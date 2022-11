Newport Wafer Fab: Colère à Pékin alors que le Royaume-Uni oblige une entreprise technologique chinoise à vendre sa participation majoritaire | Actualité économique

Les autorités de Pékin ont réagi avec colère après que le Royaume-Uni a forcé une entreprise technologique chinoise à retirer sa propriété de la plus grande usine de micropuces de Grande-Bretagne.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’il s’opposait résolument à la décision rendue mercredi par le secrétaire aux affaires Grant Shapps selon laquelle Nexperia doit vendre au moins 86 % de sa participation dans Usine de gaufrettes de Newport.

La décision a été prise pour des raisons de sécurité nationale à la suite d’une évaluation ordonnée par l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng lorsqu’il avait précédemment tenu le dossier d’affaires.

Nexperia a répondu en rejetant les préoccupations du gouvernement britannique, avertissant que 500 emplois avaient été mis en danger en conséquence et qu’il prévoyait de contester la décision.

Le briefing du ministère pour les journalistes dans la capitale chinoise vendredi a été déclaré : “La partie britannique doit sincèrement respecter les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises et fournir un environnement commercial équitable et non discriminatoire aux entreprises de tous les pays”.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré mercredi à propos de la décision: “A la suite d’une évaluation détaillée de la sécurité nationale, le secrétaire aux affaires a décidé de publier une ordonnance finale obligeant Nexperia à vendre au moins 86% de Newport Wafer Fab pour se prémunir contre les risques potentiels pour la sécurité nationale.

“Le régime de sécurité nationale et d’investissement nous permet de continuer à défendre les entreprises et l’investissement ouvert, tout en protégeant la sécurité nationale.

“Le Royaume-Uni possède un certain nombre d’atouts dans le secteur des semi-conducteurs, y compris dans le sud du Pays de Galles, et grâce à notre prochaine stratégie en matière de semi-conducteurs, nous permettrons à cette technologie de continuer à soutenir l’économie britannique et mondiale.”

Newport Wafer Fab, à la périphérie de Newport, est le plus grand producteur de semi-conducteurs au Royaume-Uni.

Image:

L’usine est située à l’extérieur de Newport



Nexperia détenait une participation de 14% dans l’usine avant la finalisation de son achat, pour un montant de 63 millions de livres sterling, en 2021.

Ses produits ne sont pas les cerveaux cruciaux des micropuces derrière les meilleurs appareils électroniques tels que les smartphones, mais des puces de type transistor que l’on trouve couramment dans des choses comme les câbles de charge et les sèche-cheveux.

Nexperia, qui appartient à des Chinois mais est basée aux Pays-Bas, a répondu : « Les recours de grande envergure que Nexperia a proposés pour répondre pleinement aux préoccupations du gouvernement ont été entièrement ignorés.

“Le gouvernement britannique a choisi de ne pas engager de dialogue significatif avec Nexperia ni même de visiter le site de Newport.

“Plus de 500 employés de Newport ont également fait part de leurs propres préoccupations concernant un tel désinvestissement – le gouvernement a choisi de ne pas les écouter et a plutôt pris cette décision qui met leurs moyens de subsistance et ceux de leurs familles, ainsi que plus de 100 millions de livres sterling de l’argent des contribuables, complètement inutilement en danger.”