact avec des partenaires aux États-Unis et dans le monde, je sais que je ne suis pas seul », a-t-il déclaré.

« Le secteur de l’industrie des semi-conducteurs relève du champ d’application de la législation, dont le but même est de protéger les entreprises technologiques du pays contre les prises de contrôle étrangères lorsqu’il existe un risque important pour la sécurité économique et nationale », a-t-il déclaré. « Lorsque le Royaume-Uni a signé le communiqué du G7 de Carbis Bay, nous nous sommes engagés à prendre des mesures pour renforcer la résilience économique des chaînes d’approvisionnement mondiales critiques, telles que les semi-conducteurs. Cela semble être un renversement immédiat et très public de cet engagement. »

Tugendhat a souligné que le gouvernement « n’a pas encore expliqué pourquoi nous fermons les yeux sur la plus grande fonderie de semi-conducteurs de Grande-Bretagne tombant entre les mains d’une entité d’un pays qui a fait ses preuves dans l’utilisation de la technologie pour créer un effet de levier géopolitique ».